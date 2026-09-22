A szabályozóé a nyitólépés - Kiszámíthatóságot ígér az állam, lépnének már a hazai ingatlanbefektetők

Az ingatlanpiaci szabályozás átalakulása, a külföldi befektetők kiváró magatartása, valamint a zöldátmenetben rejlő lehetőségek álltak a Property Investment Forum első kerekasztal-beszélgetésének középpontjában. A résztvevők szerint a piaci bizonytalanságok ellenére a szakma és az állam közötti egyre aktívabb egyeztetések, valamint a fenntarthatósági beruházások új növekedési pályát nyithatnak meg a hazai ingatlanpiacon.

Walter Katalin, vezérigazgató, WING; Vágó László, CEO, elnök, NEO Property Services Zrt., LEO; Németh Miklós, ügyvezető igazgató, Speciális Finanszírozási Igazgatóság, OTP Bank; Mazsaroff Kata, Managing Partner, Colliers; Gereben Mátyás MRICS, országmenedzser, CPI Hungary; Ódor Dániel MRICS, Partner, Taylor Wessing

A piaci szereplők visszajelzései alapján egyértelmű átalakulás zajlik az ingatlanpiacon: a fórum első körkérdését idézve Ódor Dániel, a Taylor Wessing partnere, a kerekasztal moderátora kiemelte, hogy a válaszadók 66 százaléka úgy látja, hogy a szektor jelenleg egy átmeneti, átalakulási fázisban van. Bár a jövőbeli keretrendszer még nem formálódott meg teljesen, a kerekasztal résztvevői kiemelték, hogy a jogalkotó és a szakma között pozitív elmozdulás látható – tette hozzá Ódor Dániel.

Ódor Dániel. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere hangsúlyozta, hogy a Szemerey Samu államtitkár előadásában elhangzott elképzelések egybeesnek a piaci szereplők várakozásaival. Különösen biztatónak tartja, hogy a szabályozó hatóságok aktívan bevonják a szakmai szervezeteket – például a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségét (MBSZ) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesületet (IFK) – olyan horderejű kérdésekbe, mint a "plázastop" szabályozása.

Gereben Mátyás. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Mazsaroff Kata, a Colliers Managing Partnerének piaci tapasztalatai alapján az átmeneti időszak nehézségekkel is jár. Az ipari szektorban az elmúlt két-három hónapban országszerte négy-öt olyan potenciális új kínai belépőt veszítettek el, akik a határozott jövőkép hiányában végül elhalasztották (on-hold státuszba helyezték) a döntést, vagy más régiós országot választottak. A megtorpanás hátterében

a szabályozási irányok bizonytalansága mellett az Európán kívülről érkező munkaerő behozatalára vonatkozó korlátozások állnak.

Mazsaroff Kata. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor pozitív makrogazdasági jelek is mutatkoznak. Magyarország politikai országkockázatának csökkenése bővítheti a befektetői kört, és új nemzetközi bankok is vizsgálják a magyar piacra lépést. Ez kedvezőbb finanszírozási feltételeket és nagyobb tranzakciós méreteket (ticket size) eredményezhet. Emellett a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és az ESG-irányelvek állami szintű implementációja is komoly lehetőségeket hordoz. Az uniós előírások értelmében 2050-ig az energiapazarló épületeknek meg kell szűnniük, ami hatalmas potenciált jelent az utólagos energetikai korszerűsítések (retrofit beruházások) területén.

A külföldi tőkebefektetők és finanszírozók azonban továbbra is óvatosak. Németh Miklós, az OTP Bank Speciális Finanszírozási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a külföldi partnerek a választásokat megelőzően, április 12. előtt is kivártak, és a jelenlegi helyzetben is a hazai szabályozási környezet és a belső körülmények tisztázódására várnak. A szakember a piaci helyzetet a repülésben ismert, tiszta égbolt melletti turbulencia (clear sky effektus) jelenségéhez hasonlította: bár az égbolt látszólag tiszta és a nap süt, a meleg légáramlatok miatt a gép folyamatos apró remegésben van, és hirtelen buktatók is előfordulhatnak.

Németh Miklós. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A bizonytalanságok ellenére nem minden piaci szereplő választja a kivárást. Vágó László, a NEO Property Services vezérigazgatója és a LEO elnöke, az offenzív, "támadó" stratégia mellett érvelt, mivel álláspontja szerint a jövőben rengeteg feladat vár a szektorra. Az állami beruházások, a lakásfejlesztések, az utólagos energetikai felújítások, valamint a bérlakásállomány kezelése mind komoly megrendelői igényt generálnak, amelyre a szervezeteknek időben fel kell készülniük.

Vágó László. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A magyar ingatlanpiac jelenleg pontosan leképezi a hazai gazdaságpolitika állapotát – vélte Walter Katalin, a WING új vezérigazgatója. A hosszú távú tőkebefektetések és a magas tőkeberuházási igényű projektek sikere azon múlik, hogy sikerül-e visszatérni egy kiszámítható szabályozású, professzionális és versenyalapú piacgazdasághoz.

Walter Katalin. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A beszélgetés résztvevői – köztük a korábbi felszólalókra, Noah Steinbergre, Borbély Gárborra és Székely Ádámra is utalva – egyetértettek abban, hogy a piaci kihívásokat elsősorban a hazai szereplőknek kell megoldaniuk, és a pozitív várakozások megvalósulásának sebessége határozza meg majd a piac valós fellendülését.