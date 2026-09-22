Kiszámíthatóságot ígér az állam, lépnének végre a hazai ingatlanbefektetők, kivár a nemzetközi tőke

A Property Investment Forum 2026 záró kerekasztalán a piacot formáló legmarkánsabb folyamatok kerültek terítékre.

Ditróy Gergely, üzletfejlesztési igazgató, Portfolio Csoport, Moderátor; Futó Gábor, a Futureal-csoport társalapító és társtulajdonosa; Noah Steinberg, a WING elnöke (jobbról balra)

Noah Steinberg, a WING elnöke elmondta, hogy a WING mindvégig aktív befektető maradt Magyarországon, de ő maga gyorsabb nemzetközi befektetői visszatérésre számított. Szerinte a megítélés már javult, de a tényleges tranzakciókban ez még nem jelent meg olyan erővel, mint várni lehetett.

Noah Steinberg, a WING elnöke

A külföldi szereplők kivárnak, figyelik a gazdaságpolitikai, jogi és szabályozási keretek alakulását, mondta Steinberg. Szerinte azonban érdemes lenne ebben a környezetben megfontolni, amit annak idején amerikai fociedzője mondott neki, miszerint mindegy, hogy hol vagy, de döntsd el, hogy hol akarsz lenni és legyél ott.

A sok halogatást fel kellene váltani célzott döntéshozatallal. A tartós kivárás bénítja a piacot

− emelte ki a szakember.

Magyarország az utóbbi időben egy befektethetetlen terület volt: ki volt szürkézve sokáig, és most ez megváltozott, mutatott rá Futó Gábor, a Futureal-csoport társalapító és társtulajdonosa. Most van egy elképesztő megelőlegezett bizalom, ezt ki kell használni.

Minden külföldi döntéshozó felé azt kell kommunikálni, hogy valóban megtörtént a rendszerváltás és ezzel ide lehet csalogatni a befektetőket.

Futó Gábor, a Futureal-csoport társalapító és társtulajdonosa

Futó Gábor jelezte továbbá: a piaci szereplők csak arra vágynak, hogy öt százalék legyen az áfa és nyugodtan tudjanak dolgozni. Az állam feladata, hogy csökkentse a bürokratikus akadályokat, gyorsítsa az engedélyezést, és hagyja működni a piacot. Egyebekben nem látja hasznát semmilyen állami beavatkozásnak.

Nem kell tőke- és hitelprogram, mert mindig ott lesz a kísértés, hogy valami káros jön ki belőle.

Három évtizede nem lehetett előre látni, hogy ki lesz a legsikeresebb a régióban, és most le vagyunk maradva, de felzárkózni lehetséges, vonta le a következtetést a szakember.

Telt ház egészen a záró panelig a Property Investment Forum 2026-on

Futó Gábor az AI kapcsán elmondta:

az amerikai beruházások léptéke annak felel meg, mintha a Manhattan Projectet kéthetente megfinanszíroznák. Ma a világ legnagyobb beruházási boomját éljük, és ez mindent átrajzol.

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