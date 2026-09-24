Kiderült a rideg igazság: ennyibe kerül valójában egy iroda kialakítása Magyarországon

Négyzetméterenként mintegy 1200 és 3000 euró közötti áron alakíthatnak ki új irodát a cégek egy szerkezetkész ingatlanban Magyarországon, derül ki a CBRE útmutatójából. Az adatok alapján a piaci fókusz egyre inkább a meglévő irodák felújítására helyeződik át, ami lényegesen költséghatékonyabb megoldást jelent a bérlők számára - írja közleményében a tanácsadócég.

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A globális ingatlantanácsadó cég egy 1000 négyzetméteres irodaterületet alapul véve három minőségi kategóriában vizsgálta a fit-out költségeket.

A legköltséghatékonyabb, Standard szintű irodakialakítás nettó 1235 euróba kerül négyzetméterenként, a Premium kategória 1992 eurót, míg a legmagasabb, High-end minőségi fokozat 3048 eurót igényel.

Ezek az összegek a tényleges kivitelezési munkákon felül magukban foglalják a tervezési díjakat, az informatikai és biztonságtechnikai rendszerek kiépítését, valamint a bútorozást is. A legnagyobb tételt minden minőségi kategóriában maga a kivitelezés teszi ki, az árak ugyanakkor nem tartalmazzák az adókat és a költözés járulékos költségeit.

A kifejezetten a magyar piacra szabott útmutató legfőbb célja, hogy a bérlők már a tárgyalások megkezdése előtt reális képet kapjanak a várható kiadásokról. A bérbeadók ugyanis legtöbbször egy fix, négyzetméter alapú bérbeadói hozzájárulást biztosítanak az iroda kialakításához, a vállalatoknak pedig látniuk kell, hogy ez az összeg a valóságban mennyiben fedezi a saját elképzeléseiket.

A trendek ugyanakkor átalakulóban vannak, hiszen az irodakialakítások többsége manapság már nem új épületekben, hanem a meglévőek felújításával valósul meg. Egy már működő iroda korszerűsítése a teljesen új beruházás költségeinek csupán 50-80 százalékát teszi ki.

Az árak a felújítás mértékétől függően négyzetméterenként 230 eurótól indulnak, de egy teljes, a válaszfalakat is érintő átépítés a 640 eurót is meghaladhatja.

Ezt a költségoptimalizálási folyamatot támasztja alá a CBRE 2025-ös európai felmérése is, amely rámutatott arra, hogy a vállalatok több mint fele az irodaterületek csökkentésével számol, 2027-re pedig a portfóliójuk közel harmadát már rugalmasan bérelhető, szolgáltatott irodák alkotják majd.

A pénzügyi tervezés során a puszta építési költségeken túl más, a mindennapi működést érintő tényezőket is érdemes mérlegelni. Racskó Balázs, a CBRE Magyarország szakértője szerint a bérbeadói hozzájárulás mértéke függ attól, hogy egy cég a jelenlegi helyén hosszabbít és bővül, vagy új épületbe költözik.

Racskó Balázs CBRE, Associate Director of Workplace Consultancy & Change Management Racskó Balázs 2022 áprilisa óta a CBRE Workplace Consultancy & Change Management csapatának a vezetője. 2013 óta dolgozik irodatér tanácsadó területen, korábban kereskedelmi és folyamat fejl … Tovább

A végső döntés meghozatalakor vizsgálni kell

a meglévő bútorok újrahasznosíthatóságát,

a költözéssel és átépítéssel járó lehetséges fennakadásokat,

az esetleges ideiglenes irodabérlet szükségességét,

valamint azt is, hogy az átmeneti időszak miként befolyásolja a munkavállalók termelékenységét.

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