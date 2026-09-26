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Egy híján húsz kérdés és válasz: készülhetünk a nagy átrendeződésre a magyar ingatlanpiacon
Ingatlan

Egy híján húsz kérdés és válasz: készülhetünk a nagy átrendeződésre a magyar ingatlanpiacon

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Óriási érdeklődés mellett, több mint 800 fő részvételével rendezte meg kedden a Portfolio az év legnagyobb ingatlanpiaci konferenciáját, a Property Investment Forum 2026-ot, amelyről itt tudósítottunk. Az ingatlanszektor szereplőinek rendezvényén a lelkes közönség szavazatai segítségével nyilvánított véleményt az ingatlanpiacról, a befektetésektől az egyes szektorokon át a finanszírozásig; ennek a szavazásnak az eredményeit mutatjuk most be 19 ábrán. A legfontosabb kérdésre pedig - mégis mi lesz itt idén? - a Portfolio közönségszavazása szerint a válaszadók kétharmada átpozicionálásra és a hazai ingatlanpiac újrarendeződésére számít.
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Információ és jelentkezés

Itt is egy kétharmad: a Portfolio első, napindító közönségszavazása szerint a válaszadók ilyen többsége számít a hazai ingatlanpiac újrarendeződésére és átpozicionálásra a következő egy évben, míg a kivárás, a piac élénkülése és a patthelyzet fennmaradása egyaránt jóval kisebb arányban jelent meg.

A külföldi befektetői érdeklődésből fakadó érdemi tranzakciós volumen visszatérésének legfontosabb feltétele egyértelműen a kiszámíthatóbb gazdasági és szabályozási környezet - vélte nem meglepő módon a közönség nagy része. Ezt a válaszadók döntő többsége fontosabbnak tartotta még a finanszírozási feltételeknél, az áralkuknál vagy az EU-források beáramlásánál is.

A szavazás alapján a befektetők körében a kiskereskedelmi eszközök a válaszadók közel harmada számára a legvonzóbbak, ezt az adatközpontok és a lakóingatlan-szegmens követik, mindkettő nagyjából az igenek negyedével, míg az iroda- és hotelszektor iránt jóval visszafogottabb az érdeklődés.

Az erősödő forint hatása az irodapiacra inkább negatív, de ezt pozitív tényezők részben ellensúlyozzák - ezt az összetett nézetet vallotta a válaszadók legnagyobb csoportja. Nagyjából harmaduk semleges hatást lát, míg kisebb részük pozitívnak, illetve kifejezetten negatívnak értékeli a folyamatot.

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A Menti-használók többsége jövő év végére a jelenlegihez hasonló, 13-14,9 százalékos üresedési rátát vár az irodapiacon, közel harmaduk további növekedést vár és 15-17,9 százalékos szinttel számol, míg csak kisebb részük számít csökkenésre.

A reszponzív hallgatóság elsöprő többsége szerint az AI és a hibrid munkavégzés terjedése inkább az irodaátalakítások és funkcióváltások korszakát hozza el, miközben csak jóval kevesebben számítanak változatlan keresletre vagy több, újabb irodaterület iránti igényre.

A válaszadók legnagyobb csoportja a kivitelezési költségek stagnálására számít, de csaknem ugyanennyien mérsékelt, 5 százalék körüli emelkedést várnak, míg jóval kevesebben számolnak erősebb drágulással vagy költségcsökkenéssel.

A lakásárak stagnálását várja a következő egy évben a válaszadók fele ebben a kérdéskörben, míg mintegy negyedük mérsékelt, 5 százalék körüli drágulást vár. Nagyjából ötödük árcsökkenést prognosztizál, és csak elenyésző részük optimista és számol erősebb áremelkedéssel.

Az Otthon Start Programmal kapcsolatban - ami a vevői oldalt illeti - a közönségszavazás résztvevőinek többsége arra számít, hogy csak új építésű lakásokra korlátozzák, miközben közel azonos arányban várják a program változatlan fennmaradását vagy indexálását, és ennél kevesebben számolnak a megszüntetésével.

A válaszadók többsége vonzó befektetésnek tartja a magyarországi hotelpiacot, ugyanakkor jelentős kisebbség inkább kivárna, míg csak kevesen látják kiemelkedő lehetőségnek vagy kevésbé vonzónak a szektort. Az "egyáltalán nem vonzó" válaszlehetőség most senkit sem vonzott.

A szállodapiacra már belépve a nézők több mint fele a meglévő hotelek újrapozicionálásában látja a legjobb hotelbefektetési lehetőséget, míg jóval kevesebben választanák a budapesti új fejlesztést vagy hotelfelvásárlást, a vidéki hotelek és a külföldi, regionális terjeszkedés pedig csak kisebb arányban jelent meg.

A válaszadók többségénél a zöld és energetikai beruházási döntéseket elsősorban a megtérülési idő határozza meg, míg nagyjából harmaduknál a hosszú távú jövőbiztosság a fő szempont, a kényszer és a hálózatleállási kockázatok pedig csak elenyésző arányban jelennek meg.

A hallgatóság elsöprő többsége szerint az FM-szolgáltatóval való partnerség fenntartásának legfontosabb feltétele az épületüzemeltetés mérése és az adatalapú döntéstámogatás, míg a rugalmas szerződéses modellek, a humánerőforrás-stabilitás és az azonnali költségcsökkentés csak jóval kisebb súllyal jelennek meg.

A következő öt évben meglepő módon a hálózati csatlakozási kapacitás lesz a legszűkösebb erőforrás az ingatlanpiacon a közönség döntő többsége szerint. A szakképzett üzemeltetőt és a fizetőképes bérlőt jóval kevesebben, a tőkét és finanszírozást pedig csak elenyésző arányban említették.

A hazai ipar-logisztikai ingatlanpiac legfontosabb hajtóerejének a válaszadók legnagyobb része az általános gazdasági fellendülést tartja a következő években, míg az adatközpontokhoz, védelmi iparhoz, e-kereskedelemhez vagy magas hozzáadott értékű beruházásokhoz kapcsolódó tényezőket jóval kevesebben emelték ki.

A Magyarországra települt nagy német autógyárak 5-10 éves távon túlélő üzemmódban, költségcsökkentési kényszer mellett működhetnek tovább - mutatta a közönség szkepszisét a legtöbb válasz az ebben a témában elhangzott kérdésre. Eközben jelentős kisebbség tart attól, hogy nem tudnak versenyezni a kínaiakkal és fokozatosan leépülnek.

A kereskedelem szabályozási környezet kiszámíthatóságához objektív, mindenki számára előre ismert feltételekre lenne szükség - állította válaszával a hallgatóság elsöprő többsége. A korlátozások enyhítését, a lokáció alapján eltérő szabályozást vagy a jelenlegi rendszer fenntartását csak jóval kevesebben tartják megoldásnak.

A magyar kiskereskedelmi piac következő nagy trendje az új nemzetközi márkák érkezése lehet - gondolta ezt a közönség legnagyobb része, miközben jelentős kisebbség inkább a kereskedők kivárására, illetve a piaci koncentráció erősödésére számít.

A kiskereskedelmi ingatlanpiac növekedési potenciálja elsősorban a retail parkokban és strip mallokban van a közönség jelentős többsége szerint, míg jóval kevesebben látnak lehetőséget a meglévő retail ingatlanok újrapozicionálásában vagy új bevásárlóközpontok fejlesztésében.

Itt pedig az eseményen készült fotók tallózható galériája található. 

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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