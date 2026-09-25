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Ha költözésről van szó, a mai ötvenesek diktálják a tempót az ingatlanpiacon − De meddig?
Ingatlan

Ha költözésről van szó, a mai ötvenesek diktálják a tempót az ingatlanpiacon − De meddig?

Portfolio
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A Portfolio Checklist csütörtöki adásában többek között a Magyarországon belüli költözések ingatlanpiacra gyakorolt hatásait vizsgáltuk meg Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének segítségével. Kiugró trend, hogy a tranzakciók nagy része az 1970-es években születettekhez kötődik, ami lényegi mértékben befolyásolja a piac jövőbeli dinamikáját. A szakembert ennek konkrétumai mellett a Balaton kvázi agglomerációs szerepéről és a főváros körüli területeken megfigyelhető költözési mintázatokról is kérdeztük. (A megszólalás 14:07-nél indul.)

A műsor első felében Hszi Csin-Ping kínai elnök washingtoni látogatásával foglalkoztunk, ahol mindenekelőtt a fokozódó AI-verseny kerül terítékre, de kereskedelmi kérdésekről, Tajvanról és az iráni szankciókról is szó esik. Miközben több elemző inkább hűteni igyekszik a várakozásokat, valóban nagy kérdés, hogy ténylegesen mi várható a tárgyalásoktól, lesz-e bármilyen téren konkrét előrelépés. Vendégünk Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa volt.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Trump-Hszi csúcs: indul a póker − (02:07)
  • Magyar költözési szokások: a realitás fogságában − (14:07)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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