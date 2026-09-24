Csökkentek a lakásárak a legnagyobb német metropoliszokban

Kismértékben emelkedtek a német lakásárak a második negyedévben, miközben az iráni háború nyomán megugró kamatszintek továbbra is fékezik a keresletet Európa legnagyobb gazdaságában - írta a Reuters.

A csütörtökön közzétett adatok szerint a német ingatlanárak 0,6 százalékkal nőttek éves alapon 2026 második negyedévében. Ez már az egymást követő hetedik negyedév, amelyben áremelkedést regisztráltak, ám a drágulás üteme a legalacsonyabb a 2024 végén indult felívelés óta.

A nagyvárosok piaca különösen gyengén teljesített, a legnagyobb német metropoliszokban egyenesen csökkentek a lakásárak.

A jelek szerint az iráni háborút követően megemelkedett kamatkörnyezet érezhetően visszafogja az ingatlanpiaci keresletet, és a mély recesszióból való kilábalás a vártnál lassabban halad.

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Forrás: Reuters

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