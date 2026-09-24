Közbelépett a veszprémi városvezetés, mégsem épülhet lakópark a zöldövezetben

Változtatási tilalmat rendelt el a veszprémi önkormányzat Aranyosvölgy több területére csütörtökön, így nem indulhat lakóparki fejlesztés a városszéli ingatlanokon.

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Veszprém polgármestere, Porga Gyula jelezte, hogy a városlakók egy részétől az a határozott kérés fogalmazódott meg, hogy "hagyják zölden" Aranyosvölgyet. A '90-es évek eleje óta beépítésre szánt városszéli területeket a 2020-as évek elején értékesítette a város gazdasági társasága, a beruházók lakóparki fejlesztést terveztek.

Bár Magyarországon fájó szükség van új lakásokra, az intézkedés mégis egybevág a kormányzat szándékával és törekvésével - illetve a klímatudatos építkezés irányelveivel - hogy inkább már meglévő de nem használt épületek helyén, akár azokat átépítve, illetve barnamezős területeken épüljenek új lakások. A zászló a globális klímakatasztrófa küszöbén már nem a zöldmezős beruházásoknak áll.

Az Aranyos-völgyben két beruházói kör három fejlesztési elképzelése érintett, írja a veszprém.hu:

Az északi, 153 lakásos projekt mögött a B&S Ingatlanfejlesztő Kft. áll, amelynek tulajdonosai Schmid Gyula, Schmidné Vig Gabriella és Birgés Tibor.

A két déli fejlesztés a Golden Valley Investment 2020 Kft. érdekeltsége, amelynek tulajdonosai a Vemévszer Kft. és a Bakony-Balaton Régió Fejlesztő Zrt., ügyvezetője Tóth Gábor Szilárd.

Korábban az aHang is kiállt a beépítés ellen, mondván, hogy az a Séd-patak völgyének ökológiai rendszerét, az aranyosvölgyi vízbázis védelmét, a környék közlekedését, zajterhelését és a veszprémiek életminőségét is megzavarná.

A városvezetés első lépésként a szeptemberi közgyűlés elé terjesztett egy javaslatot a változtatási tilalom elrendeléséről - közölte a polgármester, hozzátéve, hogy a városi rendezési terv jövő nyári átfogó felülvizsgálatáig a szakemberek megvizsgálják, milyen lehetőségek vannak arra, hogy Aranyosvölgyet a jelenlegi állapotában megőrizzék, illetve

ott csak rekreációs célú fejlesztéseket hajthassanak végre.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka