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Vitézy: hamarosan elkészül a Kúria épülete, a többieknél zajlik a felújítások átvilágítása
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Vitézy: hamarosan elkészül a Kúria épülete, a többieknél zajlik a felújítások átvilágítása

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Végéhez közeledik a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota, vagyis a Kúria épületének rekonstrukciója, a helyszínen már a kordonokat is elbontották. Bár a kormány folytatja a műemléki helyreállításokat, a túlárazások és a felesleges luxusberuházások kiszűrése érdekében minden projektet felülvizsgálnak – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből. A miniszter keynote előadónk lesz a Future of Construction konferencián, érdemes lesz velünk tartani!
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A Kossuth Lajos tér két meghatározó épülete, az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium korábbi székházának rekonstrukciója a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányításával zajlik. A Kúria épülete előtti terület már felszabadult a kordonok alól, a munkálatok jelenleg főként a belső terekben folynak, így a tér lassan visszanyeri eredeti arculatát.

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Fotó: Szarka Dávid. Forrás: Vitézy Dávid Facebook-oldala

Vitézy Dávid bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kabinet elkötelezett a műemlékek megmentése mellett, a korábbi ciklusban elindított beruházásokat ugyanakkor szigorú szempontok alapján világítják át. Vizsgálják a szerződések árazását, a munkálatok előrehaladását, valamint azt is, hogy az épületek leendő funkciói valóban a közérdeket szolgálják-e. Amennyiben indokolt, új közbeszerzési eljárásokat írnak ki – ahogyan az a Budai Vár több projektjénél is történik.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
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A felülvizsgálat során a műszaki tartalom ésszerűsítésével jelentős megtakarításokat értek el a Kossuth téri épületeknél is. Vitézy példaként említette, hogy a korábbi tervek szerint az Országgyűlést ideiglenesen az Agrárminisztérium épületébe költöztették volna a Parlament felújításának idejére.

Ehhez egy több milliárd forintos, ideiglenes üléstermet kellett volna kialakítani.

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Mivel azonban az Országház eredetileg kétkamarás parlamentnek épült, így két azonos ülésteremmel rendelkezik, a költözés felesleges, hiszen a rekonstrukció a meglévő termek váltott használatával is megoldható. Ezt az ideiglenes beruházást ezért törölték a tervekből, biztosítva az eredeti költségkeret tarthatóságát.

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A miniszter cáfolta azokat a vádakat, amelyek szerint leállították volna a Kossuth téri építkezéseket. Kifejtette, hogy a munkálatok korábban éppen a korábbi kormányzati többletigények miatt akadtak el, az extra műszaki tartalom elhagyásával viszont a projekt az eredeti szerződés szerint folytatódhat.

Nem állítunk le értelmetlenül egyetlen építkezést sem. Aminek véget vetünk, az a szabálytalanság, a túlárazás, a pazarlás, a fényűzés és a felelőtlen gazdálkodás

– szögezte le Vitézy Dávid.

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Címlapkép forrása: SZARKA_DAVID; Vitézy Dávid Facebook-oldala

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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