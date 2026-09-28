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Teljesen újjászületik és hatalmasat terjeszkedik a Budai Egészségközpont
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Teljesen újjászületik és hatalmasat terjeszkedik a Budai Egészségközpont

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Jövő ősszel nyitja meg kapuit a Budai Egészségközpont 22 ezer négyzetméteres épületszárnya Budapest szívében. A jelenleg is zajló gigaberuházás során a Market Építő Zrt. nemcsak a régi, elavult épületeket újítja fel teljesen, hanem egy modern, a legkorszerűbb orvostechnológiákat is kiszolgáló kórházi komplexumot hoz létre. A fejlesztés legnagyobb bravúrja, hogy a nagyszabású építkezés ellenére a betegellátás egyetlen percre sem állt le.
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A Királyhágó utcai telephelyen – ahol már az 1870-es évek óta folyik a kórházi ellátás – 2024-ben kezdődött meg az átfogó fejlesztés. A projekt első jelentős mérföldköveként idén májusban már át is adták a felújított, 1939-ben épült "A" és az 1973-as "B" tömböt.

A régi épületeket az alapoktól megerősítették, korszerű hőszigeteléssel és épületgépészettel látták el, műtőiket pedig a robottechnológia fogadására is felkészítették.

Ezzel a közfinanszírozott ellátást nyújtó Országos Gerincgyógyászati Központ ismét működhet majd a megújult falak között.

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Budai Egészségközpont. Forrás: Magyar Építők

Ezzel párhuzamosan gőzerővel zajlik a négy betegellátó és három mélygarázsszinttel rendelkező új "C" szárny kivitelezése, amely idén áprilisban érte el a szerkezetkész állapotot. Jelenleg a szakemberek az épület vízszigetelésén, valamint a belső terek kialakításán dolgoznak. A szűkös városi környezet miatt precíz logisztikát igénylő munkaterületen

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egyszerre folyik az épületgépészeti és elektromos hálózatok kiépítése, az aljzatbetonozás, valamint a festés és a burkolás.

Az új épületszárny homlokzatát úgy alakították ki, hogy megjelenésével illeszkedjen a környék hegyvidéki karakteréhez, miközben a belső terekben természetes fényt biztosít. A második emeleten hét modern moduláris műtő kap helyet, amelyek steril légkezelést és speciális gázellátást igényelnek. Mivel a kritikus orvosi berendezések, mint például az életfenntartó gépek áramellátása egyetlen pillanatra sem maradhat ki, többszörösen biztosított, független rendszereket – köztük dízelgenerátorokat és szünetmentes tápegységeket – építenek be.

az intézmény gazdaságos fenntartását talajszondás hőszivattyúk, tetőre szerelt napelemek és automatikusan vezérelt árnyékolók garantálják.

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Budai Egészségközpont. Forrás: Magyar Építők

A projekt egyik legösszetettebb feladata a különböző korú épületek összehangolása. A régi és az új szárnyakat üvegezett folyosóval kötik össze, illetve épületgépészetileg és informatikailag is egy rendszerré integrálják.

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Budai Egészségközpont. Forrás: Magyar Építők

A jövő őszre várható teljes átadással a kórházkomplexum területe a korábbinak közel a duplájára, 35 500 négyzetméterre nő. A fejlesztésnek köszönhetően a betegágyak száma 150-ről 250-re, a műtőké 7-ről 17-re, míg a rendelőké 55-ről 87-re emelkedik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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