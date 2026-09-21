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Véget vetnek a tarthatatlan állapotoknak: gyökeres változás jön a debreceni Nagyállomáson
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Véget vetnek a tarthatatlan állapotoknak: gyökeres változás jön a debreceni Nagyállomáson

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Elindult a debreceni Nagyállomás átfogó rekonstrukciójának előkészítése, miután a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelte a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát. A projekt célja a pályaudvar és környezetének teljes újragondolása, valamint egy modern, integrált közlekedési csomópont kialakítása. A fejleményekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
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A megrendelt megvalósíthatósági tanulmány célja az állomásépület felújítása mellett az épület környezetének átalakítása: a tervek alapján egy olyan integrált központ jönne létre, amely összehangolja a vasúti, a villamos- és az autóbusz-közlekedést, valamint a P+R- és B+R-parkolókat. Emellett a szakemberek vizsgálják a repülőtér, a leendő tram-train-vonal és az új debreceni gazdasági övezetek becsatolásának lehetőségeit is.

Megvizsgáljuk, milyen közösségi, kereskedelmi és szolgáltatói funkciókra van szükség az állomáson, és hogyan lehet az egész területet úgy fejleszteni, hogy az szervesen illeszkedjen Debrecen jövőbeli városszerkezetéhez

– fejtette ki a miniszter.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
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A tanulmány elkészítése egy többéves folyamat első lépése, amelyet a részletes tervezés, a közbeszerzési eljárások kiírása, majd a tényleges kivitelezés követ. A beruházás előkészítése mérföldkő, mivel az elmúlt másfél évtizedben a debreceni főpályaudvar felújítása ügyében nem született előrelépés.

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A fejlesztés a nemrég bejelentett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részét képezi, amely a járműpark és a vasúti pályák megújítása mellett kiemelt figyelmet fordít az állomásépületek korszerűsítésére is. A kormányzati cél az, hogy a vasútállomások a funkcionális feladataikon túl vonzó közösségi terekké váljanak.

Ma a budapesti és a vidéki pályaudvarok többsége is olyan hely, amit az ember inkább elkerül, hacsak nincs ott dolga

– mutatott rá Vitézy Dávid, aláhúzva, hogy a jövőben ezeket az épületeket minőségi szolgáltatásokat nyújtó, valódi városközpontokká kívánják formálni.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lehotka László

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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