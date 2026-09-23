Varga Mihály reagált a volt Pénzügyminisztérium milliós bútorbeszerzésére

A budai Várban található, a második világháborúban súlyosan megsérült műemlék épület felújításáról még 2015-ben döntött a kormány, a projekt felügyelete pedig 2017-ben került az akkori tárcavezetőhöz. Bár a rekonstrukció megvalósult, és az Állami Számvevőszék is pozitív példaként értékelte a kivitelezési költségek alakulását, a Pénzügyminisztérium végül nem költözött be az ingatlanba.

A 444 által küldött kérdések elsősorban a beruházás során beszerzett nagy értékű berendezési tárgyakra, többek között egy 3,29 millió forintos ágyra vonatkoztak.

Varga Mihály tisztázta, hogy a beszerzéseket a PM-Tér6 Nonprofit Kft. koordinálta szakértők bevonásával, ő maga pedig nem egyeztetett személyesen ezekről a tételekről. "A drága ingóságok beszerzését általában indokolatlannak tartom" – fűzte hozzá, emlékeztetve arra, hogy az elkészült épületet végül soha nem használta.

A felvetésre, miszerint a kivitelezésben részt vevő egyik társaság tulajdonosa az egyetemi szobatársa volt, visszautasította az összeférhetetlenség vádját. Hangsúlyozta, hogy semmilyen szerepe nem volt a közbeszerzési eljárás lefolytatásában, a projektcég ugyanis a WHB által vezetett nyertes konzorciummal állt szerződéses kapcsolatban. A beruházáson összesen 275 vállalkozás dolgozott, és mint írta, "lehet, hogy ezen cégek és munkavállalóik között más egyetemi évfolyamtársam is munkát kapott" az egykori, csaknem ötszáz fős évfolyamból.

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