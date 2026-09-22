A szabályozóé a nyitólépés - Kiszámíthatóságot ígér az állam, lépnének már a hazai ingatlanbefektetők

Kivárás és új lehetőségek a magyar ingatlanpiacon: szabályozási fordulat és zöldátmenet hozhat fellendülést
Az ingatlanpiaci szabályozás átalakulása, a külföldi befektetők kiváró magatartása, valamint a zöldátmenetben rejlő lehetőségek álltak a Property Investment Forum első kerekasztal-beszélgetésének középpontjában. A résztvevők szerint a piaci bizonytalanságok ellenére a szakma és az állam közötti egyre aktívabb egyeztetések, valamint a fenntarthatósági beruházások új növekedési pályát nyithatnak meg a hazai ingatlanpiacon.
A piaci szereplők visszajelzései alapján egyértelmű átalakulás zajlik az ingatlanpiacon: a fórum első körkérdését idézve Ódor Dániel, a Taylor Wessing partnere, a kerekasztal moderátora kiemelte, hogy a válaszadók 66 százaléka úgy látja, hogy a szektor jelenleg egy átmeneti, átalakulási fázisban van. Bár a jövőbeli keretrendszer még nem formálódott meg teljesen, a kerekasztal résztvevői kiemelték, hogy a jogalkotó és a szakma között pozitív elmozdulás látható – tette hozzá Ódor Dániel.
Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere hangsúlyozta, hogy a Szemerey Samu államtitkár előadásában elhangzott elképzelések egybeesnek a piaci szereplők várakozásaival. Különösen biztatónak tartja, hogy a szabályozó hatóságok aktívan bevonják a szakmai szervezeteket – például a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségét (MBSZ) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesületet (IFK) – olyan horderejű kérdésekbe, mint a "plázastop" szabályozása.
Mazsaroff Kata, a Colliers Managing Partnerének piaci tapasztalatai alapján az átmeneti időszak nehézségekkel is jár. Az ipari szektorban az elmúlt két-három hónapban országszerte négy-öt olyan potenciális új kínai belépőt veszítettek el, akik a határozott jövőkép hiányában végül elhalasztották (on-hold státuszba helyezték) a döntést, vagy más régiós országot választottak. A megtorpanás hátterében
a szabályozási irányok bizonytalansága mellett az Európán kívülről érkező munkaerő behozatalára vonatkozó korlátozások állnak.
Ezzel párhuzamosan ugyanakkor pozitív makrogazdasági jelek is mutatkoznak. Magyarország politikai országkockázatának csökkenése bővítheti a befektetői kört, és új nemzetközi bankok is vizsgálják a magyar piacra lépést. Ez kedvezőbb finanszírozási feltételeket és nagyobb tranzakciós méreteket (ticket size) eredményezhet. Emellett a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és az ESG-irányelvek állami szintű implementációja is komoly lehetőségeket hordoz. Az uniós előírások értelmében 2050-ig az energiapazarló épületeknek meg kell szűnniük, ami hatalmas potenciált jelent az utólagos energetikai korszerűsítések (retrofit beruházások) területén.
A külföldi tőkebefektetők és finanszírozók azonban továbbra is óvatosak. Németh Miklós, az OTP Bank Speciális Finanszírozási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a külföldi partnerek a választásokat megelőzően, április 12. előtt is kivártak, és a jelenlegi helyzetben is a hazai szabályozási környezet és a belső körülmények tisztázódására várnak. A szakember a piaci helyzetet a repülésben ismert, tiszta égbolt melletti turbulencia (clear sky effektus) jelenségéhez hasonlította: bár az égbolt látszólag tiszta és a nap süt, a meleg légáramlatok miatt a gép folyamatos apró remegésben van, és hirtelen buktatók is előfordulhatnak.
A bizonytalanságok ellenére nem minden piaci szereplő választja a kivárást. Vágó László, a NEO Property Services vezérigazgatója és a LEO elnöke, az offenzív, "támadó" stratégia mellett érvelt, mivel álláspontja szerint a jövőben rengeteg feladat vár a szektorra. Az állami beruházások, a lakásfejlesztések, az utólagos energetikai felújítások, valamint a bérlakásállomány kezelése mind komoly megrendelői igényt generálnak, amelyre a szervezeteknek időben fel kell készülniük.
A magyar ingatlanpiac jelenleg pontosan leképezi a hazai gazdaságpolitika állapotát – vélte Walter Katalin, a WING új vezérigazgatója. A hosszú távú tőkebefektetések és a magas tőkeberuházási igényű projektek sikere azon múlik, hogy sikerül-e visszatérni egy kiszámítható szabályozású, professzionális és versenyalapú piacgazdasághoz.
A beszélgetés résztvevői – köztük a korábbi felszólalókra, Noah Steinbergre, Borbély Gárborra és Székely Ádámra is utalva – egyetértettek abban, hogy a piaci kihívásokat elsősorban a hazai szereplőknek kell megoldaniuk, és a pozitív várakozások megvalósulásának sebessége határozza meg majd a piac valós fellendülését.
Vihar előtti csend a magyar ingatlanpiacon: bőséges a tőke, de kivárnak a befektetők
A globális kamatkörnyezet Székely Ádám által is említett kedvezőtlen fordulata – részben inflációs félelmek, részben az AI és a biztonságpolitika hatalmas befektetési igénye miatt – az ingatlanhozam-elvárások újbóli emelkedését hozta az utóbbi két negyedévben – mondta előadásában Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója.
"A hazai befektetési piacon tapasztalható jelenlegi nyugalom megtévesztő, leginkább egy vihar előtti csendre hasonlít.
Bár a felszínen kevés a mozgás, a háttérben komoly átalakulások zajlanak, és a jövőbeli növekedés nagyban függ attól, hogy a piaci szereplők hogyan alkalmazkodnak az új gazdaságpolitikai környezethez
- mondta el a szakember.
A közép-európai befektetési forgalom éves alapon 10 százalékkal, az európai pedig 18 százalékkal nőtt. A magyar piac évesített alapon mintegy 800 millió eurós forgalmat mutat, amely akár egymilliárd eurós szintre is emelkedhet, miközben Románia a belpolitikai bizonytalanságok miatt visszaesett.
A befektetésre váró tőke mennyisége ugyanakkor továbbra is bőséges. Az európai ingatlanbefektetési forgalom éves alapon 18 százalékkal haladja meg a korábbi év második negyedéves szintjét. A növekedést elsősorban a skandináv és a spanyol piac, valamint Németország és az Egyesült Királyság erősödése hajtja.
Szektorális bontásban a bérlakásszektor jelenti a legstabilabb alapot, de a prémium irodák forgalma is erősödik, miközben az egészségügyi és egyéb réspiaci lakóingatlanok is felértékelődnek.
Borbély ugyanakkor számos kihívásra figyelmeztetett:
- a budapesti irodapiacon az elmúlt három és fél év keresletének 37 százaléka állami megrendeléshez kötődött,
- az ipari-logisztikai szegmensben a főváros térségében 600 ezer négyzetméter feletti szabad kapacitás halmozódott fel,
- a lakáspiacon Budapesten közel 50 százalékos keresletvisszaesés mellett rekordszintű az építés alatt álló új kínálat,
- a hotelek esetében pedig 2600 szoba van építés alatt, és kérdés, hogy a prémium kínálat valóban megtalálja-e a megfelelő keresletet.
Összességében a monetáris környezet romlása ellenére véleménye szerint a kormányváltással érkező kompromisszumkészségben és a tiszta piaci verseny esélyt adhat a magyar ingatlanpiac fejlődésének.
Milliárdos lakásprogrammal és szigorúbb beruházási kontrollal élénkítené a bérlakáspiacot a kormány
A kormány egy integrált, 2-3 milliárd eurós lakásprogrammal, valamint a kiemelt beruházások felülvizsgálatával ösztönözné a hazai bérlakáspiacot és javítaná az építészeti minőséget – jelentette be beszédében Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára, országos főépítész.
A legfontosabb hír, hogy a kormány napokon belül bejelenti a Wekerle-program tíz konkrét intézkedését; az integrált csomag koncepciója október végére, részletes pénzügyi modellje pedig az év végére készülhet el.
Szemerey hangsúlyozta, hogy nehéz örökséggel kell megküzdenie a piacnak a következő időszakban: Magyarország mintegy 4,6 milliós lakásállományának körülbelül fele műszaki, erkölcsi és energetikai szempontból elavult. Ráadásul a lakáspiac területileg erősen egyenlőtlen, az elmúlt évtizedek fejlesztései pedig sok esetben nem elsődleges lakhatási, hanem befektetési célokat szolgáltak.
Az állam ezért a jövőben elszigetelt beruházások helyett komplex városfejlesztésben gondolkodik, különösen az alulhasznosított, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező barnamezős, vasúti és honvédségi területek rehabilitációjára fókuszálva. A program középpontjában az intézményi bérlakáspiac, a szolgálati lakások és a kollégiumfejlesztések állnak.
Nem lehet sikeres bérlakás-, kollégium- és szolgálati lakáspiacot építeni az öt százalékos kedvezményes áfakulcs állandósítása és a korábban megszokott kereskedelmi piaci ösztönzők kiterjesztése nélkül
- hangsúlyozta előadásában Szemerey Samu.
A program induló forrása az RRF-ből származó 550 millió euró, amely banki, ingatlanalapi és magánfejlesztői forrásokkal együtt 2-3 milliárd eurós beruházási volument érhet el. Az első fejlesztések Budapest mellett Debrecenben, Győrben, Szegeden és Székesfehérváron indulhatnak 2028-2029-ben.
A lakásépítések mellett a meglévő állomány megújítása is kiemelt cél. Az energetikai korszerűsítéseknél a társasházak és városi épületek komplex felújítására helyeznék a hangsúlyt, miközben a rövid távú lakáskiadás szigorúbb szabályozásával és adókedvezményekkel terelnék a tulajdonosokat a hosszú távú bérbeadás felé.
Ezzel párhuzamosan megkezdődött a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások felülvizsgálata is. Több, a korábbi állami vezetés által kiemelt projektet felfüggesztettek, hogy ellenőrizzék a fenntartható városi környezet feltételeit. Novemberre derülhet ki, mely beruházások milyen módosításokkal folytatódhatnak. A minisztérium a piaci fejlesztésekben is erősebb minőségi kontrollt vezetne be:
- visszahoznák a tervpályázatokat,
- a nagyobb projekteknél pedig kötelezővé tennék a korai mestertervek bemutatását a tervtanácsok előtt.
Az önkormányzatokkal kötött településrendezési szerződésektől valós közlekedési és közműfejlesztéseket várnak el.
A jövőben a parkolási minimumok helyett a parkolási maximumok rendszerére kívánunk áttérni, ami érdemi könnyítést és rugalmasságot jelent majd a fejlesztőknek a beruházások tervezése során
- tette hozzá a szakember.
A tárca az állami beruházások lebonyolítását is újragondolja: a cél az átláthatóbb, versenypiacra épülő folyamatok kialakítása külső piaci partnerek bevonásával.
Piaci bizalom, kiszámítható szabályozás és megfizethető lakhatás kell az ingatlanpiac lendületéhez
Székely Ádám, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal elnöke és az Innovinia vezérigazgatója
számos pozitív fejleményt emelt ki a magyar gazdaságban
– köztük az euróbevezetés iránti elköteleződést, az állami költségvetési fegyelmet, a 16 milliárd eurónyi EU-s többletforrás hazahozatalát, az európai szövetségi rendszer melletti kiállást és a korrupcióellenes intézkedéseket. Felhívta arra is a figyelmet ugyanakkor, hogy az, hogy egyes nagyobb vállalatcsoportok az antikorrupciós lépések célpontjá válnak, az akár komoly rendszerkockázatot is hozhat.
A nemzetközi tőkepiaci környezetet is aggasztónak nevezte, kiemelve, hogy az amerikai 10 éves kockázatmentes hozamok 5 százalék felett állnak 2,7 százalékos reálkamattal, míg Európában 3,5 százalékos hozam és 1 százalékos reálkamat jellemző, és ezek a globális tőkeáramlások az ingatlanpiacra is kedvezőtlen hatással lehetnek.
Az előadó
- a bérlakáspiac és a megfizethető lakhatás fejlesztését,
- az 5 százalékos lakásáfa kérdését,
- a versenytorzító intézkedések felszámolását, a kiszámítható szabályozást és
- az anticiklikus gazdaságpolitikát jelölte meg a fejlődés kulcsfeltételeiként,
hangsúlyozva, hogy az államtól csak a feltétlenül szükséges támogatást kérjék a piaci szereplők, és bízzanak a piacgazdaság tőkeallokációs képességében.
Székely Ádámmal készült interjúnk itt olvasható.
Kívülről nem érkezik megváltás: hazai összefogás kell a magyar ingatlanpiac új korszakához
A várt nemzetközi befektetői hullám egyelőre nem érkezett meg a magyar ingatlanpiacra – az első féléves befektetési számok ugyan javultak, ám a tranzakciók döntően a hazai, teremben jelenlévő szereplőkhöz kötődtek - mondta el köszöntő beszédében Noah Steinberg, a WING elnöke és a WingHolding elnök-vezérigazgatója. Kiemelte, hogy bár az április 12-i politikai változás pozitív és szükségszerű volt a piac számára, a vásárlási döntések már jóval április előtt megszülettek.
Steinberg hangsúlyozta, hogy a felfelé ívelő kamatpályák, az AI okozta bizonytalanság az egyes épülettípusok jövőbeli hasznosítását illetően, valamint a közép-európai piacok – különösen Lengyelország és Magyarország – közötti eltérő dinamika mind olyan tényezők, amelyekre a szakmának fel kell készülnie. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egyelőre a szabályozási környezet – legyen szó az áfáról, a rezsiköltségekről vagy az adórendszerről – akadályozza például az intézményi bérlakáspiac kialakulását, míg a WING cégcsoportja Lengyelországban már több mint tízezer bérlakást fejlesztett.
A magyar ingatlanpiac kihívásait kizárólag a hazai szereplők – fejlesztők, befektetők, finanszírozók, szabályozók és tanácsadók – összefogásával lehet megoldani, mert
kívülről nem érkezik megváltás, ugyanakkor a szektorban rejlő tudás, potenciál és kitartás alapot ad arra, hogy egy jó korszak elé nézhessen a piac.
Indul a 22. Portfolio Property Investment Forum - Beszéljük át az ingatlanpiacot!
Az idei rendezvény első, a résztvevőknek feltett kérdése a már jól megszokott:
mi várható az ingatlanpiacon a következő egy évben?
A jelenlévők többségének szavazata szerint a legvalószínűbb, hogy egy átkalibrálási időszak áll a piac szerelpői előtt, újrarendeződik a környezet és ebben a jelenlévők hathatós tevékenységére is szükség lesz.
Az eseményt előkészítendő, kerékpáros eseményt is szervezett a Portfolio az annyira lelkes bringás ingatlanpiaci szereplők számára, akik a háttérbeszélgetést és a networkinget már a hétvégén szerették volna elkezdeni. A Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride eseményről alább lapozgatható a képgaléria.
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