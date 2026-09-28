Nyolcéves rekord dőlt meg az Egyesült Államokban: egyre több bérlő képtelen kifizetni a lakbért

Az Urban Institute felmérése és adatai szerint 2025 decemberében a 18-64 éves bérlők 20 százaléka számolt be arról, hogy az előző tizenkét hónapban legalább egyszer nem tudta kifizetni a teljes lakbért, vagy késedelembe esett. Ez óriási ugrás a 2024-es 16,5 százalékhoz képest, és
a felmérés nyolcéves történetében ez az első statisztikailag is jelentős, éves szinten mért emelkedés.
Ezzel szemben a lakástulajdonosoknál nem történt érdemi változás, körükben a jelzálogtörlesztési nehézségek aránya stabilan 6-7 százalék között maradt a teljes vizsgált időszakban.
A lakbérfizetési nehézségek növekedése elsősorban a közepes jövedelmű bérlők körében volt kiugró. Ebben a csoportban – a szövetségi szegénységi küszöb 200-400 százaléka közötti jövedelműeknél, ami egyedülálló felnőtteknél nagyjából 31 300 és 62 600 dollár közötti éves keresetet jelent – az arány 2024-ről 2025-re 14,3 százalékról 21,6 százalékra ugrott.
Az alacsony jövedelmű bérlők továbbra is a leginkább érintettek, körükben 27,8 százalék volt ez az arány, ami szintén emelkedő tendenciát mutat az előző évekhez képest.
A közüzemi számlák kifizetése terén is nehézségekről számoltak be a bérlők. A munkavállaló korú bérlők 20,7 százaléka nem tudta maradéktalanul rendezni a fűtés- és villanyszámláit 2025-ben – ez az arány nagyjából a 2023-as és 2024-es szinten maradt, de magasabb a 2019 és 2022 közötti értékeknél. Az alacsony jövedelmű bérlőknél a közüzemi számlafizetési problémák aránya folyamatosan emelkedett, a 2021-es 25,7 százalékról 2025-re 31,2 százalékra nőtt.
A felmérés 2025-ben először terjedt ki a 65 éven felüliekre is, az idősebb bérlők közel tizede (8,9 százalék) jelzett lakbérfizetési problémákat, ami a szociális védőháló – köztük a Social Security és a Medicare – ellenére is figyelemre méltó arány.
A kutatók az eredményeket egy tágabb megfizethetőségi válság részeként értelmezik,
mivel a háztartásoknak egyszerre kell megküzdeniük az élelmiszerárak, az egészségügyi költségek és más alapvető kiadások emelkedésével, miközben a reálbérek alig tartanak lépést az inflációval. A helyzetet tovább súlyosbíthatják a szövetségi szociális programokat – köztük a Medicaidot, az élelmiszerjegy-programot (SNAP) és a lakhatási támogatásokat – érintő költségvetési megszorítások, valamint az amerikai lakásügyi minisztérium (HUD) lakbértámogatási programjaihoz tervezett szigorúbb munkavégzési követelmények és időkorlátok.
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