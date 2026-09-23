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Elképesztő trükkel játsszák ki a szabályokat: veszélyes anyagok kerülhetnek a magyar ivóvízbe
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Elképesztő trükkel játsszák ki a szabályokat: veszélyes anyagok kerülhetnek a magyar ivóvízbe

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Súlyos egészségügyi kockázatot jelent a kórházak ivóvízhálózataiba és az idősotthonokba beépített, engedély nélküli, silány minőségű épületgépészeti termékek használata. A probléma visszaszorítása érdekében az ÉVOSZ közleményében szigorúbb ellenőrzéseket, a jogi kiskapuk bezárását és egy közhiteles digitális adatbázis létrehozását sürgeti.
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A hazai piacon egyre gyakrabban tűnnek fel bizonytalan eredetű, alacsony minőségű anyagok, amelyek használata az ivóvízhálózatokban kifejezetten veszélyes - írja közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége.

A visszaélések fő oka az ellenőrzési rendszer hiányosságai miatt van. Számos cég visszaél a szabályozással, mert miután elvégeztetik egy adott termék kötelező laboratóriumi vizsgálatát, a későbbi éves gyártóhelyi ellenőrzéseket már elkerülik, így az eredeti engedélyre hivatkozva sokszor teljesen más, olcsóbb és gyengébb minőségű árut dobnak piacra.

Ezzel a lakosság egészségét veszélyeztetik, és a szabálykövető gyártókat is hátrányos helyzetbe hozzák.

Jelenleg az ivóvízzel érintkező termékek piacfelügyelete a fogyasztóvédelem és az Építésügyi Minőségellenőrző Intézet feladata lenne, azonban mindkét szerv súlyos kapacitás- és forráshiánnyal küzd. Az ÉVOSZ Épületgépészeti Tagozata szerint a megoldást egy önálló, komplex felügyeleti szerv, például egy Építési Rendészet felállítása jelentené. Emellett célzott kereskedelmi ellenőrzésekre van szükség, amelyek során a tanúsítványok meglétét közvetlenül a forgalmazóknál vizsgálnák, a szabálytalan termékeket pedig azonnal kitiltanák a piacról.

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A piac tisztulását nagyban segítené egy átlátható, közhiteles digitális építési termékadatbázis is, ahol a szakemberek azonnal ellenőrizhetnék az engedélyek érvényességét. Erre az informatikai háttérre már csak azért is sürgősen szükség lenne, mert

szűk négy hónap múlva, 2027. január 1-jén életbe lépnek a harmonizált uniós tanúsítványok.

A 2032-ig tartó átmeneti időszakban kiemelten fontos lesz felügyelni, hogy kizárólag érvényes tanúsítványokkal rendelkező termékeket lehessen beépíteni.

A hatósági lépések mellett a szakmai szereplők felelőssége is megkerülhetetlen. A tervezőmérnököknek – különösen az egészségügyi és szociális intézmények esetében – már a tervezési fázisban egyértelműen meg kell követelniük a megfelelő tanúsítványok meglétét. A kivitelezés során pedig az épületgépész műszaki ellenőrök feladata megakadályozni, hogy a papíron megfelelő anyagok helyett a valóságban olcsóbb, engedély nélküli helyettesítő termékek kerüljenek a hálózatokba.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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