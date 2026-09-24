Jön a nagy fordulat a magyar városokban: teljesen átalakítják a vízgazdálkodást

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A SoS2LearnDBS elnevezésű nemzetközi program első pályázati szakaszára 91 pályázat érkezett be, amelyek közül 35 a Közép-Duna régiót érintette. A nyertes projektek olyan technológiai, társadalmi és ökológiai megoldásokat alkalmaznak, amelyek

közvetlenül hozzájárulnak a vizek tisztaságához és a környezet megóvásához.

Az egyik legjelentősebb támogatott kezdeményezés a Circular Water Catalyst (CWC) projekt, amelyet Zuglóban és Szombathelyen hajtanak végre. A program szemléletváltást hoz a városi vízgazdálkodásban, hiszen a hagyományos, gyors vízelvezetésre épülő gyakorlat helyett a csapadékvíz helyben tartására fókuszál, ezzel biztosítva a helyi növényzet vízellátását és a patakparti ökoszisztémák egyensúlyát.

A fenntartható vízgazdálkodás lényege, hogy a csapadékvízre a városi mikroklímát javító, értékes erőforrásként tekintsünk – hangsúlyozza a program, kiemelve, hogy

a víz helyben tartásával a nyári időszakban jelentkező városi hőszigethatás is hatékonyan mérsékelhető.

A fenntarthatósági és vízvédelmi projektek támogatása a jövőben is folytatódik: a SoS2LearnDBS program következő pályázati felhívása várhatóan 2026 októberében jelenik meg. A felhívásra a civil szervezetek és önkormányzatok mellett oktatási és kutatóintézetek, szakmai szervezetek, valamint helyi kis- és középvállalkozások is jelentkezhetnek majd, hogy saját fejlesztéseikkel járuljanak hozzá a régió vízminőségének javításához.

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