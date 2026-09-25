Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap veszi meg a Skanska H₂Offices második fázisát Budapesten

Megállapodást írt alá a Skanska a budapesti H₂Offices komplexum második fázisának értékesítéséről az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alappal, amelyet az Erste Alapkezelő Zrt. képvisel. Ezzel a tranzakcióval az alap a hatodik magyarországi irodaépületet vásárolja meg a Skanskától - írja közleményében a cég.

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A H₂Offices Budapest egyik meghatározó üzleti övezetében, a Váci úti irodafolyosón található. A második fázis összesen mintegy 22 000 m² bérbe adható területet kínál majd, amelynek teljes egészére egy elismert, stabil pénzügyi hátterű globális vállalat kötött 10 éves bérleti szerződést. Ez az elmúlt évtized legnagyobb spekulatív irodabérleti tranzakciója a magyar irodapiacon. Az épület kivitelezése jelenleg is zajlik, befejezése 2027 első negyedévében várható.

Forrás: Skanska

A projektet energiahatékony kialakítással és a megújuló energiát hasznosító technológiákkal – köztük négy évszakos hőszivattyúkkal és tetőre telepített napelemekkel – tervezték. Emellett az épület helyben is termel majd megújuló energiát, és lehetővé teszi a származási garanciákkal igazolt megújuló villamos energia használatát, elősegítve ezzel az üzemeltetésből származó karbonkibocsátás csökkentését. A H₂Offices második fázisa a LEED Platinum, a WELL Platinum és az Access4You Gold minősítések megszerzését célozza.

Az alacsonyabb karbonlábnyomú anyagok várhatóan mintegy 2200 tonna szén-dioxiddal csökkentik a beépített karbonkibocsátást egy hasonló méretű, hagyományos anyagok felhasználásával készült referenciaépülethez képest.

Ez a csökkenés ahhoz hasonlítható, mintha egy évre 500 autót teljesen kivonnánk a forgalomból. A projekt túlnyomó részében kisebb karbonlábnyomú anyagok használatát tervezik, a beszállítóknak pedig az átláthatóság és a teljesítmény igazolása érdekében környezeti terméknyilatkozatokat kell benyújtaniuk.

Forrás: Skanska

„A H₂Offices második ütemének akvizíciója hosszú távú partnerségünk újabb mérföldköve a Skanskával, és tovább erősíti budapesti prémium irodaportfóliónkat. A projekt kivételes lokációt, teljes körű bérbeadottságot, hosszú távon elkötelezett bérlőt és a piac élvonalába tartozó fenntarthatósági megoldásokat kínál, amelyek összhangban állnak befektetési stratégiánkkal és befektetőink hosszú távú elvárásaival”

– mondta Pázmány Balázs, az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke.

Pázmány Balázs FRICS Erste Alapkezelő Zrt., igazgatóság elnöke 1998-ban végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Vállalkozásfinanszírozási szakán közgazdászként. 1997-ben az OTP Értékpapír Rt-ben vagyonkezelőként dolgozott, ezt követően 2000-től az Erste Alapkez … Tovább

A dán Arrow Architects stúdió tervei alapján megvalósuló második fázis a H₂Offices skandináv ihletésű építészeti koncepcióját viszi tovább. Az első és a második ütem együtt egy 3600 m²-es parkosított, mindenki számára nyitott kert egészíti majd ki, tavakkal, valamint őshonos és a helyi körülményekhez alkalmazkodó növényfajokkal. A teljes H₂Offices irodakomplexum elkészültével a közösségi terek összterülete várhatóan 5000 négyzetméterre bővül. A H₂Offices kiépülése után a komplexum a tervek szerint mintegy 67 000 m² modern irodaterületet kínál majd.

Az értékesítési folyamat során a Skanska tanácsadói a Dentons és a Tandax voltak.

Címlapkép forrása: Skanska