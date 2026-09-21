Megcsappan a kereslet, ha tényleg 27 százalékra emelkedik az új lakások áfája Magyarországon

Ha jövőre ismét 27 százalékra emelkedik az új lakások áfája, akkor a lassuló és egyre árérzékenyebb ingatlanpiacon a fejlesztők várhatóan nem tudják majd a teljes többletköltséget a vevőkre hárítani - írja elemzésében a Duna House. Bár az idén év végéig engedélyt szerző projektek 2030-ig megtarthatják az 5 százalékos kedvezményes kulcsot, 2027-től egy kettészakadt piac jön létre, ahol a drágulásnak a visszaeső kereslet szabhat gátat.

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Az átmeneti szabályozás értelmében azok az építkezések, amelyek idén, azaz 2026. december 31-ig jogerős építési engedélyt szereznek, egészen 2030 végéig 5 százalékos áfával értékesíthetik a lakásokat.

Ez a szűkös határidő hatalmas nyomást helyez a beruházókra, hiszen egy elhúzódó ügyintézés a kedvezmény elvesztését jelentheti.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az engedélyezési hullám már az év első felében is látványos volt, ekkor mintegy 30 százalékkal több lakás építésére adtak ki engedélyt, mint egy évvel korábban - írja a Duna House.

Egyelőre nem eldöntött a lakásáfa kérdése, de valóban közeleg a határidő, ami bizonytalanságot jelent a piacon és megnehezíti az új fejlesztéseket is, hiszen egy-egy lakóingatlan-projekt átfutási ideje több év is lehet.

Elméletben egy jelenleg 100 millió forintos, 5 százalékos áfával kínált ingatlan ára közel 21 millió forinttal ugrana meg, ha a 27 százalékos terhet a fejlesztők teljes egészében a vásárlóra terhelnék.

A jelenlegi piaci viszonyok között azonban ez szinte lehetetlen.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az év első negyedévében 18 százalékkal esett vissza a tranzakciószám a tavalyihoz képest, és a lassulás a nyár végén is kitartott. A használtlakás-piacon egyre nő a vevők alkupozíciója, az értékesítési időtartamok megnyúltak, és bizonyos szegmensekben már árcsökkenés is tapasztalható.

Mivel a vásárlók lényegesen árérzékenyebbé váltak a korábbi, gyors drágulást hozó évekhez képest, az áfaemelésből fakadó különbözet egy részét a fejlesztőknek kell kigazdálkodniuk. A drágulás ráadásul a finanszírozást, azon belül is az állami támogatások, például az Otthon Start Program igénybevételét is megnehezítheti. A program ugyanis szigorú értékhatárokat szab, hiszen a vételár lakások esetében legfeljebb 100 millió, családi házaknál 150 millió forint lehet, 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafon mellett. Egy jelentősebb áremelkedés így könnyen kiszoríthatja az új építésű ingatlanokat ebből a támogatott körből.

Ennek eredményeként 2027-től egy sajátos, kettős piac alakul ki az új lakások szegmensében. Egyszerre lesznek jelen az idei év végéig engedélyt kapott, még 5 százalékos áfával kínált otthonok, valamint az újabb, már 27 százalékos kulccsal terhelt fejlesztések.

Ez jelentős árkülönbségeket eredményezhet az egyes projektek között, miközben a gyenge kereslet továbbra is gátat szab a piaci árak emelkedésének.

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