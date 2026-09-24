Kritikus helyzetbe került a magyar nagyváros, a polgármester Magyar Péter segítségét kéri

Komoly hiányt okozhat Szombathely idei költségvetésében a 4,2 milliárd forintnyi szolidaritási adó befizetése és az azbesztszennyezés 1,6 milliárd forintra becsült költségeinek finanszírozása, még akkor is, ha sikeres pályázat esetén a kormányzat ez utóbbinak 70 százalékát kifizeti majd - hangzott el a város önkormányzatának csütörtöki közgyűlésén, ahol a 2026-os költségvetés módosítása volt napirenden.

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Nemény András polgármester az ülésen elmondta: az iparűzési adóból a tervezettnél kevesebbre számíthatnak, ennek ellenére egyre magasabb összegű szolidaritási adót kell befizetniük. Azt, hogy pontosan mennyi lesz a bevételkiesés, csak a befizetett előlegek alapján lehet majd megmondani, de

a beérkezett adóelőleg-mérséklési kérelmek alapján akár több száz millió forintos is lehet az elmaradás

- mondta.

A polgármester úgy fogalmazott: az önkormányzati szövetségben folyamatosan tárgyalnak a kormányzattal a szolidaritási adó csökkentéséről, megállapodás még nem született. Tovább növeli a pénzügyi nehézségeket, hogy

az azbesztmentesítés miatt a városnak önerő címén 500 millió forintot mindenképp ki kell fizetnie,

az M86-M87-es autóút tervezett beruházásának túlárazás gyanújával indított felülvizsgálata miatt pedig egyelőre leállították a területek kisajátítását, ami bizonytalanná teszi újabb nettó 1,9 milliárd forint beérkezését az önkormányzathoz.

Nemény András közölte: az önkormányzatnak évek óta folyószámlahitel áll rendelkezésére, amelyhez most először hozzá kell nyúlni. Beszélt ugyanakkor arról is, hogy Magyar Péter miniszterelnök újabb országjárásának egyik bejelentett helyszíne Szombathely. Jelezte, hogy a város polgármestereként meghívta, és újra meghívja a városházára a kormányfőt,

reméli, hogy módja lesz személyesen egyeztetni vele a kialakult nehéz helyzetről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor