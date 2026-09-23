Közlekedési és Beruházási Minisztérium: nem vonulhatnak le azonnal a Budai Várból a kivitelezők

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A Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata folyamatban van, a palota „A” épületén zajló építkezési munkálatok leálltak.

A minisztérium mostani válasza alapján a munkák szüneteltetése nem jelent azonnali levonulást a munkaterületről:

előbb el kell végezni azokat a feladatokat, amelyek az épület állagmegóvásához, a munkaterület biztonságos állapotának fenntartásához, valamint az ideiglenes beázásmentes állapot biztosításához szükségesek.

A minisztérium ezekre a munkákra vonatkozó műszaki javaslatokat szeptember 24-ig várja a kivitelezőktől. Ezt követően határozzák meg a további feladatokat és azok pontos ütemezését.

A tárca azt is közölte, hogy ezzel párhuzamosan tovább zajlik a várbeli épületek jövőbeni hasznosításának vizsgálata. A koncepció kialakításában a Várkapitányság is részt vesz, a később megvalósuló beruházások üzemeltetéséről, valamint a további fejlesztésekről pedig szintén a Várkapitányság gondoskodik majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Nagy Zoltán