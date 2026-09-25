Így veszi fel a harcot a nyári forrósággal a budapesti bevásárlóközpont: különleges technológiát vetnek be a tetőn

Felújítják és növelik a zöldfelületet a Westend felső tetőkertjében: a munkálatok során mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet bontanak vissza a növények javára. A munkálatok 2026 augusztusának második felében indultak, és várhatóan december végéig tartanak.

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A beruházás célja

a tetőkert mikroklímájának javítása,

javítása, a nyári hőterhelés csökkentése,

csökkentése, valamint a csapadékvíz helyben tartása.

A jelenlegi burkolt és alacsonyabb ökológiai értékű felületek egy részét évelő- és cserjeágyások, valamint méhlegelő jellegű gyepek váltják fel.

A fejlesztés során

a csapadékvíz-gazdálkodásban a „szivacsváros” elvét alkalmazzák: a cél, hogy a vizet ne azonnal a csatornarendszerbe vezessék, hanem a zöldfelületek és a rétegrend segítségével helyben hasznosítsák.

A bevásárlóközpont üveg felülvilágítóit növényágyásokkal és sövényekkel veszik körbe, ami mérsékelheti az üvegfelületek felmelegedését.

A tetőkertre tíz új fát is telepítenek, amelyek számára összesen mintegy 100 négyzetméternyi gyökérzónát alakítanak ki Stockholm Faültetési Rendszerrel, amely a burkolatok alatt biztosít helyet és vízellátást a gyökereknek. A sétány mentén álló kockagyertyánokat a központi gyepes pihenőkertbe ültetik át. A felújítás részeként új pihenő- és találkozóhelyeket, árnyékolt felületeket, valamint vertikális zöldfelületet is kialakítanak. Az íves térfalra futtatórendszer kerül, amelyen szárazságtűrő növények, például iszalag és lonc jelenhetnek meg.

A felújítás ideje alatt a második emeleti baba-mama szoba mellett található kisebb kültéri játszótér zárva lesz.

Címlapkép forrása: Westend. Andreas Hofmann