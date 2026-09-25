Ha költözésről van szó, a mai ötvenesek diktálják a tempót az ingatlanpiacon − De meddig?

Holdblog Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát

Bankmonitor Érkeznek a Revolut ATM-ek, mit jelent ez a magyar ügyfeleknek? 2026 második negyedévében csökkent a hazai bankautomaták száma annak ellenére, hogy a bankokat jogszabályi kötelezettség tereli a hálózat bővítésére. A visszaesés vélhetően csak átmenet

RSM Blog Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy

ChikansPlanet A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t

KonyhaKontrolling Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből

Holdblog Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he

Grandio Blog Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga