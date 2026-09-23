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Elképesztő összegeket mozgósítanak: új programmal teremtene megfizethető otthonokat Franciaország
Ingatlan

Elképesztő összegeket mozgósítanak: új programmal teremtene megfizethető otthonokat Franciaország

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Franciaország, az Európai Beruházási Bank, az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB), a Caisse des Dépôts (CDC), valamint a francia szociális lakásszervezeteket tömörítő Union sociale pour l'Habitat (USH) szándéknyilatkozatot írt alá egy szociális, köztes és fenntartható lakhatást támogató nemzeti központ létrehozásáról. Az Európai Bizottság által támogatott kezdeményezés fontos lépés a 2025 decemberében bemutatott európai Megfizethető Lakhatási Terv gyakorlati megvalósítása felé - írta közleményében az Európai Bizottság.
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Információ és jelentkezés

A francia Városügyi és Lakásügyi Minisztérium, a CDC, az USH, az EBB és a CEB együttműködésével létrejövő szociális, köztes és fenntartható lakhatást támogató nemzeti központ célja, hogy

megkönnyítse az európai források – hitelek, garanciák és technikai segítségnyújtási keretek – elérését a szociális és megfizethető lakásépítési projektek számára.

A központ tevékenysége három fő pillérre épül:

  1. Az első pillér az európai finanszírozási eszközök hozzáférhetőségének javítása a szociális és megfizethető lakhatási, valamint a hajléktalanság elleni beruházásoknál.
  2. A második pillér a projektgazdáknak nyújtott technikai segítségnyújtás, beleértve az innovatív építési és felújítási módszerek terjesztését, valamint a bevált gyakorlatok megosztását.
  3. A harmadik pillér a szakmai tudásmegosztást szolgálja, amelynek keretében a felek közösen mérik fel a szociális és köztes lakásépítések beruházási igényeit, feltárják a megvalósítást gátló akadályokat, és javaslatokat fogalmaznak meg a szükséges jogszabályi vagy szabályozási változtatásokra.

A kezdeményezés az USH, a CDC, az EBB és a CEB által 2020-ban életre hívott "Európai Szövetség a Fenntartható és Befogadó Szociális Lakhatásért Franciaországban" elnevezésű együttműködés tapasztalataira épít. Ez a szövetség a CDC-csoporthoz tartozó Banque des Territoires közvetítésével korábban már sikeresen mozgósított európai forrásokat a francia szociális lakás- és szállásépítési projektekhez.

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Franciaországban a lakhatási válságot az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan az emelkedő ingatlanárak és bérleti díjak, az új építések visszaesése, valamint a háztartásokat egyre jobban sújtó lakáshozzáférési nehézségek jellemzik. A francia szociális lakásszervezeteket tömörítő Union sociale pour l'Habitat-hoz tartozó mintegy 548 szociális lakásszervezet 4,9 millió bérlakást kezel, amelyekben körülbelül 10,4 millió ember él. 2025-ben 94 400 új lakás és szálláshely építése indult el a szociális szektorban.

Az EBB-csoport 2025-ben összesen 100 milliárd euró új finanszírozást írt alá, ebből 13 milliárdot Franciaországban, a lakhatási szektorban pedig olyan cselekvési tervet indított el, amelynek célja az európai szintű finanszírozás 2026-ra 6 milliárd euróra emelése.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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