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Rekordidő alatt épült fel a tízmilliárdos logisztikai központ a magyar határnál
Ingatlan

Rekordidő alatt épült fel a tízmilliárdos logisztikai központ a magyar határnál

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Befejeződött a Panattoni Park Moson bővítése, miután 2026. szeptember 21-én megkapta a használatbavételi engedélyt a logisztikai központ második, 24 ezer négyzetméteres csarnoka is. Ezzel a park teljes, immár közel 51 ezer négyzetméteres raktárkapacitását a nemzetközi logisztikai szolgáltató, a FIEGE vette birtokba, tovább erősítve Mosonmagyaróvár stratégiai szerepét a közép-európai áruforgalomban.
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Az osztrák-magyar-szlovák hármashatárnál, az M1-es autópálya közvetlen közelében fekvő ipari park ideális bázis a nemzetközi szállítmányozás számára.

A logisztikai központ második üteme rekordidő alatt, mindössze fél év alatt valósult meg a Goldbeck Hungária Kft. kivitelezésében.

Panattoni Park Moson belső 2

A beruházás teljes területét a FIEGE Szállítmányozási és Logisztikai Kft. hasznosítja. A vállalat eredetileg 18 ezer négyzetmétert bérelt az első csarnokban, de a növekvő üzleti igények és az új megbízások miatt fokozatosan bővítette jelenlétét. Hepp Gergely, a FIEGE Group délkelet-európai régiójának ügyvezetője szerint a két csarnok együttesen olyan korszerű bázist biztosít, amely mostanra a cég nyugat-magyarországi működésének meghatározó központjává vált. A mintegy 10 milliárd forintos fejlesztést a Concorde Csoporthoz tartozó Recorde Alapkezelő Zrt. által kezelt ingatlanalap finanszírozta.

Panattoni Park Moson külső 2 (1)

Kemenes László, a Panattoni Hungary ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a modern, energiahatékony megoldásoknak köszönhetően a második épületnél is a BREEAM "Excellent" környezetvédelmi minősítés megszerzése a cél, ennek tanúsítási folyamata jelenleg is zajlik.

Kemenes László MRICS
Panattoni, Managing Director Hungary
Kemenes László több mint 20 éves ingatlan-tanácsadással, bérbeadással és értékesítéssel kapcsolatos tapasztalattal rendelkezik a régióban. Korábban a CB Richard Ellis és az Innosec Ingatlantanácsadó m
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