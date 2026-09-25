Ma indul a Bayer Construct csődeljárása

A bíróság kirendelte vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t,
amely nyilvántartásba veszi az adóssal szembeni követeléseket és figyelemmel kíséri az adós gazdasági tevékenységét, valamint közreműködik a hitelezőkkel történő egyezség előkészítésében. Azért lehet ez a szervezet a vagyonfelügyelő, mert a kormány szeptember elején stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct Építőipari és Szolgáltató Zrt., valamint az zuglói projektet kivitelező ZVK Development Kft. csődeljárását.
Mint írták, a hitelezők a fennálló követeléseiket péntektől 30 napon belül, az ezt követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül jelenthetik be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a nyilvántartásba vételi díj befizetésével együtt, amit a vagyonfelügyelő bankszámlájára kell utalni. A határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor és igazolásnak nincs helye - fűzték hozzá. Közölték azt is, hogy az adós cég csődeljárás iránti kérelme a Budapest Környéki Törvényszékre augusztus 26-án érkezett, ezt követően a kormány a szeptember 4-i rendeletével az adós csődeljárását stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette.
Az ügyet áttették a Fővárosi Törvényszékre, mert ez a bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel a startégiailag kiemelt csődeljárásokban.
Az iratok szeptember 24-én érkeztek meg a Fővárosi Törvényszékre, amely pénteki, azaz mai kezdőnappal elrendelte a csődeljárást.
Magyar Péter miniszterelnök augusztus 3-án jelentette be, hogy a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán-kormány már kifizetett. Elmondta, hogy a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg. A Kormany.hu oldalon közzétett tájékoztatás szerint az eredeti kormányhatározat legfeljebb 244 milliárd forintos vételárról szólt, de a végleges vételár több mint 254 milliárd forint plusz áfa lett.
Közben az előző kormány a dokumentumok szerint már mintegy 315 milliárd forintot ki is fizetett a projekt során. A szerződéstől való elállás célja az, hogy az állam a kifizetéseket visszaszerezze, érvényesítse a megállapodásban szereplő biztosítékokat, és - amennyiben ennek jogi feltételei fennállnak - kötbért és kártérítést is követeljen.
A zuglói irodakomplexum (hivatalos nevén Zugló Városközpont projekt) a Bosnyák tér mögötti területen megvalósult ingatlankonstrukció. Az eredetileg új kerületi központnak szánt gigaberuházást a Bayer Construct csoport építette fel. A Bayer 2021 novemberében lakossági fórumon bemutatott tervben megfogalmazott program alapján a Zugló Városközpont területén egy vegyes rendeltetésű fejlesztés terve körvonalazódott, amely zöldfelületeket, köztereket, irodákat, kereskedelmi utcát és lakóépületeket foglal magában.
A projektet négy ütemben tervezték megvalósítani. Az azóta elkészült projekt a Bosnyák tér mögötti, közel 7 hektáros területen fekszik; hét irodaházat, a 2025 őszén megnyitott Zenit Corso üzletközpontot és lakásokat tartalmaz. Az elkészült épületekben az állam egy új kormányzati negyedet tervezett létrehozni.
Címlapkép forrása: Balaton JÃ³zsef via MTI
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