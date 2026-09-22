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Szűkül a kínálat a budapesti irodapiacon, a bérleti díjak viszont nem emelkedtek
Ingatlan

Szűkül a kínálat a budapesti irodapiacon, a bérleti díjak viszont nem emelkedtek

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Bár a budapesti irodapiacon folyamatosan csökken az üresedési ráta és szűkül a kínálat, a bérleti díjak egyelőre nem indultak emelkedésnek, ellentétben több kelet-közép-európai fővárossal. A cégek a költséges költözés helyett egyre inkább a meglévő szerződéseik meghosszabbítását választják, miközben az új fejlesztések volumene is jelentősen visszaesett.
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Az iO Partners és a JLL 2026 első féléves adatai alapján a budapesti irodapiacon a teljes bérlői aktivitás 215 ezer négyzetméter volt, ami nem jelent érdemi változást az előző évhez képest. A valós piaci bővülést mutató

nettó kereslet ugyanakkor 19 százalékkal, 100,5 ezer négyzetméterre esett vissza.

Ennek fő oka, hogy az ügyletek több mint felét már a szerződéshosszabbítások tették ki, míg az új bérleti szerződések csupán 21 százalékot adtak. A bérlők tehát aktívak a piacon, de a költözéssel járó magas költségek és a jó minőségű irodák szűkülő kínálata miatt jelenleg ésszerűbb döntésnek tartják a maradást.

Az év első felének végére 12,2 százalékra mérséklődött a fővárosi üresedési ráta. Bár ez még mindig magasabb a régiós átlagnál, a tendencia egyértelműen a kínálat szűkülését mutatja. Az első hat hónapban mindössze két új irodaházat adtak át mintegy 43 ezer négyzetméteren, és a jövőbeli bővülés is korlátozott marad, hiszen jelenleg alig több mint 100 ezer négyzetméternyi bérbeadásra szánt iroda áll építés alatt.

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A kelet-közép-európai régió egészében hasonló folyamatok zajlanak, mivel az új átadások jelentősen elmaradnak a korábbi évek szintjétől, a kereslet viszont stabil marad. Ez a helyzet egyre inkább a bérbeadóknak kedvez, aminek hatására Pozsonyban, Belgrádban és Varsóban is emelkedtek a prime irodák bérleti díjai.

Budapesten ezzel szemben nem történt éves változás,

a legmagasabb kategóriájú irodákért továbbra is havi 25 eurót kérnek négyzetméterenként.

A díjak stagnálását részben az magyarázza, hogy a versenytárs fővárosokban jóval kevesebb az üres iroda; Prágában például mindössze 5,8, míg Varsóban 8,5 százalék ez az arány.

Bár a magyar fővárosban még várat magára az áremelkedés, az iparági szakértők szerint a minőségi kínálat folyamatos csökkenése előbb-utóbb ide is elhozza a fordulatot. Ez a változás már megfelelő megtérülést, ezáltal pedig elegendő ösztönzést adhat az új, piaci alapú fejlesztések elindításához.

A befektetői oldalon ugyanakkor már látszanak a fellendülés jelei. A régiós ingatlanpiac a járvány óta a legerősebb első félévét zárta, és ebből a magyar piac is kivette a részét. A nemzetközi tőke visszatérését jelzi, hogy Budapesten olyan jelentős tranzakciók valósultak meg, mint a Capital Square 60-70 millió eurós, vagy a Millennium Tower I mintegy 40 millió eurós értékesítése.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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