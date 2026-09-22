A modern raktárakért versenyez a piac, újabb óriáscsarnokok épülnek Magyarországon

2026-ban eddig több mint 100 ezer négyzetméternyi területre kötött új bérleti megállapodást, emellett további 30 ezer négyzetméterre szóló bérleti szerződést hosszabbított meg a Futureal-csoporthoz tartozó ipariingatlan-fejlesztő. A folyamatban lévő egyeztetések alapján a vállalat által bérbe adott területek összvolumene év végére elérheti a félmillió négyzetmétert, miközben zajlik a fóti FT7 és a pátyi PT6 csarnok építése.

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A HelloParks első féléves bérbeadása megközelítette a 60 ezer négyzetmétert, a nyári tranzakciókkal pedig az éves volumen már meghaladta a 100 ezer négyzetmétert – írja a társaság közleménye.

A bérlői aktivitás a teljes magyar ipari és logisztikai ingatlanpiacon erősödött, miközben a korábbi spekulatív fejlesztések következtében a kínálat is jelentősen bővült. A Cushman & Wakefield adatai szerint 2026-ban a szektor első féléves aktivitása számottevően meghaladta az egy évvel korábbit, miközben a növekvő kínálat tovább élesíti a versenyt. A modern ipari és logisztikai ingatlanállomány országosan már meghaladja a 6,5 millió négyzetmétert, a kihasználatlansági ráta pedig 13,2 százalékon áll. Jelenleg közel 500 ezer négyzetméter új terület van kivitelezés alatt, ezek 54 százalékára már előbérleti szerződést is kötöttek. Ez azt jelzi, hogy a megfelelő helyszínen és műszaki tartalommal megvalósuló fejlesztések iránt a nagyobb kínálat mellett is számottevő a kereslet.

Az összesített adatok alapján a piac egyre markánsabban differenciálódik. Tovább nőtt a különbség az üresedési ráták tekintetében a korszerű, energiahatékony ingatlanok, illetve a régebbi építésű, alacsonyabb színvonalú létesítmények között. Az új épületek működési és energiahatékonysága közvetlenül csökkenti a fenntartási költségeket. Kedvező ár-érték arányukból és számos üzemeltetési előnyből adódóan a relokációt tervező meglévő partnerek és az új bérlők egyaránt ezeket a fejlesztéseket preferálják.

A HelloParks fóti parkjának mind a négy elkészült csarnoka teljes kihasználtsággal működik, összesen 164 ezer négyzetméteren, ezért a vállalat megkezdte a következő raktár építését spekulatív alapon. Pátyon a több mint 42 ezer négyzetméteres PT5 csarnok teljes egészét egyetlen bérlő vette ki, miközben már folyamatban van a következő épület, a PT6 kivitelezése is.