Kiszámíthatóságot ígér az állam, lépnének végre a hazai ingatlanbefektetők, kivár a nemzetközi tőke

Záró panel következtetések: Nincs szükség állami támogatásra, az AI pedig mindent átrajzol A beszélgetésben az alábbi témákat érintették még:
A Property Investment Forum 2026 záró kerekasztalán a piacot formáló legmarkánsabb folyamatok kerültek terítékre.
Noah Steinberg, a WING elnöke elmondta, hogy a WING mindvégig aktív befektető maradt Magyarországon, de ő maga gyorsabb nemzetközi befektetői visszatérésre számított. Szerinte a megítélés már javult, de a tényleges tranzakciókban ez még nem jelent meg olyan erővel, mint várni lehetett.
A külföldi szereplők kivárnak, figyelik a gazdaságpolitikai, jogi és szabályozási keretek alakulását, mondta Steinberg. Szerinte azonban érdemes lenne ebben a környezetben megfontolni, amit annak idején amerikai fociedzője mondott neki, miszerint mindegy, hogy hol vagy, de döntsd el, hogy hol akarsz lenni és legyél ott.
A sok halogatást fel kellene váltani célzott döntéshozatallal. A tartós kivárás bénítja a piacot
− emelte ki a szakember.
Magyarország az utóbbi időben egy befektethetetlen terület volt: ki volt szürkézve sokáig, és most ez megváltozott, mutatott rá Futó Gábor, a Futureal-csoport társalapító és társtulajdonosa. Most van egy elképesztő megelőlegezett bizalom, ezt ki kell használni.
Minden külföldi döntéshozó felé azt kell kommunikálni, hogy valóban megtörtént a rendszerváltás és ezzel ide lehet csalogatni a befektetőket.
Futó Gábor jelezte továbbá: a piaci szereplők csak arra vágynak, hogy öt százalék legyen az áfa és nyugodtan tudjanak dolgozni. Az állam feladata, hogy csökkentse a bürokratikus akadályokat, gyorsítsa az engedélyezést, és hagyja működni a piacot. Egyebekben nem látja hasznát semmilyen állami beavatkozásnak.
Nem kell tőke- és hitelprogram, mert mindig ott lesz a kísértés, hogy valami káros jön ki belőle.
Három évtizede nem lehetett előre látni, hogy ki lesz a legsikeresebb a régióban, és most le vagyunk maradva, de felzárkózni lehetséges, vonta le a következtetést a szakember.
Futó Gábor az AI kapcsán elmondta:
az amerikai beruházások léptéke annak felel meg, mintha a Manhattan Projectet kéthetente megfinanszíroznák. Ma a világ legnagyobb beruházási boomját éljük, és ez mindent átrajzol.
A beszélgetésben az alábbi témákat érintették még:
- az euróbevezetés lehetséges piaci hatásai;
- a hozamcsökkenés és a banki marzsok kérdése;
- a külföldi tőke lassú visszatérése;
- a kiemelt beruházások korábbi logikája és kockázatai;
- az engedélyezési folyamatok gyorsításának szükségessége;
- az irodai, logisztikai és kereskedelmi ingatlanok eltérő befektetői vonzereje
ESG? Már nem csak nyugaton megkerülhetetlen
A Property Investment Forum 2026 konferencián nyugat-európai szakértők is megosztották gondolataikat.
Manuel Simon, a VIG FUND ingatlanbefektetési igazgatója többek között a fenntarthatósági elvárásokról fejtette ki álláspontját, amelynek kapcsán hangsúlyozta:
Az ESG mint ilyen már nem különleges számunkra, a mindennapok részévé vált
Be kell vonzani a nemzetközi bérlőket, akik adott besorolású épületeket keresnek, nem is kérdés, hogy a legszigorúbb ESG-szabványoknak akarunk megfelelni. Ez persze azzal is jár, hogy az épület értéke is párhuzamosan emelkedik - tette hozzá a szakember.
Filip Rosa, a RICS Engagement Group tagja erre csatlakozva elmondta, hogy
az ESG-megfelelés egyben azt is jelenti, hogy több pénz marad nálunk, hiszen ez egy kiváló befektetés.
A bankok oldalán már ott tartunk, hogy el sem kezdődik a finanszírozási párbeszéd anélkül, hogy ne lenne ott a zsebedben egy igazolás arról, hogy az épület megfelel a legszigorúbb energetikai elvárásoknak.
Szimler Szabolcs, az Indotek Group nemzetközi ingatlanügyletekért felelős igazgatója kiemelte: idehaza elsősorban a lakóingatlanoknál van egy komolyabb váltás abban az irányban, hogy a fenntarthatósági szempontok érvényesüljenek - de egy általános nyomás a megfelelésre valamennyi piacunkon jelen van.
Manuel Simon zárásként hozzátette:
noha a piac számára örvendetes az áprilisi választások kimenetele, nem szabadna a politikai folyamatoktól függővé tenni a beruházási döntéseket.
Megrendeléshiány és bérnyomás szorítja az építőipart, az állami beruházásoktól várják a fordulatot
Súlyos megrendeléshiánnyal, lassan újra kialakuló körbetartozással, stagnáló gazdasági növekedéssel és a növekvő reálbérek okozta nyomással - lényegében krízissel küzd a hazai építőipar. Ezen a beszélgetésen a fokozatos szabályozási finomhangolás és a radikális piaci megtisztulás kérdésében feszültek egymásnak az álláspontok, Gegesi Kiss Tamás, a Gépész Centrál ügyvezető igazgatójának moderálásával.
A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a szektor jelenleg egy rendkívül összetett és sérülékeny rendszer, amelynek alapjait óvatosan kell kezelni. Gulyás Dóra, a GSV Kereskedelmi Kft cégvezetője és Kelemen-Makai Lajos, a Meton Kft. ügyvezetője a fokozatos, lépésről lépésre történő szabályozás és a piaci áthangolás mellett érveltek, mivel a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben egy újabb hirtelen sokk komoly károkat okozna a gyártóknak és a beszállítói láncoknak.
Ezzel szemben Massányi Tibor, a DVM ügyvezető partnere úgy vélte, hogy a piacot nem lehet finoman átalakítani, mivel a mögöttünk álló időszak strukturális torzulásai túl mélyek. Rámutatott, hogy 2010 és 2026 között mintegy 30 ezer milliárd forint értékű közbeszerzési forrás koncentrálódott mindössze öt-hat tulajdonosi körhöz köthető építőipari vállalkozásnál. Véleménye szerint olyan tiszta, egyenlő versenyfeltételekre van szükség, ahol minden szereplőnek azonos hosszúságú pályán kell futnia.
A beszélgetés résztvevői szerint az állami szerepvállalásnak és a jól célzott támogatási rendszereknek kulcsszerepük van az iparág talpra állításában. Gulyás Dóra kiemelte, hogy a korábbi, lakosságnak szóló ingyenes padlásfödém-hőszigetelési programok rendkívüli módon élénkítették a piacot, ám a kormányzati szabályozás megváltozása után ez a lendület megtorpant, és mára teljesen leállt. Kelemen-Makai Lajos megerősítette, hogy az építőanyaggyártók jelenleg minimális kapacitáskihasználtsággal működnek, így képesek lennének jóval nagyobb rendelésállományt is kiszolgálni. Kritizálta ugyanakkor a korábbi támogatások szétaprózottságát, amelyek gyakran csak egyes termékkörökre fókuszáltak komplex megoldások helyett, és nem a minőségi alapanyagok beépítését ösztönözték. Szerinte olyan átfogó pályázatokra van szükség, amelyek a társadalom minden rétege – köztük a rászorulók és a középosztály – számára elérhetővé teszik a lakóingatlanok energetikai felújítását.
A makrogazdasági környezet jelenleg komoly kihívások elé állítja a szektort. Massányi Tibor rámutatott, hogy miközben a gazdasági növekedés évek óta gyakorlatilag nulla, a reálbérek növekedési üteme kifejezetten magas, ami rendkívül nehéz helyzetbe hozza a termelővállalatokat. Utalt az április 12-i események után elindult folyamatokra és várakozásokra, hangsúlyozva, hogy a tőke bevonzásához kiszámítható jogszabályi háttérre van szükség. Az új projektek megindulásával kapcsolatban azonban pesszimista előrejelzést adott: a beruházások életciklusa és átfutási ideje miatt a jövő év közepe előtt nem várható újabb nagy volumenű magánberuházás a piacon.
A piaci megrendelések ugyan bizonyos szintű stabilitást biztosítanak a piaci szereplőknek a mostani és a következő évben, a valódi fellendülést az állami és infrastrukturális beruházásoktól várják. Pszota Frigyes, a NEO Property Services generálkivitelezési vezérigazgató-helyettese jelezte, hogy a kormányzati kommunikáció alapján a jövőben az infrastrukturális és közlekedésépítési projektek, valamint a belengetett bérlakásprogram jelenthetik a fő növekedési irányt, amelyekhez a piaci szereplők is szeretnének csatlakozni.
A tét nem kicsi, hiszen a teljes magasépítési piac éves szinten mintegy 5000 milliárd forintos volument képvisel, amelynek az állam az egyik legfontosabb megrendelője.
Szigorodó áfakockázatok: már az alvállalkozók ellenőrzésén is múlhat a levonási jog
Az adóhatósági gyakorlat változása miatt a cégeknek a korábbinál alaposabban kell ellenőrizniük alvállalkozóikat, különben akár az áfalevonási jogukat is elveszíthetik – hívta fel a figyelmet Kocziha Andrea, a Moore Hungary tax partnere a Property Investment Forum 2026 konferencián.
Kocziha Andrea előadásában arra figyelmeztetett, hogy az áfa továbbra is a magyar adórendszer egyik legjelentősebb adóneme, ezért különösen fontos, hogyan ítéli meg az adóhatóság az alvállalkozói kapcsolatokhoz kapcsolódó levonási jogot. A szakértő szerint
az elmúlt időszak ellenőrzési gyakorlata alapján úgy tűnik, hogy a NAV álláspontja szigorodott abban a kérdésben, meddig terjed a megrendelő felelőssége partnerei ellenőrzésében.
Korábban az európai bírósági gyakorlat alapján az adóhatóságnak objektív tényekkel kellett bizonyítania, hogy az adózó tudott arról: partnere adókijátszásban vesz részt. Önmagában az nem volt elég, ha a megrendelő nem vizsgálta meg például az alvállalkozó munkavállalóit, székhelyét vagy bevallásait.
A 2025-ös kúriai vélemény azonban új szempontot hozott be: a „gondatlan passzív részvétel” kategóriáját.
Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság már akkor is megkérdőjelezheti az áfalevonást, ha szerinte a megrendelőnek bizonyos körülmények alapján sejtenie kellett volna, hogy a partnerrel probléma van.
Az előadó példaként említette, hogy a NAV vizsgálhatja:
- ténylegesen működik-e a partner a bejegyzett székhelyén,
- vannak-e munkavállalói vagy bejelentett megbízottjai, illetve
- új alapítású cégről van-e szó.
Utóbbit az adóhatóság akár fokozott kockázati jelként is értékelheti.
Kocziha Andrea hangsúlyozta: a korábbi partnerazonosítási gyakorlat – cégadatok, adószám, képviseleti jogosultság ellenőrzése – a jövőben nem feltétlenül lesz elegendő. A cégeknek érdemes szélesebb körű átvilágítási és dokumentációs folyamatokat kialakítaniuk, hogy egy esetleges ellenőrzés során bizonyítani tudják kellő gondosságukat.
A hazai kiskereskedelmi piac szereplői szerint az átlátható, objektív szabályozási környezet és a helyi piaci igények összehangolása a kulcsa a fenntartható fejlődésnek egy olyan időszakban, amelyet a vásárlóerő növekedése ellenére a plázastop korlátozásai és a diszkontláncok látványos térnyerése határoz meg – mondta el felvezetőjében Kui János, a Marketing Resolution ügyvezető igazgatója, az Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége (MBSZ) tagja.
Szoboszlay Máté, a Faedra Group partnere, üzletfejlesztési és beruházási igazgatója szerint a plázastop intézményét akár teljesen ki is lehetne vezetni, mivel a beruházások környezetvédelmi, forgalomtechnikai és településképi hatásait a szakhatóságok és a helyi építési szabályzatok önállóan is szigorúan ellenőrzik. Úgy véli, a jelenlegi többlépcsős, változó összetételű bizottságok előtti engedélyeztetés helyett egy transzparens, tervezhető keretrendszerre lenne szükség a projektek ütemezhetőségéhez.
Ezzel szemben Madler Attila, a CPI Hungary Asset Management igazgatója és Simon Tamás, az Indotek Group értékesítési igazgatója a mérsékeltebb piaci szabályozás mellett érvelnek. Véleményük szerint a teljesen szabad piac középtávon kihasználatlan kereskedelmi ingatlanokhoz, "üres torzókhoz" vezethet, mivel a magyarországi piac mérete korlátozott. A szakemberek szerint megoldást jelenthetne egy olyan hibrid rendszer, amelyben az országos sarokpontok mellett a helyi kereskedelmi kamarákat is bevonnák a döntéshozatalba. Javaslatuk szerint a fejlesztési engedélyeket már a telekvásárlás fázisában, egyértelmű feltételek mellett kellene biztosítani, és azoknak 3-5 éves garantált érvényességi időt kellene adni, amit ez idő alatt nem lehet visszavonni.
Az MBSZ jelenleg is tanulmányozza a nyugat-európai szabályozási modelleket, ahol szinte minden országban létezik állami vagy önkormányzati szintű kontroll a kereskedelmi fejlesztések felett. A fenntarthatóság kérdése a fejlesztések terén is megjelenik: a meglévő épületek felújítása és funkcióváltása környezetvédelmi és gazdasági szempontból is kedvezőbb az új zöldmezős beruházásoknál. Kiváló lehetőséget jelentene ezen a téren a vidéki városok belvárosában álló, a szocializmus alatt épült egykori Skála áruházak és hasonló kereskedelmi központok revitalizációja, amennyiben ehhez a helyi önkormányzatok a szabályozáson keresztül támogatást nyújtanának.
A hálózatbővítések mögött az elmúlt években markáns strukturális átalakulás zajlott le: a magyar piacot az úgynevezett "diszkontosodás" jellemzi.
Az élelmiszer-diszkontok, a drogériák, valamint a kedvező árfekvésű ruházati és vegyes cikkeket értékesítő láncok kereslete határozza meg a piacot,
amelyek jellemzően nagy alapterületű és magas üzletszámú jelenlétre törekednek. A szakmai párbeszéd során felmerült kérdésre, hogy mi lesz a magyar kereskedelmi ingatlanpiac következő nagy trendje, a szektor szereplői
- az új nemzetközi márkák érkezése,
- a meglévő láncok további terjeszkedése,
- a piaci koncentráció erősödése, valamint
- a kivárás lehetőségei között keresik az irányt.
Euróbevezetés a horizonton: most már a konkrét intézkedéseket várja a piac
A Property Investment Forum 2026 makrokerekasztalának központi témája az euróbevezetéshez vezető út és a kapcsolódó folyamatok álltak. A vita egyik fő kérdése az volt, hogy a magyar gazdaság valóban elindult-e az euró bevezetése felé, vagy a piac egyelőre csak hinni akar ebben a történetben.
Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője kiemelte: a bizonyítékokat októbertől kell leszállítani például egy fenntartható költségvetési pálya formájában. A múltbéli track record és a fogadkozások között van egy űr, és erre kell rácáfolni.
A magyar gazdaság túlságosan sérülékennyé vált a külső sokkokra.
Rengeteg bizonytalansági tényező van, a permakrízisek korát éljük, teljesen más a környezet, mint a tízes évek időszaka.
Ezért is fontos kitartani a konvergencia program mellett, ugyanakkor az MNB mini kamatcsökkentési ciklusa sem véletlenül ért véget: a külső kényszerekre muszáj volt reagálni.
Lesz eurónk 2032-re, ha lesz még euró, szolgált meglepő jóslattal Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő portfóliókezelője, aki emlékeztetett, hogy
annyira kisodródni látszódtunk az európai fősodorból, hogy nincs más út, mint megerősíteni az integrációba vetett hitet.
A megelőlegezett bizalom jó dolog, de egyelőre nem látszanak az ehhez szükséges intézkedések, noha a kiigazítás nagy részét a kormányzati ciklus elején el kell végezni.
Márpedig egy ilyen késlekedés esetén könnyen léket kaphat a projekt, fejtegette a szakember, aki egyben rávilágított arra a globális trendre, miszerint a reálkamatok emelkedőben vannak, amiből előbb-utóbb probléma lesz.
Közben ki kellene találnunk, hogy mivel fogunk kitűnni Európában, tette hozzá Zsiday Viktor, addig is pedig kulcsfontosságú a hitelesség megőrzése az euróbevezetés útján.
Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója a növekvő inflációs kockázatokról beszélt, ami húzza fel a kamatkörnyezetet.
A szakember a növekedési kilátásokról elmondta: egy sor nagyberuházás mostanában fog termőre fordulni és az uniós források beáramlásától is lendületet várhatunk, ami bizakodásra adhat okot. Banai Ádám hozzátette: a magyar gazdaság az elmúlt két évtized árkonvergenciája után megérett arra, hogy alacsonyabb inflációt célozzon.
A 2,5 százalékos cél önmagában a gazdasági fundamentumokból is levezethető, de kétségtelenül segítheti az euróbevezetési törekvéseket is, hiszen a maastrichti inflációs feltétel teljesítéséhez kedvezőbb pályát jelenthet, jegyezte meg az MNB ügyvezető igazgatója.
A beszélgetésben az alábbi témák kerültek még szóba:
- az inflációs cél csökkentésének indokai;
- az AI-beruházások tőkeelszívó szerepe;
- a fejlett piaci kötvényhozamok emelkedése;
- a magyar kamatcsökkentési ciklus korlátai;
- a 3 százalék körüli magyar GDP-növekedés esélye;
- a bérkonvergencia és a munkaerő-tartalék kérdése;
- a magasabb hozzáadott értékű növekedési modell szükségessége.
Miért nehéz a retrofit? - A magas költségek és a merev szabályozás fékezik az irodaházak funkcióváltását
Az irodaházak lakóépületté, diákszállóvá vagy egyéb funkciójú ingatlanná történő átalakítása – azaz a retrofit – a magyar piacon a szigorú engedélyezési eljárások, a megbízhatatlan műszaki adatok és a megugró költségek miatt csak ritkán valósul meg sikeresen – derült ki a retrofit szakértőinek kerekasztal-beszélgetéséből, amelyet Kutas Gábor, a Recorde Alapkezelő alapító-vezérigazgatója moderált.
A tanácsadói tapasztalatok azt mutatják, hogy a meglévő irodaházak funkcióváltó fejlesztéseit célzó projektek elenyésző arányban realizálódnak. Pintér Dániel, az Eston International partnere, illetve Head of Property & Project Management szerint még tízből egy ilyen jellegű beruházás sem jut el a megvalósításig. A folyamat előrehaladtával, a részletes pénzügyi és műszaki átvilágítások (Due Diligence – DD, Technical Due Diligence – TDD) során
a legtöbb kezdeményezés elbukik: az ok a műszaki kivitelezhetetlenség vagy a túl magas fejlesztési költségek.
A magyar piacon jelenleg nincs kényszer az elöregedett épületek megújítására, mivel a befektetők számára bőségesen állnak rendelkezésre alternatív, kész ingatlantermékek. Az épületek átalakítása így megmarad egyedi problémakörnek – mutatott rá a piaci helyzetre Pintér Dániel.
Molnár Gábor építőmérnök, a CÉH zRt vezető projektmenedzsere a műszaki szempontokat elemezve kiemelte, hogy bár technikailag szinte bármilyen átalakítás megoldható, a gazdasági racionalitás gátat szab a terveknek. A legnagyobb problémát a hasznos és a bruttó terület aránya (nettó-bruttó arány) jelenti. A régi, történelmi épületek esetében az eladható vagy bérbe adható nettó területarány akár 40 százalék alá is süllyedhet – a budai Várnegyedben található állami irodáknál ez az arány például 35 százalék körül mozog –, ami rendkívül nehezen teszi nyereségessé a beruházást. Ezt tetézik a fővárosi és kerületi szintű, többlépcsős szabályozási korlátok, amelyek gyakran nem teszik lehetővé a befektető által tervezett új hasznosítást.
A zöld szempontok és az ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) kritériumok érvényesítése kétsebességes modellt mutat a hazai piacon. Orosz Tibor, a BAM Group társtulajdonosa kifejtette, hogy míg a lakáspiacon a zöld minősítések megléte egyelőre nem hoz mérhető árelőnyt vagy gyorsabb értékesítést – a lakásokat gyakran már a tanúsítvány megszerzése előtt eladják –, addig az irodapiacon a nemzetközi és hazai bérlők saját ESG-stratégiájuk miatt már elvárják a magas műszaki színvonalat.
Zeley Csaba, a Convergence ügyvezető igazgatójának tapasztalatai szerint a bérlők elsősorban nem magát a minősítést, hanem az azzal járó munkavállalói komfortot keresik. Ugyanakkor a jövőbeli értékesítés során fellépő barna diszkont elkerülése miatt elengedhetetlen a minősítések megszerzése. A legszigorúbb elvárásokat a finanszírozó bankok támasztják: az ESG-megfelelőség vagy egy arra vonatkozó, alátámasztott megvalósítási terv mára alapvető elvárássá (azaz K.O. kritériummá) vált a hitelnyújtáshoz.
Pintér Dániel példaként említett egy kiskereskedelmi projektet, ahol egy egymillió eurós fenntarthatósági beruházást követően az ingatlan átkerülhetett egy ESG-alapba: a kedvezőbb finanszírozást és két év után nyereséges kiszállási lehetőséget biztosított a tulajdonosnak. A napelemeknek és korszerű berendezéseknek köszönhetően az épület energiafogyasztása több mint 60 százalékkal csökkent az előző évhez képest.
A meglévő épületek funkcióváltó átalakítása során a legnagyobb kockázatot az előre nem látható költségek és a tervtári adatok pontatlansága jelenti. Molnár Gábor és Zeley Csaba egyetértettek abban, hogy a korábbi megvalósulási tervek szinte soha nem egyeznek a valósággal, a bontások során rendszeresen váratlan szerkezeti eltérések ütköznek ki. Emiatt a költségvetésbe magas tartalékkeretet (azaz kontingenciát) kell beépíteni, különösen funkcióváltás esetén. Az időtényező is kritikus szerepet játszik a projektek jövedelmezőségében: 6-12 hónapos csúszás az engedélyeztetésben vagy a kivitelezésben teljesen felborítja a belső megtérülési rátát, azaz IRR-t.
Ebben a bizonytalan fázisban a bankhitel bevonása komoly kockázatot hordoz,
így a szakértők szerint a fejlesztés kezdetét az engedélyek megszerzéséig célszerű saját tőkéből finanszírozni.
A magyar szabályozási környezet jelenleg nem tesz különbséget az új építések és a meglévő épületek funkcióváltó átalakításai között. Tibor nemzetközi példaként az athéni Pireusz-torony retrofit projektjét említette, ahol a görög hatóságok rugalmasan, a meglévő 1970-es évekbeli épületszerkezeti adottságokat figyelembe véve engedélyezték az átalakítást. Ezzel szemben Magyarországon a merev eljárásjogi szabályok miatt a tervezhetőség rendkívül nehéz. Budapesten több olyan beruházás is ismert, ahol a homlokzat megtartása mellett a mögöttes szerkezetet teljesen elbontották és újjáépítették, ami jogi értelemben nem retrofitnek, hanem új építésnek minősül.
A fellendülés alapfeltétel lenne, de a kínaiaktól is nagyon függ az ipari ingatlanpiac jövője
A hazai ipari-logisztikai ingatlanpiac fejlődésének legfontosabb hajtóereje a gazdasági fellendülés lehet − derült ki a Property Investment Forum 2026 közönsége körében végzett gyors felmérésből.
A kapcsolódó panelbeszélgetésben azonban a meghívott szakértők reményüknek adtak hangot, hogy a magas hozzáadott értékű, tudásalapú beruházások szerepe is hasonlóképpen felértékelődhet.
Ezen túl pedig az autóipar és az elektrifikáció hajtóerejétől szintén sokat várhatunk. A kínai e-kereskedelem szintén átrajzolhatja a térképet annak ellenére − vagy azzal együtt − hogy az EU vámokat vezetett be ezekre a termékekre.
Az lesz a döntő, hogyan tudunk egy közös platformot kialakítani a német és ázsiai ellátási láncok találkozásánál, amiből a lehető legtöbbet tudunk profitálni
− jegyezte meg Kemenes László, a Panattoni Magyarországért felelős ügyvezető igazgatója arra a kérdésre, hogy a nagy német autógyártók mekkora eséllyel lehetnek képesek sikerrel felvenni a versenyt a keleti konkurenciával.
A kínaiak nagyon gyorsan piacra tudnak lépni és óriási pénzeket költenek kutatás-fejlesztésre, és nagyon hatékonyak - emlékeztetett ennek kapcsán Szucsány György, a Waberer's Csoport ingatlanfejlesztési igazgatója, hozzátéve, hogy szoftver fronton a német cégek nagy lemaradásban vannak.
Hunyadi Zsuzsanna, a Prologis bérbeadásért és ügyfélelégedettségért felelős igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy
az akkumulátortárolás ma sokszor tulajdonosi kockázatvállalási döntésként jelenik meg, holott egységes, kockázatalapú műszaki és tűzvédelmi szabályozásra lenne szükség a bérbeadott logisztikai ingatlanokban is.
Szerinte ez nemcsak biztosítási és üzleti kérdés, hanem életvédelmi szempont is: a jelenlegi szabályozási hiány miatt eltérő lehet, hogy egy-egy tulajdonos milyen feltételekkel enged be ilyen tevékenységet, ami akár üzletvesztéshez is vezethet.
Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója kiemelte:
vétek lenne veszni hagyni a már ide hozott akkumulátoripari beruházásokat, mert a szabályok betartása mellett ezekben hatalmas potenciál van.
Az, hogy az itteni termelő cégek mennyiben lesznek sikeresek viszont attól is függ majd, hogy alakul a fogyasztás azokon a piacokon, ahová termelnek.
A résztvevők szerint a piacban továbbra is jelentős potenciál van, de a következő időszakban a szabályozási környezet, a globális autóipari verseny és a fogyasztás alakulása döntő lesz.
Irodából hotel: az adaptív újrahasznosítás lehet az elöregedő irodaházak egyik jövője
Lukvár Barbara, a Forestay fejlesztési igazgatója előadásában rámutatott, hogy az irodaépületek öregedése és az ESG-kompatibilis, energiahatékony épületek iránti növekvő kereslet miatt a funkcióváltás a jövőben számos irodaház elkerülhetetlen sorsa lesz. Előadásában az adaptív újrahasznosítás témájában hasonlította össze a cég két budapesti hotelprojektjét – az újonnan épített Kazinczy utcai MOXI I-et és az irodakonverzióból megvalósuló Váci utcai MOXI II-t.
Míg az új építésű hotel teljes projektátfutási ideje mintegy 42 hónap volt, addig az irodakonverziós fejlesztést 30 hónapra tervezik. Ez utóbbi esetben az engedélyezési folyamatokban és a kivitelezési munkákban (földmunka, szerkezetépítés, homlokzati munkák) egyaránt nagyjából hat-hat hónapnyi megtakarítást eredményez az, hogy retrofit projektről van szó. Az alacsonyabb hard cost-ot ebben az esetben az akvizíciós ár ellensúlyozza, az új építés viszont rugalmasabb funkciókialakítást, szabadabb szobamixet, BIM-modellezéssel történő optimalizálást és zöldítési lehetőséget kínál, amelyet a Kazinczy utcai projektnél több mint 83 fa és több ezer cserje telepítésével is kihasználtak. A végfelhasználó, vagyis a hotelvendég számára a végeredményben nincs érzékelhető különbség, a fejlesztőnek azonban tudatosan kell választania a két eltérő kihívásokkal járó folyamat között.
Ideje, hogy az üzemeltetés proaktív tevékenységgé váljon
Az üzemeltetés szakmája sokkal fontosabb annál, mint amit a jelenlegi felsőoktatási rendszer tükröz, ugyanis az ott szerzett gyakorlat kiváló tapasztalattal vértez fel minden mérnököt.
Éppen ezért lenne kulcsfontosságú az egyetemi képzésben is hangsúlyosan megjeleníteni ezt a szakterületet, különös tekintettel arra, hogy költségek 80%-a egy épület életében az üzemeltetéshez kapcsolódik − értettek egyet a Property Investment Forum 2026 vonatkozó panelbeszélgetésének résztvevői.
Sokszor az üzemeltető személyzet felkészültsége jelenti a legnagyobb gátat, nem is az épület felszereltsége − tette hozzá Kokas János, LIWO Group magyarországi vezetője, aki szerint a befektetők egyfajta álomvilágban élnek, miközben
a szolgáltatói szektor akkor jár el helyesen, ha egy menüt kínál a megbízónak, aminek eredményeképp az jól tud működni.
„Az üzemeltetés kettős szorításban van: a költségcsökkentéssel és magas minőséggel összekapcsolt folyamatos elvárások mellett rengeteg bizonytalanság övezi a mindennapokat az energiaválságtól a klímaváltozáson át, így csak proaktív hozzáállással lehet ezt a helyzetet áthidalni” − jegyezte meg Balástyai Márk, a Futureal Energy Partners vezérigazgatója.
Egy gyors helyszíni felmérésben a jelen lévő közönség több, mint 60%-a számára továbbra is a megtérülési idő a döntő egy-egy zöld beruházásra vonatkozó döntésnél, míg egy harmaduk inkább a jövőbiztosságot nevezte meg elsődleges szempontnak.
A klímaváltozás nyomására ugyanakkor eljutottunk oda, amikor egy kivitelezésnél már nem tényező a megtérülés, az ESG-nek való megfelelés vált az egyetlen szemponttá
− árnyalta az összképet Pál Péter, a Re-Energy ügyvezető igazgatója. „Azt látnunk kell ugyanakkor, hogy születésünktől kezdve az egymással való versenyre vagyunk kondicionálva, nem pedig együttműködésre.”
Csipszer Zoltán, a Lindab ügyvezetője szerint javuló trend látszik, de a beruházásoknál továbbra is sokszor a kezdeti költség dominál, miközben az épületek teljes életciklusában a költségek jelentős része az üzemeltetés során jelenik meg. Úgy véli, sokszor nem a technológia hiánya akadályozza a hatékony működést, hanem az, hogy az üzemeltetői szempontok túl későn kerülnek be a döntéshozatalba.
Takács Katalin, a Future FM vezérigazgatója a szolgáltatói oldal mindennapi feszültségeire hívta fel a figyelmet. Szerinte az FM-cégek gyakran a beszerzés költségcsökkentési elvárásai és az üzemeltetési terület minőségi igényei közé szorulnak. A rövid távú szerződések tovább növelik a bizonytalanságot, miközben egy épület hatékony működtetése hosszabb tanulási folyamatot, beruházást és bizalmi együttműködést igényel.
A résztvevők úgy vélekedtek, hogy a klímaváltozás, az energiaárak emelkedése, az ESG-elvárások és a hálózati kapacitáskorlátok miatt már nem elegendő a hibák kezelése: az FM-szolgáltatóknak adatokat, szakmai érveket és hosszú távú megoldásokat kell vinniük a tulajdonosi döntésekbe. Közös álláspont volt az is, hogy
a bizalom, a hosszabb távú szerződések és az életciklus-szemlélet nélkül nehéz valódi energetikai eredményeket elérni.
A beszélgetésben az alábbi témák kerültek még terítékre:
- az épületüzemeltetési szakemberképzés hiányosságai;
- a gyakorlati mérnöki tudás szerepe az FM-szektorban;
- a beszerzés és az üzemeltetés eltérő érdekei;
- a BREEAM és más minősítési rendszerek szigorodása;
- a tényleges energiafogyasztás mérésének fontossága;
- a green clause-ok megjelenése a bérleti szerződésekben;
- a villamosenergia-hálózat kapacitáskorlátai;
- a zöld energia beszerzésének bonyolódása;
- a hőkupolák és extrém nyári időjárás üzemeltetési hatásai;
- a hosszú távú tulajdonosi–üzemeltetői együttműködések szükségessége.
A kiköltözési hullám fenntarthatósági kockázatot jelent, új tervezési eszközzel lépne az állam
Magyarországon az európai uniós trendekkel ellentétben tömegek költöznek ki a nagyvárosokból az agglomerációba, ami komoly gazdaságpolitikai és fenntarthatósági kockázatot jelent. Egy ingatlanfejlesztési konferencián Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára, országos főépítész, Gyertyánfy Miklós, a Gránit Pólus vezérigazgatója és Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója, szakpolitikai szakértő a települések élhetőségének növeléséről, a fejlesztői felelősségvállalásról és az állam által bevezetni kívánt új, rugalmas szabályozási eszközről, a master plan-ről egyeztetett.
A hazai urbanizációs folyamatok jelentősen eltérnek az európai átlagtól - hívta fel a figyelmet bevezetőjében a moderátor Balázs Bálint, urbanista-építészmérnök a KÉK - Kortárs Építészeti Központnál, illetve az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Ember-Környezet Tranzakció Intézetének tudományos segédmunkatársa. Miközben az Európai Unió 27 tagállama közül 17-18-ban folyamatosan növekszik a fővárosok lakosságszáma – és ez a trend a visegrádi, valamint a tágabb kelet-közép-európai régió nagyvárosaira is igaz –, Magyarországon, különösen Budapesten, épp ellenkezőleg, erős kiköltözési hullám tapasztalható. Boros Tamás az intézet településindexének adataira hivatkozva rámutatott: a szuburbanizáció nem csupán urbanisztikai, hanem
súlyos gazdaságpolitikai probléma is, hiszen a nemzeti GDP jelentős részét és a legmagasabb hozzáadott értéket a nagyvárosok állítják elő.
Ha ezek a központok kiürülnek, az a gazdasági növekedést is visszafogja.
A felmérések szerint a lakosság két fő okból hagyja el a nagyvárosokat. Az egyik a strukturális jellegű, globálisan is jelen lévő lakhatási kérdés, azaz az ingatlanok magas ára. A másik ok szolgáltatási és minőségi jellegű: a lakók nem tartják elég tisztának, rendezettnek és zöldnek a magyar nagyvárosokat. Míg külföldön a vásárlók hajlandók megfizetni a nagyvárosi prémiumot a jobb szolgáltatásokért, Budapesten sokan úgy érzik, nem kapják meg ezt a minőséget a pénzükért, így inkább az agglomerációt választják.
Gyertyánfy Miklós, a Gránit Pólus képviselőjeként – amely az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) tagjaként 25 éve építette fel és azóta is üzemelteti a Westend bevásárlóközpontot – kiemelte, hogy a fejlesztők mozgástere korlátozott. Véleménye szerint
az élhetőség valójában árazási és piaci kérdés, hiszen egy vonzó környezetben megvalósuló ingatlanfejlesztést hosszú távon stabilabban lehet el- illetve bérbeadni, és jobban ellenáll a gazdasági válságoknak is.
Ugyanakkor a környezet élhetőségét meghatározó legfontosabb tényezők gyakran a telekhatáron kívül dőlnek el.
A fejlesztők számára a legnagyobb pénzügyi kockázatot a szabályozási bizonytalanság jelenti, ami a beruházások megdrágulásához és az ingatlanok befelé fordulásához vezet. Ha nincsenek tiszta, kiszámítható tervek, a telekhatárok áthatolhatatlan kerítésekké válnak, és a fejlesztő kénytelen lesz kizárólag a saját projektjén belül kezelni a problémákat, ami a város egészének szempontjából kedvezőtlen – hangsúlyozta Gyertyánfy Miklós.
Szemerey Samu államtitkár szerint az élhetőség fogalmát tágabban kell értelmezni, nem szabad azt kizárólag egy szűk középosztálybeli prémium igényként kezelni. A döntéshozóknak a kistelepüléseken élők számára is biztosítaniuk kell a megfelelő szolgáltatási színvonalat és közlekedési elérhetőséget. Magyarországon ugyanakkor erős kulturális hagyománya van a családi házas, kertes életformának, miközben objektív adatok alapján jelenleg falun élni a legdrágább és a legkevésbé fenntartható opció a magas fenntartási költségek és az alacsonyabb társadalmi mobilitás miatt.
Az állam feladata ezért olyan ösztönzők és szabályozók kialakítása, amelyek támogatják a fenntartható városiasodást és a fejlesztők, a települések, valamint a helyi közösségek közötti partnerséget.
Ezt a célt szolgálja a minisztérium által javasolt új tervezési eszköz, a master plan, avagy mesterterv. Ez a dokumentum nem egyezik meg a hagyományos településrendezési tervekkel vagy beépítési tanulmányokkal, hanem egy olyan moduláris rendszer, amely a beruházás korai, tervezési szakaszában teremti meg a konszenzust a szereplők között. Ennek lényege, hogy ne csupán tömegvázlatokról vitatkozzanak a szereplők, hanem a projekthez kapcsolódó üzleti modelleket is közösen értékeljék. Ezzel elkerülhető, hogy a beruházó és a hatóságok az engedélyezési eljárás végső fázisában szembesüljenek a megoldhatatlan érdekellentétekkel, ami mindkét fél számára idő- és pénzveszteséget jelent – fejtette ki Szemerey Samu.
Az államtitkár jelezte, hogy az Országos Építészeti Tervtanácshoz (OÉTT) beérkező projektek esetében a kifogások mintegy 60 százaléka nem építészeti, hanem beruházási vagy szabályozási jellegű, amelyeket leggyakrabban azzal a megállapítással intéznek el, hogy a tervezett épület túl nagy. A rugalmas, de kötelező jelleggel bevezetendő master plan műfaja lehetővé tenné, hogy a fejlesztési volumenről és a települési igényekről még a tényleges tervezés előtt megállapodás szülessen. Gyertyánfy Miklós a kezdeményezésre reagálva megerősítette, hogy
a fejlesztői szektor nyitott egy ilyen típusú párbeszédre, amennyiben az valóban kiszámítható és tervezhető kereteket biztosít a jövőbeli beruházásokhoz.
Budapestben még van növekedési potenciál, de a vidéki szállodapiac kihívásai visszafogják a befektetőket
A budapesti szállodapiac szobakapacitása jelentős növekedési potenciállal bír a regionális versenytársakhoz képest, a vidéki lokációk kiterjedt kihívásai miatt ugyanakkor nem beszélhetünk egységesen pozitív befektetési környezetről Magyarországon – vezette fel a moderátor Radvánszki Attila, a Horwath HTL Partnere a kerekasztal-beszélgetést, amelyen Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója és Zentai Péter, a Hilaris Hotels vezérigazgatója értékelte a hotelpiac kilátásait.
A szálloda mint eszközosztály felértékelődött a befektetők szemében, a piaci környezet megítélése azonban korántsem egységes. Kovács Balázs szerint Budapest abszolút vonzó célpont, mivel a főváros a régiós versenytársakhoz képest kifejezetten alacsony szállodai kapacitással rendelkezik. Amíg Prágában és Bécsben is körülbelül 42 ezer szállodai szoba áll rendelkezésre, addig Budapesten ez a szám mindössze 23-25 ezer közé tehető (a panziókkal együtt is legfeljebb a 30 ezres szint alját éri el). A kereslet stabil, és a repülőtéri fejlesztések, valamint a rövid távú lakáskiadás szabályozásának tervezett változásai a jövőben átstrukturálhatják és növelhetik a szállodák iránti igényt.
Bár a vendégszám Budapesten már meghaladta a 2019-es szintet, a folyamatosan bővülő kínálat miatt az átlagos kihasználtság még kissé elarad a járvány előttitől. Ugyanakkor az inflációval korrigált árbevételi mutatók euróban és forintban is érdemben felülmúlják a 2019-es bázisévet.
Zentai Péter mérsékeltebb optimizmusról számolt be, rámutatva, hogy a szektor 2019 óta számos sokkhatást szenvedett el: a világjárványt a háború gazdasági következményei, majd egy másfél éves energiakrízis követte, amely során egyes egységeiknél tizennégyszeres gázszámlákkal kellett szembesülniük. A szakember kiemelte, hogy a globális tőkéért folyó versenyben a befektetők Budapestet is összevetik az olyan alternatívákkal, mint például Szingapúr. Véleménye szerint Magyarországon éles határvonalat kell húzni a főváros és a vidék közé.
A közönségszavazás eredményei is megerősítették, hogy a piaci szereplők a meglévő szállodák felújításában és újrapozicionálásában, valamint a fővárosi fejlesztésekben látnak fantáziát, míg a vidéki beruházásokat tartják a legkevésbé vonzónak.
A két vállalat eltérő növekedési stratégiát követ: a Hilaris Hotels – amely a korábbi saját tulajdonú portfóliójára alapozva három éve indította el üzemeltetési üzletágát – a piaci nehézségeket kihasználva, a nem megfelelően teljesítő partnerektől átvett egységekkel mára több mint 30 szállodásra duzzasztotta portfólióját. A Danubius Hotels ezzel szemben a meglévő eszközállomány intenzív fejlesztésére fókuszál: az elmúlt öt évben mintegy 50 milliárd forintot fordítottak portfóliójuk megújítására, és a most induló téli szezonban újabb 8-10 milliárd forintos beruházást terveznek.
Minden szempár az államon, hosszú távon azonban a klímaváltozás osztja a lapokat A beszélgetésben szó esett még: A beszélgetésben szó esett még:
A Property Investment Forum 2026 finanszírozási kerekasztal-beszélgetésének közönsége egy emberként jelölte ki az idei év legfontosabb ingatlanpiaci eseményét, amit az állami szerepvállalás megváltozásában azonosítottak. A panelrésztvevők egyetértettek, hogy valóban ez a trendforduló jelentette a legnagyobb váltást.
Húsz-huszonöt éves jogi garanciákra lenne szükség, hogy a külföldi befektetők tömegesen megjelenjenek
− mondta el Schranz Mihály, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója, hozzátéve, hogy még legalább 12-15 hónap kell, mire a kormányhoz köthető új lépések révbe érnek.
Czár Balázs, a DVM ügyvezető partnere ugyanakkor rávilágított, hogy a kormányváltás nélkül a klímaváltozás vitte volna a prímet, az idei nyár is rávilágított, hogy
ha ilyen mértékben folytatódik a jelenlegi tendencia, annak óriási hatása lesz az ingatlanpiacra is.
Még egy-két ilyen nyár, és mondjuk egy balatoni alpiaccal kapcsolatos várakozások is teljesen átalakulhatnak. Tartós negyven fokoknál már a 4-5 évvel ezelőtt épült épületek is elavultnak tűnhetnek, mutatott rá a szakember.
Balogh Péter, az MBH Bank nagyvállalati és speciális hitelezésért felelős ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy ez egy átmeneti időszak, és még időbe telik, mire ténylegesen kirajzolódik, hogy az új kormány pontosan milyen politikát szeretne megvalósítani az ingatlanpiacon.
Zölei András, az UniCredit Bank ingatlanfinanszírozásért felelős főosztályvezetője úgy vélekedett, hogy a finanszírozási verseny erősödött, de az euró kamatszintje miatt az összköltség továbbra is magas marad. A banki marzsokban lehet javulás, ám ezt részben elviszi a nemzetközi kamatkörnyezet.
Az Otthon Start Program rossz irányba mozdította el a lakáspiacot, ugyanis rengeteg szereplő került versenyhátrányba noha sokak lakhatását segítette, azonban ez inkább egy látszólagos segítség volt.
Összességében sokkal több veszteség keletkezett az OSP hatására, ugyanakkor tény, hogy nagyon nehéz úgy beavatkozni a piaci folyamatokba, hogy ne keletkezzenek károk − hangzott el a beszélgetésben.
A résztvevők abban értettek egyet, hogy a piac hangulata egyértelműen javult, de a bizalom még nem fordult át automatikusan tranzakciókba. A magyar befektetők már aktívabbak, készülnek a külföldi tőke visszatérésére, de a nemzetközi szereplők egyelőre inkább kivárnak. Közös álláspont volt az is, hogy a finanszírozási piacon erősödött a verseny, ugyanakkor az euróalapú források költsége korlátozza a kedvezőbb banki kondíciók hatását.
A beszélgetésben szó esett még:
- az exitpiac tervezhetőségének feltételeiről;
- az osztrák bankok erősödő versenyéről;
- a magyar bankok projektfinanszírozási szerepéről;
- az állami beruházási és bérlakásprogramok várható hatásairól;
- a bérlakáspiac üzleti modelljének nehézségeiről, valamint
- a forward funding és forward sale konstrukciók lehetőségéről.
Lassuló kereslet és a lakásáfa-bizonytalanság fékezi az új lakások piacát
A jelenlegi mérsékeltebb kereslet mellett a rozsdaövezeti beruházások szabályozása, a kedvezményes lakásáfa bizonytalansága, valamint az állami támogatások piaci hatásai határozzák meg leginkább a hazai új építésű lakások piacát – derült ki a szektor meghatározó ingatlanfejlesztőinek részvételével zajló újlakás-építési kerekasztal-beszélgetésen. Borbély Gábor prezentációjára reflektálva a moderátor, Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatója és az IFK alelnöke, elmondta, hogy a lakáspiacban jelentős rejtett tartalékok és potenciál lakozik, ugyanakkor a jelenlegi kereslet mérsékeltebb.
Uzsoki Máté, a SunDell résztulajdonosa rámutatott, hogy bár Budapesten nagyjából 10 ezer új építésű lakást kínálnak eladásra, ezeknek kevesebb mint 10 százaléka készült el ténylegesen. A harmadik negyedévben az eladási statisztikák mintegy 1300 tranzakciót mutattak, és a lassuló piacon a vevők egyértelműen a már kész termékek felé fordulnak.
Az elmúlt öt évben tapasztalt, régiótól függően akár 3-5-szörös áremelkedést hozó ingatlanpiaci boom után a makrogazdasági környezet hatására visszaesett a kereslet, ami új értékesítési stratégiát követel meg a fejlesztőktől. Ebben a helyzetben a piac szereplői várakozással tekintenek a Wekerle Sándor Programra – emelte ki Rózsahegyi Zsanett, a Láng Negyed és a Southblaze stratégiai igazgatója.
A visszaesést a Cordia számai is megerősítik. Görög Áron Konstantin, a cég értékesítési igazgatója elmondta, hogy a tavalyi erős bázishoz képest az év első nyolc hónapjában megközelítőleg 40 százalékkal csökkent a tranzakciók száma a piacon. A budapesti új építésű lakások átlagos négyzetméterára jelenleg 1,9 millió forint, ám az 1,7 millió forintos négyzetméterár alatti szegmens jelentősen megerősödött: a tranzakciók több mint 50 százaléka már itt realizálódik.
A piac erősen diverzifikált; míg bizonyos szegmensekben visszaesés látható, az alacsonyabb árazású termékek jól fogynak. Bizonyos projekteknél kiugróan magas, 65 és 82 százalék közötti az Otthon Start Programhoz kapcsolódó kamattámogatott hitelt igénybe vevő vásárlók aránya – mondta el Hüse István, az Indotek Group ingatlanfejlesztési igazgatója.
Az OSP ugyanakkor torzította a piacot. Görög Áron példaként említette, hogy egy rákospalotai panellakás négyzetméterára a program bejelentését követően a júniusi 1,1 millió forintról szeptember 3-ra 1,4 millió forintra emelkedett, ami 27 százalékos drágulást jelent.
A kedvezményes, 5 százalékos lakásáfa kulcsfontosságú a szektor számára. Az adókulcs szabályozásán 2015 és 2024 között hét alkalommal változtattak. Jelenleg azon projektek esetében, amelyek idén december 31-ig megszerzik az építési engedélyt, 2030. december 31-ig alkalmazható az 5 százalékos áfa. Ha ez a szabályozás megszűnik, és az áfa visszatér a 27 százalékos általános kulcshoz, a fejlesztők szerint a piac évekre leállhat.
A 27 százalékos általános forgalmi adó mellett a megfizethető új lakások építése ellehetetlenül, mivel a fejlesztők a 8-12 százalékos profitmarzsukból nem képesek átvállalni ezt a többletterhet, így az adót kénytelenek lennének teljes egészében a vásárlókra hárítani – fejtette ki Rózsahegyi Zsanett az adóterhek megoszlása kapcsán. Uzsoki Máté hozzátette, hogy az áfakulcs körüli bizonytalanság már önmagában is hátráltatja a hosszú távú tervezést, az esetleges emelkedés lekövetése és a piaci alkalmazkodás pedig akár 3-5 évet is igénybe vehet.
A kormányzat jelenleg felülvizsgálja a kiemelt beruházásokat, a korábban megítélt projektek sorsáról a tervek szerint október 30-ig vagy 31-ig születnek egyedi döntések. Hüse István hangsúlyozta a transzparencia fontosságát, megemlítve, hogy a XV. kerületben tervezett nagyszabású fejlesztésük megvalósításáról konstruktív, kompromisszumos egyeztetést folytatnak a helyi önkormányzattal és a polgármesterrel.
Rózsahegyi Zsanett szerint Budapest jövőjét a volt ipari területek rehabilitációja jelenti, mint amilyen a Láng-negyed rozsdaövezeti fejlesztése is. Ezek a barnamezős beruházások ugyanakkor magas kockázattal járnak; a földben maradt korábbi alaptestek miatt például az irodaprojektjük kivitelezési ideje négy hónappal meghosszabbodik. Görög Áron ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a rozsdaövezeti besorolások odaítélése mögötti szempontrendszer nem mindig átlátható, példaként említve a IX. kerületi fejlesztési területeket, ahol a szomszédos telkek eltérő időpontban kapták meg a státuszt.
A kerekasztal résztvevői szerint a kiemelésekből adódó könnyítéseket és költségcsökkentő tényezőket ideális esetben a teljes piacra ki kellene terjeszteni. A beszélgetés során felmerült a vevőket célzó, 3 százalékos kamattámogatott hitel jövője is, mint a piacot alapvetően befolyásoló tényező.
Pezsgőlocsolásra még nincs ok az irodapiacon Ezen túl szó esett még: Ezen túl szó esett még:
A pozitívabb piaci hangulat már érzékelhető a magyar irodapiacon, de a tranzakciós és üresedési adatok egyelőre óvatosságra intenek – derült ki a Property Investment Forum 2026 irodapiaci panelbeszélgetéséből. A résztvevők szerint
a választások utáni javuló szentiment önmagában nem elég: a kereslet tényleges élénkülésére, a bérlői döntések felgyorsulására és a kínálati oldal tisztulására is szükség lesz.
A résztvevők szerint az első féléves számok még nem igazolják vissza az optimizmust. A spekulatív tranzakciós volumen a Covid utáni időszak átlagától mintegy 10 százalékkal elmaradt, miközben a hosszabbítások aránya kiugróan magas, 67 százalék körüli volt. Ez a meglévő, jól telített épületek tulajdonosainak kedvez, de nehezebb helyzetbe hozza azokat, akik üres területek bérbeadásából vagy új beköltözésekből várnának bevételt.
Ecsődi Miklós, a Colliers partnerének fő üzenete az volt, hogy a piac egyelőre nem lendült vissza érdemben, de az elmúlt hetekben már láthatók pozitív impulzusok. A szakember úgy véli, hogy messziről indul a piac ahhoz, hogy az év végére átlagos teljesítményt mutasson, ugyanakkor megjelentek olyan keresések és bérlői mozgások, amelyek később tranzakciókban is testet ölthetnek.
Simonyi Balázs MRICS, az ESTON irodabérbeadási divíziójának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az első féléves adatok csak pillanatfelvételt jelentenek, ezért óvatosan kell kezelni őket. Egy-egy negyedévben néhány nagyobb hosszabbítás vagy éppen elmaradó tranzakció jelentősen torzíthatja a képet. Szerinte a piaci pszichológia jelenleg kedvezőbb, mint amit a számok mutatnak, és a következő év első féléve már más képet adhat.
Ugyanakkor hangsúlyozta:
a magyar piac pozitívabb megítélése egy tágabb, európai szinten továbbra is nehéz környezetben érvényesül, ezért a mostani lehetőséget gyorsan ki kell használni.
Jakab Zsolt MRICS, a Gránit Alapkezelő ingatlanalapokért felelős portfóliómenedzsere az euró-forint árfolyam hatásait emelte ki. Mint mondta, egy forintos ingatlanalap esetében az euróban denominált bérleti díjak árfolyammozgása kiemelten fontos tényező. Emiatt olyan eszközökhöz is nyúlni kellett, amelyeket korábban kevésbé alkalmaztak: például előre lefedezték a bérletidíj-állomány egy részét. Szerinte az euró erősödésének vagy gyengülésének hatása attól függ, hogy az adott szereplő milyen pozícióból nézi a piacot.
A panel egyik fontos témája az üresedés alakulása volt.
A spekulatív irodapiaci üresedés jelenleg 15 százalék körül mozog, a résztvevők pedig inkább enyhe csökkenést vagy stagnálást várnak 2027 végéig.
Abban egyetértettek, hogy az új fejlesztések hiánya önmagában fékezheti az üresedés további növekedését, de a keresleti oldal teljesítménye döntő lesz.
Ezen túl szó esett még:
- az euró-forint árfolyam bérleti díjakra gyakorolt hatásáról;
- az alpiacok közötti különbségek erősödéséről;
- az esetleges irodapiaci konverziókról;
- az albérletek korlátozott szerepéről;
- a „back to office” trendről;
- a rejtett üresedések lehetőségéről;
- valamint arról, hogy a bérlői döntések átfutási ideje miatt a mostani keresések inkább 2027-ben jelenhetnek meg a piaci statisztikákban.
Már a tervezőasztalon eldől az ingatlanok digitális jövője
Fegyver Csaba, a Magyar Telekom stratégiai és kiemelt projektekért felelős igazgatója arról beszélt, hogy az elmúlt években az ingatlanfejlesztési fókusz a plázaberuházásoktól egyre inkább a zöldmezős fejlesztések és ipari parkok irányába tolódott. Erre reagálva a Magyar Telekom olyan projektcsapatot épített fel, amely már a tervezési szakaszban együtt tud működni beruházókkal, fejlesztőkkel, tulajdonosokkal és üzemeltetőkkel.
A cél, hogy az új létesítményekben ne utólag kelljen megoldani az optikai gerinchálózat, a bérlői kapcsolatok, a mobilhálózati lefedettség vagy a strukturált belső hálózatok kiépítését. Fegyver Csaba szerint gyakori
probléma, hogy egy beruházás elkészülte után merül fel az igény az optikai hálózatra, ami burkolatbontással, többletköltséggel és nehezebb kivitelezéssel járhat.
Ezt a korai közös tervezés és a megfelelő alépítményi infrastruktúra kialakítása megelőzheti.
Az igazgató kiemelte, hogy ma már nemcsak az optikai hálózat, hanem a magas szintű mobilhálózati lefedettség is alapelvárás, akár mélygarázstól az irodaépület legfelső szintjéig. Az 5G technológia és a dedikált campus network megoldások olyan kritikus infrastruktúrák esetében is alkalmazhatók, ahol kiemelten fontos a rendelkezésre állás és a szolgáltatásbiztonság.
Új szabályozás nélkül nem épülhet ki a megfizethető bérlakáspiac Magyarországon
A megfizethető és kiszámítható bérlakáspiac kiépítéséhez elengedhetetlen a szabályozási környezet teljes újragondolása, valamint az intézményi bérlakásszektor, vagyis a Build-to-Rent modell megteremtése Magyarországon – vezette fel a beszélgetést Dános Pál, a KPMG Associate Partnere, a bérlakáspiaci panel moderátora.
Magyarországon a bérlakásszektort jelenleg szinte teljes egészében magánszemélyek uralják: becslések szerint mintegy 300-350 ezer lakást adnak bérbe magánúton.
Ez a szegmens azonban nagyrészt ellenőrizetlen,
ami megnehezíti a professzionális, intézményi szereplők piacra lépését. A kereslet ugyanakkor stabil: Jacoby Márta, a FlatCo ügyvezetője elmondta, cégük 650 teljesen bútorozott, piaci alapú bérlakással van jelen, kihasználtsága pedig a házak átadása óta folyamatosan 97 százalék felett alakul.
Botos Bálint, a Forestay Alapkezelő vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra is, hogy a magánkollégiumok és diákszállások szegmense is bérlakáspiachoz kapcsolódik. Erre példa a cég Semmelweis Egyetem mellett működő, 418 szobás Dean’s Home Budapest, amely önmagában a budapesti bérlakáspiac közel fél százalékát fedi le.
Nemzetközi összevetésben a Build-to-Rent szektor több országban már fejlett és intézményesült piacnak számít.
Az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Lengyelországban, Ausztriában és Németországban is jelentős szerepet töltenek be a professzionálisan kezelt bérlakások, diákszállások és támogatott bérlakásrendszerek. Bécsben például 200 ezer önkormányzati és további 200 ezer támogatott, költségalapú bérlakás működik, míg Németország nagyvárosaiban a lakosság jelentős része bérleményben él.
Ódor Dániel, a Taylor Wessing partnere, aki korábban kiterjedt tanulmányban írt a magyarországi intézményi bérlakáspiac fejlesztési lehetőségeiről, elmondta:
meg kell haladnunk azt a sztereotípiát, hogy a magyar ember kizárólag tulajdonolni szeretne;
a bérlők valójában a biztonságos otthon érzését keresik, ehhez viszont a jelenlegi egyéves szerződéses gyakorlat helyett hosszabb távú, kiszámítható jogi keretekre van szükség.
A szakértők szerint Magyarországon az elmúlt 16 évben elsősorban keresletélénkítő lakáspolitika érvényesült, ami hozzájárult az ingatlanárak jelentős emelkedéséhez. Miközben a lakásvásárlás támogatott volt, a bérlakásszektor nem kapott érdemi ösztönzőket. A megfizethető lakhatás biztosításához ezért
a bérlakáshálózat fejlesztésére és a piac kifehérítésére is szükség van,
hiszen a professzionális bérbeadók nehezen versenyeznek az adót nem fizető magánszemélyekkel.
A jogi háttér szintén komoly akadályt jelent. Papp Roland, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium lakáspolitikai főosztályának főosztályvezetője elmondta: a bérleti jogviszonyokat szabályozó lakástörvény 1993-ban készült, és azóta érdemben nem igazodott a piaci realitásokhoz. A jelenlegi rendszer nem teremt megfelelő egyensúlyt a bérbeadók és a bérlők között, ami különösen a kisgyermekes vagy egyszülős családok lakáskeresési esélyeit rontja.
Hangsúlyozta, hogy a minisztérium részéről nem egy harminchárom éves jogszabály foltozgatására van szükség, hanem egy olyan új, megfizethető bérlakásokról szóló törvény megalkotására, amely szabályozási és pénzügyi ösztönzőkkel – például az áfakérdés vagy az értékcsökkenés rendezésével – teremti meg a stabil piaci működés alapjait.
Az új szabályozási koncepciót az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület kezdeményezésére készült szakmai javaslatcsomag is támogatja. A cél egy olyan új törvény és kapcsolódó végrehajtási rendeletek megalkotása, amelyek tisztázzák az építési, együttélési és vitarendezési szabályokat, valamint bevezetik a szükséges adózási és pénzügyi ösztönzőket.
Budapesten drámai lakásár-emelkedés mellett zsugorodik a megfizethető bérlakáskínálat
Dános Pál, a KPMG társult partnere a bérlakáspanel előtti felvezető előadásában rámutatott, hogy a megfizethető lakhatás – amely nem azonos a szociális lakhatással, hanem azt jelenti, hogy egy háztartás jövedelmének legfeljebb 30-40%-át költi lakhatásra, beleértve a lakbéren túl a fenntartási és rezsiköltségeket is – egész Európában égető problémává vált, mivel az Európai Unióban 2013 és 2024 között 60%-kal emelkedtek a nominális lakásárak, miközben Budapesten ez a növekedés még drámaibb volt, négyzetméterárak tekintetében nagyjából 300 ezerről 1,2 millió forintra ugorva.
Az előadó kiemelte, hogy Budapesten az önkormányzati bérlakások száma a 2000-es évek óta mintegy 90 ezerről 39-40 ezerre csökkent – ami a teljes lakásállomány mindössze 4%-a –, és még a szürkegazdasági bérlakásokat is hozzászámítva a 10-14%-os arány messze elmarad az európai átlag háromszorosától, ami arra ösztönzi a piaci szereplőket és az államot mint szabályozót, hogy aktívan beavatkozzon a helyzet javítása érdekében.
A mélyponton már túl vagyunk, de az áttörés még várat magára
Érezhetően élénkül a magyar ingatlanbefektetési piac, de a valódi robbanás még várat magára – hangzott el a Property Investment Forum 2026 befektetési kerekasztal-beszélgetésén. A hazai tőke továbbra is meghatározó, a külföldi befektetők érdeklődése viszont látványosan erősödik, miközben a piaci szereplők 2027-től várnak érdemi fordulatot.
A panel felütéseként elhangzott: az első féléves tranzakciós volumen alapján Magyarország ismét erősebb pozícióba került a régióban. A hazai piacon mintegy 610 millió euró értékű tranzakció zárult, ami éves alapon 27 százalékos növekedést jelent, és 2021 óta a legerősebb első féléves teljesítmény.
Ezzel Magyarország Csehország és Lengyelország mögött visszafoglalta a harmadik helyet a régióban, miközben a közép-európai tranzakciós volumen 5,8 milliárd euró körül alakult.
Zeller Gábor, az iO Partners tőkepiacokért felelős igazgatója szerint a számok biztatóak, de a nemzetközi tőke tényleges visszatérése még nem látszik lezárt ügyletekben. Mint mondta, a külföldi befektetők érdeklődése már érzékelhető, több tranzakció előkészítés alatt áll, de ezek kifutásához idő kell.
Mészáros Margaréta, a CBRE Hungary értékbecslési igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a piaci aktivitás nő, valódi benchmark-tranzakcióból továbbra is kevés van. Különösen az irodapiacon hiányoznak azok az ügyletek, amelyek egyszerre felelnének meg a prémium ingatlanokra és a prémium vevőkre vonatkozó elvárásoknak.
Révész Éva, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő vezérigazgatója elmondta, hogy az OTP Ingatlan Alapkezelő az elmúlt időszakban elsősorban asset management területen volt aktív. Több ingatlan esetében indítottak vagy fejeztek be olyan felújításokat és beruházásokat, amelyek az eszközök értékének növelését szolgálják.
Ruzsinszki Tibor, a Gránit Alapkezelő ingatlanbefektetési igazgatója arról számolt be, hogy intenzív időszakon vannak túl: retail-, iroda- és lakóingatlan-piaci befektetéseket is végrehajtottak, és a jövőben is elsősorban vásárlási szándékkal vizsgálják a lehetőségeket. Ugyanakkor hozzátette: megfelelő ár esetén eladói oldalon is nyitottak lehetnek.
A közönségszavazás alapján a hallgatóság többsége nem azonnali piaci robbanást, hanem inkább 2027-es élénkülést vár, feltéve, hogy a külföldi tőke érdemben visszatér. A panelben elhangzott: a hazai tőke továbbra is a piac motorja, miközben több szereplő szerint jelentős kapacitás van abban a magyar pénzben is, amely az elmúlt években külföldi, például lengyelországi ingatlanok felé áramlott.
Ami a befektetői preferenciákat illeti, a közönség és a panelbeszélgetés résztvevői megerősítették, hogy jelenleg a retail, az adatközpontok, valamint a bérlakás/diákszállás eszközosztályokban van a legtöbb fantázia. Arra azonban kitértek a szakértők, hogy a bérlakásoknál alacsony hozamok vannak jelenleg, ezért a piaci szereplők nagy érdeklődéssel várják a kapcsolódó Wekerle-program részleteit.
A beszélgetés egyik központi kérdése az volt, hogy mi lehet Magyarország befektetői vonzereje Nyugat-Európához vagy a régiós versenytársakhoz képest. A résztvevők szerint
a politikai és országkockázati felár csökkenése, az euróbevezetés lehetősége, valamint az uniós források beáramlása mind olyan tényezők lehetnek, amelyek javíthatják a befektetői hangulatot.
Ugyanakkor hangsúlyozták: a hozamcsökkenés nem automatikus, különösen akkor nem, ha Nyugat-Európában közben felfelé mozdulnak a a kamatok és a hozamok.
Kivárás és új lehetőségek a magyar ingatlanpiacon: szabályozási fordulat és zöldátmenet hozhat fellendülést
Az ingatlanpiaci szabályozás átalakulása, a külföldi befektetők kiváró magatartása, valamint a zöldátmenetben rejlő lehetőségek álltak a Property Investment Forum első kerekasztal-beszélgetésének középpontjában. A résztvevők szerint a piaci bizonytalanságok ellenére a szakma és az állam közötti egyre aktívabb egyeztetések, valamint a fenntarthatósági beruházások új növekedési pályát nyithatnak meg a hazai ingatlanpiacon.
A piaci szereplők visszajelzései alapján egyértelmű átalakulás zajlik az ingatlanpiacon: a fórum első körkérdését idézve Ódor Dániel, a Taylor Wessing partnere, a kerekasztal moderátora kiemelte, hogy a válaszadók 66 százaléka úgy látja, hogy a szektor jelenleg egy átmeneti, átalakulási fázisban van. Bár a jövőbeli keretrendszer még nem formálódott meg teljesen, a kerekasztal résztvevői kiemelték, hogy a jogalkotó és a szakma között pozitív elmozdulás látható – tette hozzá Ódor Dániel.
Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere hangsúlyozta, hogy a Szemerey Samu államtitkár előadásában elhangzott elképzelések egybeesnek a piaci szereplők várakozásaival. Különösen biztatónak tartja, hogy a szabályozó hatóságok aktívan bevonják a szakmai szervezeteket – például a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségét (MBSZ) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesületet (IFK) – olyan horderejű kérdésekbe, mint a "plázastop" szabályozása.
Mazsaroff Kata, a Colliers managing partnerének piaci tapasztalatai alapján az átmeneti időszak nehézségekkel is jár. Az ipari szektorban az elmúlt két-három hónapban országszerte négy-öt olyan potenciális új kínai belépőt veszítettek el, akik a határozott jövőkép hiányában végül elhalasztották (on-hold státuszba helyezték) a döntést, vagy más régiós országot választottak. A megtorpanás hátterében
a szabályozási irányok bizonytalansága mellett az Európán kívülről érkező munkaerő behozatalára vonatkozó korlátozások állnak.
Ezzel párhuzamosan ugyanakkor pozitív makrogazdasági jelek is mutatkoznak. Magyarország politikai országkockázatának csökkenése bővítheti a befektetői kört, és új nemzetközi bankok is vizsgálják a magyar piacra lépést. Ez kedvezőbb finanszírozási feltételeket és nagyobb tranzakciós méreteket (ticket size) eredményezhet. Emellett a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és az ESG-irányelvek állami szintű implementációja is komoly lehetőségeket hordoz. Az uniós előírások értelmében 2050-ig az energiapazarló épületeknek meg kell szűnniük, ami hatalmas potenciált jelent az utólagos energetikai korszerűsítések (retrofit beruházások) területén.
A külföldi tőkebefektetők és finanszírozók azonban továbbra is óvatosak. Németh Miklós, az OTP Bank speciális finanszírozási igazgatóságának ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a külföldi partnerek a választásokat megelőzően, április 12. előtt is kivártak, és a jelenlegi helyzetben is a hazai szabályozási környezet és a belső körülmények tisztázódására várnak. A szakember a piaci helyzetet a repülésben ismert, tiszta égbolt melletti turbulencia (clear sky effektus) jelenségéhez hasonlította: bár az égbolt látszólag tiszta és a nap süt, a meleg légáramlatok miatt a gép folyamatos apró remegésben van, és hirtelen buktatók is előfordulhatnak.
A bizonytalanságok ellenére nem minden piaci szereplő választja a kivárást. Vágó László, a NEO Property Services vezérigazgatója és a LEO elnöke, az offenzív, "támadó" stratégia mellett érvelt, mivel álláspontja szerint a jövőben rengeteg feladat vár a szektorra. Az állami beruházások, a lakásfejlesztések, az utólagos energetikai felújítások, valamint a bérlakásállomány kezelése mind komoly megrendelői igényt generálnak, amelyre a szervezeteknek időben fel kell készülniük.
A magyar ingatlanpiac jelenleg pontosan leképezi a hazai gazdaságpolitika állapotát – vélte Walter Katalin, a WING új vezérigazgatója. A hosszú távú tőkebefektetések és a magas tőkeberuházási igényű projektek sikere azon múlik, hogy
sikerül-e visszatérni egy kiszámítható szabályozású, professzionális és versenyalapú piacgazdasághoz.
A beszélgetés résztvevői – köztük a korábbi felszólalókra, Noah Steinbergre, Borbély Gárborra és Székely Ádámra is utalva – egyetértettek abban, hogy a piaci kihívásokat elsősorban a hazai szereplőknek kell megoldaniuk, és a pozitív várakozások megvalósulásának sebessége határozza meg majd a piac valós fellendülését.
Vihar előtti csend a magyar ingatlanpiacon: bőséges a tőke, de kivárnak a befektetők
A globális kamatkörnyezet Székely Ádám által is említett kedvezőtlen fordulata – részben inflációs félelmek, részben az AI és a biztonságpolitika hatalmas befektetési igénye miatt – az ingatlanhozam-elvárások újbóli emelkedését hozta az utóbbi két negyedévben – mondta előadásában Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója.
"A hazai befektetési piacon tapasztalható jelenlegi nyugalom megtévesztő, leginkább egy vihar előtti csendre hasonlít.
Bár a felszínen kevés a mozgás, a háttérben komoly átalakulások zajlanak, és a jövőbeli növekedés nagyban függ attól, hogy a piaci szereplők hogyan alkalmazkodnak az új gazdaságpolitikai környezethez
- mondta el a szakember.
A közép-európai befektetési forgalom éves alapon 10 százalékkal, az európai pedig 18 százalékkal nőtt. A magyar piac évesített alapon mintegy 800 millió eurós forgalmat mutat, amely akár egymilliárd eurós szintre is emelkedhet, miközben Románia a belpolitikai bizonytalanságok miatt visszaesett.
A befektetésre váró tőke mennyisége ugyanakkor továbbra is bőséges. Az európai ingatlanbefektetési forgalom éves alapon 18 százalékkal haladja meg a korábbi év második negyedéves szintjét. A növekedést elsősorban a skandináv és a spanyol piac, valamint Németország és az Egyesült Királyság erősödése hajtja.
Szektorális bontásban a bérlakásszektor jelenti a legstabilabb alapot, de a prémium irodák forgalma is erősödik, miközben az egészségügyi és egyéb réspiaci lakóingatlanok is felértékelődnek.
Borbély ugyanakkor számos kihívásra figyelmeztetett:
- a budapesti irodapiacon az elmúlt három és fél év keresletének 37 százaléka állami megrendeléshez kötődött,
- az ipari-logisztikai szegmensben a főváros térségében 600 ezer négyzetméter feletti szabad kapacitás halmozódott fel,
- a lakáspiacon Budapesten közel 50 százalékos keresletvisszaesés mellett rekordszintű az építés alatt álló új kínálat,
- a hotelek esetében pedig 2600 szoba van építés alatt, és kérdés, hogy a prémium kínálat valóban megtalálja-e a megfelelő keresletet.
Összességében a monetáris környezet romlása ellenére véleménye szerint a kormányváltással érkező kompromisszumkészségben és a tiszta piaci verseny esélyt adhat a magyar ingatlanpiac fejlődésének.
Milliárdos lakásprogrammal és szigorúbb beruházási kontrollal élénkítené a bérlakáspiacot a kormány
A kormány egy integrált, 2-3 milliárd eurós lakásprogrammal, valamint a kiemelt beruházások felülvizsgálatával ösztönözné a hazai bérlakáspiacot és javítaná az építészeti minőséget – jelentette be beszédében Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára, országos főépítész.
A legfontosabb hír, hogy a kormány napokon belül bejelenti a Wekerle-program tíz konkrét intézkedését; az integrált csomag koncepciója október végére, részletes pénzügyi modellje pedig az év végére készülhet el.
Szemerey hangsúlyozta, hogy nehéz örökséggel kell megküzdenie a piacnak a következő időszakban: Magyarország mintegy 4,6 milliós lakásállományának körülbelül fele műszaki, erkölcsi és energetikai szempontból elavult. Ráadásul a lakáspiac területileg erősen egyenlőtlen, az elmúlt évtizedek fejlesztései pedig sok esetben nem elsődleges lakhatási, hanem befektetési célokat szolgáltak.
Az állam ezért a jövőben elszigetelt beruházások helyett komplex városfejlesztésben gondolkodik, különösen az alulhasznosított, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező barnamezős, vasúti és honvédségi területek rehabilitációjára fókuszálva. A program középpontjában az intézményi bérlakáspiac, a szolgálati lakások és a kollégiumfejlesztések állnak.
Nem lehet sikeres bérlakás-, kollégium- és szolgálati lakáspiacot építeni az öt százalékos kedvezményes áfakulcs állandósítása és a korábban megszokott kereskedelmi piaci ösztönzők kiterjesztése nélkül
- hangsúlyozta előadásában Szemerey Samu.
A program induló forrása az RRF-ből származó 550 millió euró, amely banki, ingatlanalapi és magánfejlesztői forrásokkal együtt 2-3 milliárd eurós beruházási volument érhet el. Az első fejlesztések Budapest mellett Debrecenben, Győrben, Szegeden és Székesfehérváron indulhatnak 2028-2029-ben.
A lakásépítések mellett a meglévő állomány megújítása is kiemelt cél. Az energetikai korszerűsítéseknél a társasházak és városi épületek komplex felújítására helyeznék a hangsúlyt, miközben a rövid távú lakáskiadás szigorúbb szabályozásával és adókedvezményekkel terelnék a tulajdonosokat a hosszú távú bérbeadás felé.
Ezzel párhuzamosan megkezdődött a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások felülvizsgálata is. Több, a korábbi állami vezetés által kiemelt projektet felfüggesztettek, hogy ellenőrizzék a fenntartható városi környezet feltételeit. Novemberre derülhet ki, mely beruházások milyen módosításokkal folytatódhatnak. A minisztérium a piaci fejlesztésekben is erősebb minőségi kontrollt vezetne be:
- visszahoznák a tervpályázatokat,
- a nagyobb projekteknél pedig kötelezővé tennék a korai mestertervek bemutatását a tervtanácsok előtt.
Az önkormányzatokkal kötött településrendezési szerződésektől valós közlekedési és közműfejlesztéseket várnak el.
A jövőben a parkolási minimumok helyett a parkolási maximumok rendszerére kívánunk áttérni, ami érdemi könnyítést és rugalmasságot jelent majd a fejlesztőknek a beruházások tervezése során
- tette hozzá a szakember.
A tárca az állami beruházások lebonyolítását is újragondolja: a cél az átláthatóbb, versenypiacra épülő folyamatok kialakítása külső piaci partnerek bevonásával.
Piaci bizalom, kiszámítható szabályozás és megfizethető lakhatás kell az ingatlanpiac lendületéhez
Székely Ádám, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal elnöke és az Innovinia vezérigazgatója
számos pozitív fejleményt emelt ki a magyar gazdaságban
– köztük az euróbevezetés iránti elköteleződést, az állami költségvetési fegyelmet, a 16 milliárd eurónyi EU-s többletforrás hazahozatalát, az európai szövetségi rendszer melletti kiállást és a korrupcióellenes intézkedéseket. Felhívta arra is a figyelmet ugyanakkor, hogy az, hogy egyes nagyobb vállalatcsoportok az antikorrupciós lépések célpontjá válnak, az akár komoly rendszerkockázatot is hozhat.
A nemzetközi tőkepiaci környezetet is aggasztónak nevezte, kiemelve, hogy az amerikai 10 éves kockázatmentes hozamok 5 százalék felett állnak 2,7 százalékos reálkamattal, míg Európában 3,5 százalékos hozam és 1 százalékos reálkamat jellemző, és ezek a globális tőkeáramlások az ingatlanpiacra is kedvezőtlen hatással lehetnek.
Az előadó
- a bérlakáspiac és a megfizethető lakhatás fejlesztését,
- az 5 százalékos lakásáfa kérdését,
- a versenytorzító intézkedések felszámolását, a kiszámítható szabályozást és
- az anticiklikus gazdaságpolitikát jelölte meg a fejlődés kulcsfeltételeiként,
hangsúlyozva, hogy az államtól csak a feltétlenül szükséges támogatást kérjék a piaci szereplők, és bízzanak a piacgazdaság tőkeallokációs képességében.
Székely Ádámmal készült interjúnk itt olvasható.
Kívülről nem érkezik megváltás: hazai összefogás kell a magyar ingatlanpiac új korszakához
A várt nemzetközi befektetői hullám egyelőre nem érkezett meg a magyar ingatlanpiacra – az első féléves befektetési számok ugyan javultak, ám a tranzakciók döntően a hazai, teremben jelenlévő szereplőkhöz kötődtek - mondta el köszöntő beszédében Noah Steinberg, a WING elnöke és a WingHolding elnök-vezérigazgatója. Kiemelte, hogy bár az április 12-i politikai változás pozitív és szükségszerű volt a piac számára, a vásárlási döntések már jóval április előtt megszülettek.
Steinberg hangsúlyozta, hogy a felfelé ívelő kamatpályák, az AI okozta bizonytalanság az egyes épülettípusok jövőbeli hasznosítását illetően, valamint a közép-európai piacok – különösen Lengyelország és Magyarország – közötti eltérő dinamika mind olyan tényezők, amelyekre a szakmának fel kell készülnie. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egyelőre a szabályozási környezet – legyen szó az áfáról, a rezsiköltségekről vagy az adórendszerről – akadályozza például az intézményi bérlakáspiac kialakulását, míg a WING cégcsoportja Lengyelországban már több mint tízezer bérlakást fejlesztett.
A magyar ingatlanpiac kihívásait kizárólag a hazai szereplők – fejlesztők, befektetők, finanszírozók, szabályozók és tanácsadók – összefogásával lehet megoldani, mert
kívülről nem érkezik megváltás, ugyanakkor a szektorban rejlő tudás, potenciál és kitartás alapot ad arra, hogy egy jó korszak elé nézhessen a piac.
Indul a 22. Portfolio Property Investment Forum - Beszéljük át az ingatlanpiacot!
Az idei rendezvény első, a résztvevőknek feltett kérdése a már jól megszokott:
mi várható az ingatlanpiacon a következő egy évben?
A jelenlévők többségének szavazata szerint a legvalószínűbb, hogy egy átkalibrálási időszak áll a piac szerelpői előtt, újrarendeződik a környezet és ebben a jelenlévők hathatós tevékenységére is szükség lesz.
Az eseményt előkészítendő, kerékpáros eseményt is szervezett a Portfolio az annyira lelkes bringás ingatlanpiaci szereplők számára, akik a háttérbeszélgetést és a networkinget már a hétvégén szerették volna elkezdeni. A Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride eseményről alább lapozgatható a képgaléria.
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Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.