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Tekerés hozzáadott értékkel − Ismét hozta a formáját a Portfolio őszi bringás eseménye
Ingatlan

Tekerés hozzáadott értékkel − Ismét hozta a formáját a Portfolio őszi bringás eseménye

Portfolio
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Minden adott volt, hogy újabb emlékezetes napot töltsenek el egymással a Portfolio X-Cycling közösség tagjai: tökéletes időjárási viszonyok, csodálatos útvonal és minőségi frissítőpontok adták a keretet a Network on Wheel − Portfolio Business Ride aktuális etapjához. A belvárosi Grinta Cafétól induló és a Breier Farmot érintő túra ismét megmutatta, hogy kár lett volna kihagyni egy újabb élményt, amelyet a Portfolio bringás rajongói tölthettek el közösen ezen a vasárnap délutánon.

Ahogy egyre többen cserélik golfütőjüket karbonvázra, úgy nő a bringás események vonzereje és nimbusza szerte a világon. Nem véletlen tehát, hogy a Portfolio egyik zászlóshajó eseménye, a Portfolio Property-X ingatlanos csúcsot megelőző Portfolio X-Cycling Day mára már óriási tömegeket mozgat meg, ahol a cél a fővárosból lebringázni egészen Balatonfüredig.

Ilyen nagyszabású tekerés ugyan évente csak egyszer van, a köztes idő sem telik eseménytelenül. Ezúttal nyarat idéző körülmények közepette gyülekeztek a budai bringás kávézó, a Grinta Cafe teraszán a Portfolio X-Cycling közösség tagjai, hogy a szeptember 22-i Portfolio Property Investment Forum felvezetőjeként neki induljanak a tervezett két táv egyikének .

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A résztvevők a Grinta Cafe kávékülönlegességeivel hangolódtak a délutánra.

Az igazi fanatikusok egyből Dobogókőt célozták meg, míg a nem kevésbé lelkes, ám inkább fontolva haladó hobbi csapat a Breier Farm lejtőjét vette irányba első körben, miután mindenki magához vette útravaló koffeinadagját.

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Tekerés hozzáadott értékkel.

A Strava track a megunhatatlan Duna-part mellett vezette végig a résztvevőket egészen Szentendréig, ahol a mezőny Pomáz felé kanyarodott.

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A SportX szekció külön kihívást kapott: a Breier Farm-Dobogókő közti szakaszon időmérő versenyben bizonyíthatták sebességüket. Bár a Tour de France-szal ellentétben ez esetben a szakaszgyőztesnek nem járt zöld trikó, mindenki maximálisan odatette magát.

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A profik megint meghajtották.

A kiélezett sprintet a kényelmesebb TourX feliratkozói inkább kihagyták, és helyette jól megérdemelt házi szörpjüket kortyolgathatták a frissítőponton.

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A Breier Farm a tökéletes feltöltődés helyszíne, és ezúttal is bevált.

A visszaút a SportX-esek számára volt változatosabb, hiszen ők Csobánka, Pilisszentiván és Solymár érintésével, mintegy 84 km-t teljesítve értek vissza a Grinta Caféhoz. Az összesen 56 km-t abszolváló TourX csapat azon az útvonalon tért vissza a kiinduló állomásra, amelyen érkezett.

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Bringás idill félúton.

A hagyományokhoz híven ezúttal sem maradhatott el a jótékonysági faktor, a regisztrációs díj teljes összegét ugyanis egy az egyben a rászoruló családokat és hajléktalanokat segítő Budapest Bike Maffiának ajánlottuk fel. Az arra rászoruló résztvevők minőségi bringáit a Stevens Bikes Magyarország biztosította.

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Újabb emlékezetes napon van túl a Portfolio X-Cycling közösség.

Az esemény sikerére való tekintettel egy biztos: a Portfolio X-Cycling idehaza a networking egyedülálló terepévé vált, ennek megfelelően minden egyes alkalommal iparágtól függetlenül egyre több érdeklődőt vonz. Érdemes tehát szemmel tartani, hogy mikor jön a következő hasonlóan tartalmas alkalom.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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