Módosítják a szerződéseket: hatalmas összeget költ a kormány két hazai autópályára

Felülvizsgálja a közlekedési és beruházási miniszter az M6 autópálya Érdi-tető és Dunaújváros közötti szakaszával, valamint az M8 autópálya Dunaújváros melletti, a Pentele hidat is magában foglaló szakaszával összefüggő korábbi kormányzati döntéseket, és amennyiben indokolt, előterjesztést készít a kormány részére a felülvizsgálat eredményéről - az erről szóló kormányhatározat hétfőn este jelent meg a Magyar Közlönyben.

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A kormányhatározat alapján a pénzügyminiszter a közlekedési és beruházási miniszter bevonásával gondoskodik 630 millió forint biztosításáról az érintett szakaszokon történő feladatellátás idei finanszírozása érdekében.

A 2027 és 2037 közötti időszakban a kormány 53,67 milliárd forintot tervez erre a célra,

ezen belül 2027-ben 2,87 milliárd, 2028-ban 3,1 milliárd, 2029-ben 3,3 milliárd, 2030-ban 3,8 milliárd, 2031-ben 4 milliárd, 2032-ben 4,3 milliárd, 2033-ban 4,6 milliárd, 2034-ben 6,3 milliárd, 2035-ben 6,7 milliárd, 2036-ban 7,1 milliárd, 2037-ben pedig 7,6 milliárd forintot. Minden évben a meghatározott összeg lehet a kötelezettségvállalás felső korlátja.

A közlekedési és beruházási miniszter a kormányhatározat értelmében kezdeményezi az M6 autópálya és az M8 autópálya érintett szakaszainak üzemeltetéséről szóló koncessziós szerződés módosítását.

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