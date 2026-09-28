Környezetbarát irodába költözik az optikai kiskereskedelmi csoport hazai ága

A GrandVision és az EssilorLuxottica egyesülésével létrejött vállalatcsoport szeptember elején az Allee Corner Irodaházba költöztette magyarországi központját. Az 1620 négyzetméteres bérleti szerződés megkötésével a több mint hétezer négyzetméteres budai irodakomplexum kihasználtsága ismét elérte a 100 százalékot.

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A vállalatcsoport két kiskereskedelmi márkája, a Vision Express és az Ofotért révén már korábban is jelen volt a bevásárlóközpontban.

Az Allee Corner közös terei 2025 végén teljes körű felújításon estek át, ennek során a fenntarthatóság is kiemelt szerepet kapott. Itt csak LED-világítás üzemel, az épület pedig száz százalékban megújuló forrásból származó áramot használ. A természetes fényben gazdag terek csökkentik az energiaigényt és a dolgozók komfortérzetét is javítják.

Forrás: Allee.

A környezettudatos működést nemzetközi minősítések igazolják: a komplexum a 2025-ös GRESB-értékelésen ötcsillagos minősítést szerzett, amellyel első lett a közép-európai kiskereskedelmi kategóriában, emellett BREEAM-minősítései is vannak.