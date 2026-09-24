Baljós jelek a magyar lakáspiacon, egyre nehezebb helyzetben az eladók

Megállt a használt téglalakások árának emelkedése Budapest belvárosában, augusztusban ugyanis már éves szintű csökkenést mutattak az adatok. Míg az V., VI. és VII. kerületben 3 százalékkal mérséklődtek a négyzetméterárak, addig a főváros többi részén és vidéken folytatódott a drágulás, így országszerte egyre szűkül az árkülönbség az olcsóbb és a drágább területek között.

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A Duna House adatai szerint nyár végére egyértelműen megtört a korábbi lendület a belvárosi ingatlanpiacon. Míg májusban még 27 százalékos, a második negyedév egészében pedig 18 százalékos éves áremelkedést mértek, júliusra az éves árkülönbség eltűnt. Sőt, augusztusban a pesti belvárosban 1,403 millió forintra csökkent az átlagos négyzetméterár, ami 3 százalékkal marad el az egy évvel korábbi szinttől. Bár az eladott ingatlanok havi összetétele némileg torzíthatja a számokat, a korábbi gyors drágulás leállása egyértelmű.

Ezzel szemben a főváros más részein és a vidéki piacokon továbbra is nőttek az árak. Augusztusban Budán 4, a pesti kerületekben pedig 10 százalékos éves drágulást regisztráltak. Budapesten a használt téglalakások piacán továbbra is Buda a legdrágább 1,598 millió forintos átlagos négyzetméterárral, míg a pesti oldalon átlagosan 1,095 millió forintot kérnek egy négyzetméterért. A vidéki piacon ennél is jelentősebb volt az ugrás, hiszen a nyugat-magyarországi használt téglalakások 23, a kelet-magyarországiak 15, míg a keleti országrész panellakásai 25 százalékkal drágultak egy év alatt.

A piaci dinamika változását mutatja az is, hogy

a legdrágább területeken a vevők egyre nehezebben fogadják el a magas árakat.

Az eladóknak mindhárom fővárosi részpiacon nagyobb árengedményt kell adniuk a korábbiakhoz képest, az alku mértéke jelenleg 4 százalék körül mozog.

Emellett a lakások eladásához szükséges idő is megnőtt tavalyhoz képest. A belvárosban átlagosan 81-ről 88 napra, Budán 85-ről 92 napra, míg Pesten 79-ről 100 napra nyúlt az értékesítési idő.

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