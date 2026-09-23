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Teljesen átalakul a magyar építőipari óriás működése
Ingatlan

Teljesen átalakul a magyar építőipari óriás működése

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A Property Market nevű leányvállalat alatt egyesíti ingatlanfejlesztési és eszközkezelési operatív tevékenységét a Market Csoport. A cég a korábbi volumennövelés helyett a jövőben a hatékonyságra és a racionális erőforrás-gazdálkodásra fókuszál, miközben a folyamatban lévő kiemelt beruházásai zavartalanul haladnak tovább - írta meg a Magyar Építők.
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A strukturális átalakítás eredményeként a cégcsoport két alvállalata, a Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. és a Market Asset Management Zrt. a jövőben egységesen működik tovább. A szervezeti integrációval

a műszaki előkészítési, ingatlanfejlesztési és projektmenedzsment-feladatok, valamint az ezekért felelős szakemberek mind a Property Marketbe olvadnak be.

A fúzióval egy időben a tőkepiaci alapkezelési tevékenység intézményileg is elválik az ingatlanfejlesztéstől. A még 2025 végén elindított intézményi vagyonkezelést és befektetési struktúrákat felügyelő MAM Befektetési Alapkezelő Zrt. irányítását továbbra is Makra Sándor vezérigazgató végzi.

Az összevont ingatlanfejlesztési vállalat irányítását Kiss Ákos ügyvezető veszi át. A megújult vezetőségben a gazdasági feladatokat Nagy Gábor, a beruházásokat Fodor Tamás, míg az üzletfejlesztést Tóth Krisztina igazgatóként felügyeli.

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Scheer Sándor, a Market Csoport vezetője a döntés kapcsán kiemelte, hogy a piaci folyamatok normalizálódása racionálisabb, fegyelmezettebb vállalati működést követel meg. A cégcsoport célja nem a visszavonulás, hanem a meglévő erőforrások hatékonyabb struktúrába szervezése, hogy a belső kihasználva új beruházásokat készítsenek elő.

Scheer Sándor
Market Építő Zrt., vezérigazgató
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A szervezeti átalakítás támogatja a futó projektek zökkenőmentes kivitelezését is.

  • Zavartalanul halad az egykori Körszálló újjászületése, amely The Icon by Marriott Residences Budapest néven épül,
  • valamint a Gellért-hegy déli lejtőjén fejlesztett Gellért Verdant Garden lakópark kivitelezése is.

A meglévő beruházások mellett a vállalatcsoport az elmúlt időszakban több új ingatlantranzakciót is sikeresen lezárt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balaton József

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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