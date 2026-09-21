Rekordidő alatt épült fel a tízmilliárdos logisztikai központ a magyar határnál

Befejeződött a Panattoni Park Moson bővítése, miután 2026. szeptember 21-én megkapta a használatbavételi engedélyt a logisztikai központ második, 24 ezer négyzetméteres csarnoka is. Ezzel a park teljes, immár közel 51 ezer négyzetméteres raktárkapacitását a nemzetközi logisztikai szolgáltató, a FIEGE vette birtokba, tovább erősítve Mosonmagyaróvár stratégiai szerepét a közép-európai áruforgalomban.

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Az osztrák-magyar-szlovák hármashatárnál, az M1-es autópálya közvetlen közelében fekvő ipari park ideális bázis a nemzetközi szállítmányozás számára.

A logisztikai központ második üteme rekordidő alatt, mindössze fél év alatt valósult meg a Goldbeck Hungária Kft. kivitelezésében.

A beruházás teljes területét a FIEGE Szállítmányozási és Logisztikai Kft. hasznosítja. A vállalat eredetileg 18 ezer négyzetmétert bérelt az első csarnokban, de a növekvő üzleti igények és az új megbízások miatt fokozatosan bővítette jelenlétét. Hepp Gergely, a FIEGE Group délkelet-európai régiójának ügyvezetője szerint a két csarnok együttesen olyan korszerű bázist biztosít, amely mostanra a cég nyugat-magyarországi működésének meghatározó központjává vált. A mintegy 10 milliárd forintos fejlesztést a Concorde Csoporthoz tartozó Recorde Alapkezelő Zrt. által kezelt ingatlanalap finanszírozta.

Kemenes László, a Panattoni Hungary ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a modern, energiahatékony megoldásoknak köszönhetően a második épületnél is a BREEAM "Excellent" környezetvédelmi minősítés megszerzése a cél, ennek tanúsítási folyamata jelenleg is zajlik.