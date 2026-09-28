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Zöld lámpát kapott a nagyszabású építkezés: rengeteg új lakás áraszthatja el a budapesti piacot
Ingatlan

Zöld lámpát kapott a nagyszabású építkezés: rengeteg új lakás áraszthatja el a budapesti piacot

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Megszerezte a Budapest XI. kerületében megvalósuló BakerStreet II lakóingatlan-fejlesztés építési engedélyét a brüsszeli tőzsdén jegyzett Atenor. Az engedély megszerzése mérföldkő a terület újrapozicionálásában, miután ide eredetileg irodát terveztek.
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A három épületből álló, 280 lakásos fejlesztés

előértékesítése és kivitelezése várhatóan 2027 első negyedévében indul,

a befejezést 2029 második negyedévére tervezik. A BakerStreet II három épületében összesen 26 700 m² lakóterület lesz, központi eleme pedig egy parkosított belső udvar jelentős zöldfelületekkel, és a lakók számára kialakított közösségi funkciókkal.

A budapesti ingatlanpiac változásaira és az Atenor lakóingatlan-fejlesztésekre irányuló stratégiai fókuszára reagálva ugyanis a vállalat újragondolta a projekt koncepcióját.

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A BakerStreet II a Lake 11-gyel együtt tovább erősíti lakóingatlan-kínálatunkat Budapest jól megközelíthető és dinamikusan fejlődő részén

– emeli ki Martin János, az Atenor magyarországi ügyvezetője.

Martin János MRICS
Atenor, magyarországi ügyvezető
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A BakerStreet II szervesen illeszkedik az Atenor budapesti lakóingatlan-fejlesztési stratégiájába, és kiegészíti a vállalat XI. kerületben, a Kána-tó közelében megvalósuló kiemelt lakóingatlan-fejlesztését, a Lake 11-et. amely több ütemben közel 900 lakást, valamint mintegy 2300 m² kereskedelmi területet foglal majd magában.

A BakerStreet II és a Lake 11 projektekkel az Atenor tovább erősíti lakóingatlan-piaci jelenlétét Budapesten, stratégiájának egyre fontosabb részét képezik a lakóingatlan-fejlesztések.

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