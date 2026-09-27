Vitézy Dávid: eldőlt a 190 milliárdos magyar útépítés sorsa, új menetrend szerint épül meg a gyorsforgalmi út

A beruházás második szakasza egy 45 kilométeres, kétszer kétsávos utat jelent, amely Ököritófülpöstől a csengeri határig tart majd, ahol egy új határátkelőhelyet is kialakítanak. Az út első, az M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti szakasza már idén ősszel elkészül. A fejlesztés összehangoltan valósul meg a romániai beruházásokkal, hiszen a határ túloldalán már aláírták a Szatmárnémeti és Óvár közötti gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését,
amely várhatóan 2029 tavaszára fejeződik be.
A miniszter ismertette a projekt pénzügyi hátterét is. Bár a Duna Aszfalttal már 2024 óta érvényes kivitelezési szerződés áll fenn, a bruttó 190 milliárd forintos beruházás mögött eddig nem volt stabil finanszírozás, mivel a forrásokat korábban átcsoportosították a mohácsi Duna-híd megépítésére. Ráadásul a kisajátítási és előkészítési folyamatok is jelentősen elhúzódtak az elmúlt években a költségvetési korlátozások miatt.
Ahogy már többször megígértük, nem hagyunk félkész torzókat, de a beruházás finanszírozását úgy ütemezzük át, hogy az út 2029. június 30-ig elkészülhessen
– hangsúlyozta a tárcavezető.
A projekt finanszírozásának átütemezése elengedhetetlen volt ahhoz, hogy elkerüljék a késedelmi kamatok fizetését egy olyan helyzetben, amikor az építkezés már folyamatban van, de a számlák kifizetésére korábban nem állt rendelkezésre fedezet.
A következő 2-3 év központi költségvetésében az örökölt beruházások jelentős kiadásokat jelentenek, legyen szó az M49-esről vagy a mohácsi hídról és kapcsolódó úthálózatáról
– mutatott rá Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy ez a helyzet még új projektek indítása nélkül is több száz milliárd forintos kötelezettséget jelent a 2027-es költségvetésnek, miközben a kormány folyamatosan keresi a forrásokat az országos közúthálózat régóta halogatott felújítására.
Címlapkép forrása: EU
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