Harmincéves mélypont közelében Budapest: megváltoztak a költözési szokások

Tavaly mintegy 29 ezer ember költözött Budapesten belül egyik kerületből a másikba, ami elmarad a 2024-es 32 ezres számtól. Ennél alacsonyabb az elmúlt harminc évben csak egyszer, 2023-ban volt a fővárosiak aktivitása, akkor 28 ezren költöztek új állandó lakcímre a kerületek között. A kerületen belüli állandó költözéseket külön számítja a statisztikai hivatal. A tavalyi 22.400 ilyen típusú lakóhely-változtatás pedig egyenesen negatív rekord a három évtizede vezetett adatsorban. 2025-ben így összesen kicsivel több mint 51 ezren változtattak állandó lakóhelyet a fővároson belül.
„Az elmúlt években érezhetően csökken a Budapesten belüli mobilitás, egyre kevesebben váltanak lakóhelyet, ezt a trendet csak a 2024-es év törte meg ideiglenesen” – emelte ki az adatok kapcsán Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint ennek a tendenciának több oka is lehet, kiemelte például
a főváros magasabb ingatlanárait, amelyek egyre több embernek teszik megfizethetetlenné a saját lakást,
részben emiatt volt megfigyelhető a főváros környéki agglomeráció növekvő népszerűsége is.
Az nem meglepő, hogy Budapesten belül a legtöbben az évek óta legnépszerűbbnek számító kerületekbe költöztek, a lista élén fej-fej mellett áll a XI. és a XIII. kerület közel 2500 betelepülővel. Ez nem csak a jó közlekedési kapcsolatokkal magyarázható, hanem azzal is, hogy immár hagyományosan ezekben a kerületekben épül a legtöbb új lakás. A dobogó harmadik helyére Zugló (XIV. kerület) került, alig lemaradva, majd Óbuda-Békásmegyer (III. kerület) és a II. kerület következnek, mindkét esetben mintegy 1800 új, más kerületből ideköltöző állandó lakost regisztráltak. A legkevesebben a külső és a legbelső kerületeket választották, a XXIII. és az V. kerületbe mindössze 550-en, a XXII.-be és a VI.-ba pedig 800-an költöztek a fővároson belül máshonnan.
Érdekesség, hogy a XIII. kerület az elköltözésekben is élen járt, 2700-an hagyták ott másik városrész kedvéért, a XIV. kerületből 2200-an, a XI. kerületből pedig 2000-en költöztek el. Vagyis ezek között a népszerűnek számító budapesti városrészek között jelentősen cserélődik is a népesség.
A vándorlásból eredő legnagyobb fogyást a VIII. kerület regisztrálta tavaly, ahonnan majdnem 600-zal többen költöztek más városrészbe, mint oda be. A IX. kerületből 520-szal többen távoztak, mint amennyi az új érkező volt, míg a VII. kerület 440 fős negatív egyenleggel zárta az évet ebből a szempontból.
A legnagyobb pozitív vándorlási különbözetet a slágernek számító XI. kerület érte el, ahova több mint 430-cal többen költöztek, mint amennyien otthagyták.
Ebből a szempontból felértékelődött a szomszédos XXII. kerület is közel 300 fős népességszám-növekedéssel, de majdnem ugyanekkora bővülést ért el a XVI. és a III. kerület is. Ha ezeket a számokat népességarányosan vizsgáljuk, akkor a XXIII. kerület járt az élen, ahol 1%-kal bővült a népesség a fővároson belüli vándorlás eredményeként. Második helyen állt a XXII. kerület 0,53%-os növekedéssel, a harmadik pedig a XVI. kerület volt 0,4%-kal. A másik végletként a IX. kerület népessége 1%-kal csökkent a budapesti vándorlás következtében, hasonló változás látszott a VII. és a VIII. kerületben is. Vagyis 2025-ben is fennmaradt az a tendencia, hogy jellemzően a belső pesti kerületeket hagyták ott az emberek, míg a külső városrészek vonzzák a beköltözőket.
„Ez a belső vándorlási mintázat szintén magyarázható egyrészt a külső kerületek elérhetőbb lakásáraival, illetve az elmúlt évek-évtizedek közlekedési fejlesztései miatt ma már sokkal gyorsabban érhető el tömegközlekedéssel is a belváros. Emellett az elmúlt évtizedben nagyobb új lakóprojektek, valamint különféle munkahelyek, irodaházak, logisztikai központok is települtek ezekbe a külső kerületekbe és a szomszédos agglomerációs településekre” – hangsúlyozta Valkó Dávid.
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