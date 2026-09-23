Elszabadultak a kifizetetlen számlák, megjelent a lánctartozások réme a magyar építőiparban

A Coface adatai szerint a nemfizetések miatti kárkifizetések száma tavaly több mint 110 százalékkal emelkedett, és az építőipari cégek vezetik a negatív rangsort mind a problémás ügyek számában, mind a kártartalékok összegében. A Portfolio Future of Finance konferencián megszólaló iparági szereplők szerint a vállalkozói beruházások drasztikusan visszaestek, a lánctartozások beszivárogtak a piacra, és az aktív építőipari vállalkozások száma is érezhetően csökkent. A szakértők bíznak abban, hogy 2027-ben javulhat a helyzet, de ehhez a gazdaságpolitika részéről is bátorításra lenne szükség.

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A beruházások elmaradása és a kereslethiány miatt a magyar építőipar teljesítménye a pandémia alatti szintnél is borúsabb képet mutat, miközben a szektorban drámaian megugrottak a fizetési késedelmek – mutatott rá Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetője a Portfolio Future of Finance konferencián.

A régiós gazdaságok a pandémia után nagyságrendileg hasonló, 6–8 százalék közötti reálgazdasági növekedést mutattak (Lengyelországot leszámítva). Az építőipar azonban Románia kivételével sehol sem tudott lépést tartani a reálgazdaság dinamikájával, Magyarország pedig ezen belül is sereghajtóvá vált a szektor teljesítményét tekintve.

A piaci nehézségek a hitelbiztosítói adatokban is markánsan megmutatkoznak. A Coface tapasztalatai alapján a tavalyi év azonos időszakához képest a kárkifizetések száma több mint 110 százalékkal emelkedett.

A nemfizetések és az elhúzódó kintlévőségek miatti kárkifizetések száma drasztikusan megugrott, és mind a problémás ügyek darabszámát, mind a megképzett kártartalékok összegét tekintve toronymagasan az építőipari cégek vezetik a negatív rangsort

– tette hozzá Szilágyi Péter.

A nemfizetések és a fizetési késedelmek miatt nehéz helyzetbe kerülő, a beszállítóik felé teljesíteni nem tudó vállalkozások száma, valamint az ezekhez kapcsolódó kártartalékok volumene alapján egyértelműen az építőipar bizonyul a leginkább sérülékeny ágazatnak a hazai

Az előadást követő panelbeszélgetésen Baláspiri Dávid (KÉSZ Holding) azt mondta, ha egy évvel korábban kérdezték volna, pozitívabban ítélte volna meg az építőipar 2026-os helyzetét. A korábbi gazdasági problémák, a Covid vagy az orosz-ukrán háború után mindig azt vártuk, hogy most már felfelé tartunk majd, ám ez nem következett be. Nem könnyű a helyzet, de bízunk abban, hogy 2027-ben már jobb lesz a piaci helyzet - tette hozzá.

Nagy Lenke (Mapei) kifejtette, az egyik legnagyobb kihívás a tavalyi őszi, 2026-re szóló tervezés volt az elmúlt több mint 20 évben. Összességében a Mapei árbevételének 95 százaléka belföldi értékesítésből származik, ám a kereskedett áruk egy jelentős része importból származik, így a forinterősödés segítette a céget.

Ugyanakkor érezhetően csökkent az aktív építőipari vállalkozások száma, beszivárgott a lánctartozások problémája a hazai piacra.

-tette hozzá. Nagyfokú bizonytalanságot, óvatos tervezést alkalmaztak, most már optimistábban tekintenek a jövőbe. Az utóbbi években folyamatosan érezhető volt a forráshiány, míg 3-4 évvel ezelőtt tárgyaltak a határidő előtti fizetésért, addig most erről minimális az egyeztetés. A kkv-partneri körben a konjukturális időszakban sokan szkontóval fizettek, ez most hiányzik. Fontos lenne felismerni, hogy a konjunktúra időszak végére is tartalékolni kell.

Slonszki Attila, (GÉPÉSZ Holding, BKMKIK) elmondta, az építőipari kapacitások fenntartása költségemelkedéssel jár, "ez egy feszített evezés." Náluk az árbevétel egy jelentős része a meglévő ingatlanállomány korszerűsítéséhez kapcsolódik, ami állandóságot, kiszámíthatóságot ad a cég működésében. Azok a cégek, akiknek van nagyobb tőketartaléka, szinte mindig megerősödve jönnek ki a válságból. Most nincs válság, de erős alkalmazkodóképességre van szükség. Szerinte összességében a piacon az a probléma, hogy a vállalkozói beruházások aránya lecsökkent. Ez egyfajta bizalmat igényel a gazdaságpolitikától, hogy a cégek úgy érezzék, érdemes beruházni. Fontos lenne, hogy erre bátorítást kapjon a kormányzattó a piac.

Turjánszki Péter (Stavmat) a partnerkockázatok kapcsán kifejtette, hogy ők már a 2010-es válságból sokat tanultak, szigorú hitelezési politikát folytatnak. Olyan kollégák dolgoznak a credit management területen, akiknek hosszú távú tapasztalatuk is van az építőiparban: a hard információkon kívül a soft információk is nagyon fontosak ezen a piacon. Emellett az üzletkötőkre, értékesítőkre is támaszkodnak, hogy a helyszíneken mit hallanak. Nagy kiugró hitelezési veszteség a Stavmatnál nem volt, a nemteljesítési darabszám nem nőtt. Likviditási hiány van, de sokan alkalmazkodnak gyorsan a helyzethez – értékelte a helyzetet.

A Bayern Construct nehéz helyzetbe kerülése kapcsán a szakértők arról is beszéltek, hogy ez megingathatja-e a vállalkozói ökoszisztémát. Baláspiri Dávid elmondta, hogy versenynek és a piacnak jót fog tenni, ha egyenlő eséllyel indulnak a vállalkozások a projektekért, de kockázatos a beszállítók és az iparág megítélése miatt, hogy mi lesz a Bayer sorsa. A korábbi pénzügyi válsághoz képest a pénzügyi partnerek is együttműködőbbek, nem használják a fűnyíró elvet, és meghallgatják a partnereiket. Ám ha túl sok negatív hatás éri az építőipart, ez egyre nehezebb lesz.

Címlapkép forrása: Portfolio