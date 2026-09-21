Terjeszkedik a REALIS Group ingatlanüzletága

Kilép a nemzetközi ingatlanpiacra a magyar tulajdonú REALIS Group, amelynek regionális terjeszkedését egy új leányvállalat, a REALIS Development International irányítja majd. A cégcsoport ingatlanüzletágához partnerként csatlakozik Hornok Krisztián, a hazai piac egyik meghatározó, jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakembere.

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A 2013-ban alapított, családi tulajdonú vállalatcsoport 2023-ban indította el ingatlanpiaci tevékenységét, és tervei szerint még az idei évben megvalósítja regionális fejlesztési és befektetési céljait. A határokon átnyúló terjeszkedéshez kapcsolódó tranzakciós és fejlesztési feladatokat az újonnan létrehozott leányvállalat látja el.

A cégcsoport ingatlanüzletágához tartozó REALIS WAM Alapkezelő Zrt. lakó-, iroda- és szállodaprojektekkel egyaránt foglalkozik, portfóliójában a modern épületek mellett műemléki beruházások is szerepelnek. A vállalat a Magyar Nemzeti Bank engedélyével rendelkező alternatív befektetési alapkezelőként van jelen a piacon. A vezetőség széles körű – ingatlanfejlesztési, finanszírozási, jogi és alapkezelési – tapasztalattal irányítja a projekteket, szem előtt tartva az épített környezet fenntarthatósági és műszaki szempontjait, valamint a befektetői érdekeket.