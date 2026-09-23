Teljesen átalakul a magyar építőipari óriás működése

A strukturális átalakítás eredményeként a cégcsoport két alvállalata, a Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. és a Market Asset Management Zrt. a jövőben egységesen működik tovább. A szervezeti integrációval
a műszaki előkészítési, ingatlanfejlesztési és projektmenedzsment-feladatok, valamint az ezekért felelős szakemberek mind a Property Marketbe olvadnak be.
A fúzióval egy időben a tőkepiaci alapkezelési tevékenység intézményileg is elválik az ingatlanfejlesztéstől. A még 2025 végén elindított intézményi vagyonkezelést és befektetési struktúrákat felügyelő MAM Befektetési Alapkezelő Zrt. irányítását továbbra is Makra Sándor vezérigazgató végzi.
Az összevont ingatlanfejlesztési vállalat irányítását Kiss Ákos ügyvezető veszi át. A megújult vezetőségben a gazdasági feladatokat Nagy Gábor, a beruházásokat Fodor Tamás, míg az üzletfejlesztést Tóth Krisztina igazgatóként felügyeli.
Scheer Sándor, a Market Csoport vezetője a döntés kapcsán kiemelte, hogy a piaci folyamatok normalizálódása racionálisabb, fegyelmezettebb vállalati működést követel meg. A cégcsoport célja nem a visszavonulás, hanem a meglévő erőforrások hatékonyabb struktúrába szervezése, hogy a belső kihasználva új beruházásokat készítsenek elő.
A szervezeti átalakítás támogatja a futó projektek zökkenőmentes kivitelezését is.
- Zavartalanul halad az egykori Körszálló újjászületése, amely The Icon by Marriott Residences Budapest néven épül,
- valamint a Gellért-hegy déli lejtőjén fejlesztett Gellért Verdant Garden lakópark kivitelezése is.
A meglévő beruházások mellett a vállalatcsoport az elmúlt időszakban több új ingatlantranzakciót is sikeresen lezárt.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balaton József
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