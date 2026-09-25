Hatalmas gyárat épít a magyar óriásvállalat a szomszédban: tízmilliárdos beruházás indul

Étolajgyárat épít Erdélyben egy mezőgazdasági szövetkezet megbízásából a KÉSZ Group - írta a profit.ro hírportál. Az üzem a Kolozs megyei Szentmihályon épül, napraforgót fog feldolgozni. A beruházást a 21 mezőgazdasági termelőt tömörítő Podisul Transilvaniei szövetkezet hajtja végre. A beruházás becsült értéke 45 millió euró (mintegy 16,5 milliárd forint), amiből 10 millió euró uniós finanszírozás.

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A termelési kapacitás 600 tonna napraforgó feldolgozása lesz 24 óra alatt. Közel két év múlva indul, 2028 áprilisánál nem hamarabb

- nyilatkozta Emil Turdean, a szövetkezet elnöke.

A termelési csarnok mellett silók, raktárak, tartályok és melléképületek is épülnek. A projekt speciális alapra épül, monolitikus vasbetont fogunk felhasználni, valamint műszaki berendezésekhez való speciális acélszerkezeteket - közölte a KÉSZ Románia.

A magyar építőipari vállalat 2001 óta van jelen Romániában. A KÉSZ Constructii Romania SRL 2025-ben mintegy 22 milliárd forintnak megfelelő árbevétel mellett mintegy 518 millió forint nettó nyereséget ért el.

Tavaly, 2 millió tonnás terméssel, Románia volt a legnagyobb napraforgó termelő az Európai Unióban.

A legnagyobb étolajgyártók az amerikai Bunge, a francia Expur és a román tulajdonban levő Prutul.