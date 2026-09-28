Zöld lámpát kapott a nagyszabású építkezés: rengeteg új lakás érkezhet a budapesti piacra

A három épületből álló, 280 lakásos fejlesztés
előértékesítése és kivitelezése várhatóan 2027 első negyedévében indul,
a befejezést 2029 második negyedévére tervezik. A BakerStreet II három épületében összesen 26 700 m² lakóterület lesz, központi eleme pedig egy parkosított belső udvar jelentős zöldfelületekkel, és a lakók számára kialakított közösségi funkciókkal.
A budapesti ingatlanpiac változásaira és az Atenor lakóingatlan-fejlesztésekre irányuló stratégiai fókuszára reagálva ugyanis a vállalat újragondolta a projekt koncepcióját.
A BakerStreet II a Lake 11-gyel együtt tovább erősíti lakóingatlan-kínálatunkat Budapest jól megközelíthető és dinamikusan fejlődő részén
– emeli ki Martin János, az Atenor magyarországi ügyvezetője.
A BakerStreet II szervesen illeszkedik az Atenor budapesti lakóingatlan-fejlesztési stratégiájába, és kiegészíti a vállalat XI. kerületben, a Kána-tó közelében megvalósuló kiemelt lakóingatlan-fejlesztését, a Lake 11-et. amely több ütemben közel 900 lakást, valamint mintegy 2300 m² kereskedelmi területet foglal majd magában.
A BakerStreet II és a Lake 11 projektekkel az Atenor tovább erősíti lakóingatlan-piaci jelenlétét Budapesten, stratégiájának egyre fontosabb részét képezik a lakóingatlan-fejlesztések.
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