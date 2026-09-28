Milliókat fizetne a családoknak egy beruházó Amerikában, ha adatközpont épülhetne a városkában

Egy pennsylvaniai kisváros, Hazle Township lakói háztartásonként tízezer dolláros kifizetést kapnának egy ingatlanfejlesztőtől, ha engedélyezik egy adatközpont megépítését. A helyiek többsége azonban elutasítja az ajánlatot, amelyet sokan egyszerűen megvesztegetési kísérletnek tartanak.

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A NorthPoint Development nevű vállalat júniusban kezdte meg a levelek kiküldését Hazle Township 4500 háztartásának. Az ajánlat értelmében amennyiben a település zöld utat ad az 1300 hektáros területen tervezett, összesen 15 épületből álló adatközpont-komplexum megépítésének, minden család tízezer dollárt kap, ami összességében 45 millió dolláros kifizetést jelent a cég részéről. Mivel a településen az átlagos éves háztartási jövedelem mintegy 60 ezer dollár,

a felajánlott összeg nagyjából fél évnyi lakbért vagy akár még hosszabb időszakra elegendő élelmiszer- és üzemanyagköltséget fedezne.

A Wall Street Journal által megkérdezett helyiek túlnyomó többsége ennek ellenére elutasító az ajánlattal szemben. Az ellenérvek között szerepel

az építkezés és az üzemeltetés várható zajterhelése,

az ingatlanértékek csökkenésétől való félelem, valamint

az a meggyőződés, hogy a fejlesztők és a helyi politikusok a lakosság megkérdezése nélkül, adókedvezményekkel egyengetnék az utat az ilyen beruházások előtt.

Jeff Fasnacht nyugdíjas tanár, akinek a háza a tervezett építkezés közelében áll, úgy fogalmazott, hogy a tízezer dollár meg sem közelíti azt az összeget, amennyit a projekt az ingatlana értékéből le fog faragni.

A közvetlen készpénzjuttatás új fejezetet nyithat a mesterséges intelligencia infrastrukturális kiépítésének történetében. Az adatközpont-fejlesztők eddig is kínáltak több tízmillió dolláros támogatási csomagokat a településeknek tűzoltóságok, mentőszolgálatok és iskolák fejlesztésére, az egyéni háztartásoknak szánt közvetlen átutalás viszont eddig példátlan lépésnek számít. Hazle Townshipben a NorthPoint egyébként a helyi fesztiválon is szponzorált már ingyenes vidámparki szolgáltatásokat.

Brent Miles, a NorthPoint marketingigazgatója elmondta, hogy az ötlet egy heves hangulatú közmeghallgatás után született meg, ahol a felháborodott lakosok azt firtatták, pontosan milyen személyes hasznuk származna a beruházásból. A háztartásonkénti kifizetésen túl a cég 15 év alatt további 120 millió dollárnyi közösségi beruházást ígér, többek között rendőrségi fejlesztésekre. Miles állítása szerint a megkereséssel mintegy száz, kezdetben szkeptikus lakost sikerült meggyőzniük.

A projekt sorsa egyelőre bizonytalan. Hazle Township önkormányzata már tavaly novemberben elutasította az építkezést övezeti besorolási okokra hivatkozva, ami miatt a NorthPoint beperelte a települést, és a per jelenleg is folyamatban van.

A település időközben ideiglenes moratóriumot vezetett be az adatközpont-építkezésekre,

amíg felülvizsgálja a helyi övezeti szabályzatot. Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója a múlt hónapban olyan rendeletet írt alá, amely megtiltja a titoktartási megállapodások kötését az önkormányzatok és az adatközpont-fejlesztők között, válaszul arra a széles körű aggodalomra, hogy az ilyen projektek átláthatatlanul valósulnak meg.

Az ellenállást szervező Ed Negra nyugdíjas háztulajdonos szerint a tízezer dolláros ajánlat a fejlesztők számára akár visszafelé is elsülhet, mivel a legtöbb ember azt gondolhatja, hogy egyszerűen meg akarják őket vásárolni.

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