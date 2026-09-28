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Milliókat fizetne a családoknak egy beruházó Amerikában, ha adatközpont épülhetne a városkában
Ingatlan

Milliókat fizetne a családoknak egy beruházó Amerikában, ha adatközpont épülhetne a városkában

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Egy pennsylvaniai kisváros, Hazle Township lakói háztartásonként tízezer dolláros kifizetést kapnának egy ingatlanfejlesztőtől, ha engedélyezik egy adatközpont megépítését. A helyiek többsége azonban elutasítja az ajánlatot, amelyet sokan egyszerűen megvesztegetési kísérletnek tartanak.
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A NorthPoint Development nevű vállalat júniusban kezdte meg a levelek kiküldését Hazle Township 4500 háztartásának. Az ajánlat értelmében amennyiben a település zöld utat ad az 1300 hektáros területen tervezett, összesen 15 épületből álló adatközpont-komplexum megépítésének, minden család tízezer dollárt kap, ami összességében 45 millió dolláros kifizetést jelent a cég részéről. Mivel a településen az átlagos éves háztartási jövedelem mintegy 60 ezer dollár,

a felajánlott összeg nagyjából fél évnyi lakbért vagy akár még hosszabb időszakra elegendő élelmiszer- és üzemanyagköltséget fedezne.

A Wall Street Journal által megkérdezett helyiek túlnyomó többsége ennek ellenére elutasító az ajánlattal szemben. Az ellenérvek között szerepel

  • az építkezés és az üzemeltetés várható zajterhelése,
  • az ingatlanértékek csökkenésétől való félelem, valamint
  • az a meggyőződés, hogy a fejlesztők és a helyi politikusok a lakosság megkérdezése nélkül, adókedvezményekkel egyengetnék az utat az ilyen beruházások előtt.

Jeff Fasnacht nyugdíjas tanár, akinek a háza a tervezett építkezés közelében áll, úgy fogalmazott, hogy a tízezer dollár meg sem közelíti azt az összeget, amennyit a projekt az ingatlana értékéből le fog faragni.

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A közvetlen készpénzjuttatás új fejezetet nyithat a mesterséges intelligencia infrastrukturális kiépítésének történetében. Az adatközpont-fejlesztők eddig is kínáltak több tízmillió dolláros támogatási csomagokat a településeknek tűzoltóságok, mentőszolgálatok és iskolák fejlesztésére, az egyéni háztartásoknak szánt közvetlen átutalás viszont eddig példátlan lépésnek számít. Hazle Townshipben a NorthPoint egyébként a helyi fesztiválon is szponzorált már ingyenes vidámparki szolgáltatásokat.

Brent Miles, a NorthPoint marketingigazgatója elmondta, hogy az ötlet egy heves hangulatú közmeghallgatás után született meg, ahol a felháborodott lakosok azt firtatták, pontosan milyen személyes hasznuk származna a beruházásból. A háztartásonkénti kifizetésen túl a cég 15 év alatt további 120 millió dollárnyi közösségi beruházást ígér, többek között rendőrségi fejlesztésekre. Miles állítása szerint a megkereséssel mintegy száz, kezdetben szkeptikus lakost sikerült meggyőzniük.

A projekt sorsa egyelőre bizonytalan. Hazle Township önkormányzata már tavaly novemberben elutasította az építkezést övezeti besorolási okokra hivatkozva, ami miatt a NorthPoint beperelte a települést, és a per jelenleg is folyamatban van.

A település időközben ideiglenes moratóriumot vezetett be az adatközpont-építkezésekre,

amíg felülvizsgálja a helyi övezeti szabályzatot. Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója a múlt hónapban olyan rendeletet írt alá, amely megtiltja a titoktartási megállapodások kötését az önkormányzatok és az adatközpont-fejlesztők között, válaszul arra a széles körű aggodalomra, hogy az ilyen projektek átláthatatlanul valósulnak meg.

Az ellenállást szervező Ed Negra nyugdíjas háztulajdonos szerint a tízezer dolláros ajánlat a fejlesztők számára akár visszafelé is elsülhet, mivel a legtöbb ember azt gondolhatja, hogy egyszerűen meg akarják őket vásárolni.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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