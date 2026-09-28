Váratlan javaslat: az elhagyatott elmegyógyintézet lehetne Józsefváros alternatívája a Pázmány kampuszának

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület (CaPE) kezdeményezése azért különleges, mert most először vett részt az egyeztetésen minden fontos szereplő. A korábbi gyakorlattal ellentétben jelen volt az állam, a területet tulajdonló katolikus egyház és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), a józsefvárosi önkormányzat, szakmai szervezetek, helyi lakosok, és a bontási munkálatok miatt közvetlenül érintett Andrássy Egyetem és az ELTE képviselői is. A helyzetet alapvetően megváltoztatta, hogy az új kormány visszavonta a beruházás kiemelt státuszát, a szaktárca pedig korábban már jelezte, hogy a projekt eredeti formájában biztosan nem valósul meg Józsefvárosban.
Bár a terület végleges sorsáról még korai lenne beszélni, a zártkörű megbeszélésen abban teljes volt az egyetértés, hogy a bontások után hátramaradt portenger és sitthalom tarthatatlan. A résztvevők nyitottak voltak arra a civil javaslatra, hogy
a területet a forradalom 70. évfordulója alkalmából biztonságos és méltó állapotba hozzák,
mentesítve ezzel a környéken élőket a mindennapos porterheléstől. Márkus Ferenc, a CaPE elnöke szerint az álláspontok közelednek, és egyértelműen látszik a kompromisszumkészség.
A hosszú távú hasznosításra vonatkozóan Bátonyi Péter műemlékvédelmi szakértő – a megbeszélés egyik független résztvevője – három lehetséges forgatókönyvet vázolt fel.
- Az első, a terület teljes beépítését célzó eredeti egyetemi terv szerinte a masszív lakossági ellenállás és a csillagászati, akár 150-200 milliárd forintos költségek miatt mára életképtelenné vált.
- A második lehetőség egy kompromisszumos megoldás, egy sokkal zöldebb, ritkábban beépített "Pázmány-tengely" kialakítása. Ez a meglévő egyetemi ingatlanokat kötné össze a Mikszáth tértől a Szentkirályi utcáig, miközben a Pollack téri paloták környezetében kertek jöhetnének létre.
- A harmadik, leginnovatívabb felvetés szerint az egyetem egyáltalán nem a belvárosban építkezne, hanem a 2007 óta üresen álló, egykori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) lipótmezei épületében kapna helyet. A hűvösvölgyi ingatlan negyvenhektáros, parkosított környezete – a szűkös józsefvárosi telkekkel ellentétben – sokkal inkább megfelelne egy klasszikus, nyitott egyetemi kampusznak, ráadásul így megmentenének egy pusztuló, értékes műemléket is.
Bátonyi szerint az utóbbi megoldás a belváros számára is hatalmas nyereség lenne. A Magyar Rádió egykori területén
egy valódi, nagy kiterjedésű közpark jöhetne létre, amelyből jelenleg óriási hiány van Budapest belső kerületeiben.
Az, hogy a felvázolt alternatívák közül végül melyik valósul meg, egyelőre nyitott kérdés, de az érdemi és konstruktív dialógus végre megkezdődött.
Címlapkép: Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet főépületének homlokzata 2007-ben. Forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
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