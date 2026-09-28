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Tíz év után hosszabbít az autóalkatrész-óriás: hatalmas raktárbázisról állapodtak meg a főváros közelében
Ingatlan

Tíz év után hosszabbít az autóalkatrész-óriás: hatalmas raktárbázisról állapodtak meg a főváros közelében

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28 ezer négyzetméterre újította meg bérleti szerződésését a Prologis szigetszentmiklósi logisztikai parkjában, a Prologis Park Budapest-Szigetben az Inter Cars - írja közleményében a ProLogis.
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A Prologis, a világ vezető logisztikai ingatlanvállalata és az Inter Cars, Közép-Európa egyik vezető autóalkatrész-forgalmazója

28 000 négyzetméternyi logisztikai területre hosszabbította meg bérleti szerződését a Prologis logisztikai és ipari parkjában, a Prologis Park Budapest-Szigetben.

A tárgyalási folyamatot a Colliers kereskedelmi ingatlan-tanácsadó cég támogatta.

Az Inter Cars 2016 óta működik a Prologis Park Budapest-Sziget területén. A raktár a cég itthon forgalmazott autóalkatrészeinek logisztikai bázisaként szolgál. 10 év alatt a vállalat az elsőként bérelt, mintegy 4 800 négyzetméteres területről bővült a mai méretre. Ez a közel hatszoros bővülés jól tükrözi az Inter Cars magyarországi tevékenységének dinamikus növekedését.

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A Prologis Park Budapest-Szigettel kapcsolatban létrejött új megállapodás fontos mérföldkő egy olyan partnerségben, amely a folyamatos fejlődésről szólt az elmúlt évtizedben Magyarországon. A mostani megállapodást a Prologis és az Inter Cars tavalyi másik szerződéskötése előzte meg, amelynek keretében a vezető autóalkatrész-forgalmazó egy 5 300 négyzetméteres létesítménybe költözött a Prologis Park Budapest-Harborban, ezzel is tovább erősítve jelenlétét a Prologis magyarországi logisztikai parkjaiban.

Az elmúlt 10 év során az Inter Cars a Prologis Park Budapest-Szigetben bérelt kezdeti területét mára a DC7 épület egészére megnövelte, miközben a Prologis Park Budapest-Harborban is tovább erősítette jelenlétét

– idézi a közlemény Hunyadi Zsuzsannát, a Prologis bérbeadásért és ügyfélelégedettségért felelős igazgatóját.

Hunyadi Zsuzsanna
Prologis, bérbeadásért és ügyfélelégedettségért felelős igazgató
Hunyadi Zsuzsanna a Prologis magyarországi logisztikai ingatlanportfóliójának kereskedelmi tevékenységéért felelős senior vezetője. Meghatározó szerepet játszik a vállalat hazai üzleti teljesítményébe
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A munkálatok keretében továbbfejlesztik az automata tűzoltó sprinklerberendezést, korszerűsítjük az olajtárolást, valamint olyan galériaszint-megoldásokat alakítanak ki, amelyek támogatják az innen forgalmazott termékkör tárolását és kezelését – erről Szabó Zsolt Sándort, a Prologis fejlesztési menedzserét idézi a közlemény.

Az épületet emellett olyan fenntarthatósági megoldásokkal is korszerűsítik, amelyek célja a karbonlábnyom csökkentése és az Inter Cars hosszú távú környezetvédelmi céljainak támogatása. A szigetszentmiklósi Prologis Park Budapest-Sziget disztribúciós központ tíz épületből áll, összesen több mint 202 ezer négyzetméteren.

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