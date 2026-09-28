Zajlik a nyomozás, közben Matolcsy Ádám egy közel-keleti cégen keresztül veszi nevére a százmilliárdos hazai birodalmat

Másfél éve zajlik a nyomozás a jegybanki alapítványok vagyona ügyében. A hatóságok eddig közel száz magánszemélyt és több tucat céget vizsgáltak pénzmosás gyanújával, miközben majdnem 92 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le.
A vagyonátvétel központja a dubaji székhelyű Minelley FZCO.
A folyamat már tavaly ősszel megindult az addig Száraz Istvánhoz tartozó Dry Real Estate Zrt. megszerzésével, majd az átrendeződés idén nyáron begyorsult: a dubaji társaság felvásárolta a korábban veszteséges, ám hatalmas eszközállománnyal rendelkező Dry Invest Groupot, majd sorra bekebelezte a többi értékes érdekeltséget is.
Így került Matolcsyékhoz
- a pesti Vörösmarty tér 3. szám alatti irodaház, a volt Luxus Áruház épülete, valamint
- egy horvátországi ingatlanfejlesztő társaság is.
- Szintén a nyári tranzakciók része volt a Dry Immo Zrt. – új nevén Obsidian Capital – megszerzése, amelyen keresztül Matolcsy Ádám többségi tulajdonosa lett a mintegy 176 milliárd forintnyi eszközt kezelő Quartz Alapkezelőnek is.
- Ehhez a cégcsoporthoz tartozik továbbá a Várkert Kaszinóban működő Felix étterem, egy Michelin-csillagos helyeket kiszolgáló beszállító, több budapesti szórakozóhely és a részben uniós forrásból megvalósult Hübris Sörfőzde is.
Augusztusban a Minelley megvásárolta a több tízmilliárdos vagyont kezelő Millymo Zrt.-t és leányvállalatait. Ezeken a társaságokon keresztül kerültek hivatalosan is Matolcsy nevére az eddig csak közvetve hozzá köthető leglátványosabb luxusingatlanok, mint
- a 148 éves balatonakali Pántlika-kastély,
- egy Ostrom utcai és egy Corvin téri műemléki ingatlan,
- egy balatoni birtok, valamint
- egy görög fióktelepen keresztül a míkonoszi Villa Nicole luxusház.
Szeptemberben a portfólió tovább bővült, amikor
a Matolcsy-kör befolyása alatt álló Quartz Alapkezelő egyik magántőkealapja 6,2 százalékos tulajdonrészt szerzett az MBH Bankban.
Ezt a részvénycsomagot Mészáros Lőrinc ügyvédjének érdekeltségétől vásárolták meg, ami jól mutatja, hogy az alapítványi botrány ellenére az érintettek továbbra is zavartalanul üzletelnek a hazai piacon.
Bár a pontos vagyonmozgások a szövevényes céghálók és a hiányzó beszámolók miatt nehezen számszerűsíthetők, az egyértelmű, hogy
a magántőkealapokkal együtt százmilliárdos nagyságrendű portfólió feletti irányítás cserélt gazdát.
Matolcsy Ádám így a cégeket Magyarországon tartja, a tulajdonosi kontrollt a dubaji cégén keresztül gyakorolja. Egyelőre kérdés, hogy milyen áron cseréltek gazdát ezek a vagyonelemek.
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