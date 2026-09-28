A rendszerváltás óta nem történt ilyen az egyik legzsúfoltabb fővárosi kerületben: nagyszabású lakásprogram indul a fiataloknak

Évtizedek óta példátlan önkormányzati beruházás indul Erzsébetvárosban, ahol a kerület saját finanszírozásában építtet 80 lakásos bérházat a Verseny utcában. A közel 3,8 milliárd forintos, elsősorban a fiatalok lakhatását célzó fejlesztés generálkivitelezését az Épkar Zrt. nyerte el, a projekt pedig a Keleti pályaudvar környékének megújulásához is jelentősen hozzájárul.

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Erzsébetváros Budapest legsűrűbben beépített kerülete, ahol alig maradt beépítetlen foghíjtelek. Éppen ezért számít ritkaságnak, hogy

a rendszerváltás óta most először indul ilyen léptékű, új építésű lakófejlesztés.

Míg az elmúlt évtizedekben a helyi lakáspolitika szinte kizárólag a meglévő állomány privatizációjára és felújítására összpontosított, az önkormányzat most új stratégiát követ. Ennek középpontjában a szociális bérlakásállomány bővítése és a fiatal pályakezdők támogatása áll. Ezt a törekvést erősíti a párhuzamosan zajló, Csányi utcai uniós modellprogram is, amely szintén a fiatal felnőttek lakhatását segíti.

A Verseny utca 22-24. szám alatti, speciális adottságú telken a korábbi, leromlott állapotú épületek bontása után kezdődhet meg a munka. A projekt nemcsak új otthonokat teremt, hanem felgyorsítja a Keleti pályaudvar szomszédságában lévő, korábban rossz hírű környék városrehabilitációját és fejlődését is.

A ZIP Architects Kft. által tervezett, több mint 7500 négyzetméteres komplexum egy pinceszintet, a földszintet és hat emeletet foglal majd magában. A két egymásra merőleges szárnyból álló épülettömb három szomszédos házhoz csatlakozik, és egy többszintű növényzettel beültetett, belső pihenőkertet fog közre. Az egyszerű homlokzatú épületben a 80 lakás mellett egy közösségi rendezvénytermet is kialakítanak, illetve lesz két személyfelvonó, valamint a pinceszinten parkoló, elektromos gyorstöltőkkel és akadálymentes beállókkal.

A kivitelezésre két év áll rendelkezésre. Az épület legalsó szintje mélyen a talajvízszint alatt helyezkedik el, a munkálatokhoz rezgésmentes, vízzáró határolásra és talajszilárdításra lesz szükség. A biztonságos és tartós szerkezet kialakításához több mint hatezer köbméter teherhordó vasbetont építenek be, a megfelelő védelmet pedig nyolc önálló tűzszakasz garantálja.