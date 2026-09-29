4300 négyzetméterrel bővül a pláza Budakeszin

Zöldmezős beruházás keretében mintegy 4300 négyzetméternyi bérbeadható területtel bővül a budakeszi ZONE Bevásárlópark. A meglévő üzletközpont szomszédságában épülő új egység kivitelezése a harmadik negyedévben megkezdődött, az átadást pedig 2027 végére tervezik – közölte a Gránit Alapkezelő.

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A Gránit Alapkezelő által kezelt befektetési alap tulajdonában álló kiskereskedelmi hálózat új épülete egy jelenleg beépítetlen, közel 16 ezer négyzetméteres telken valósul meg. A beruházás generálkivitelezője a KREAL Services Kft., míg a tervezési munkákat az Aspectus Architect Zrt. végezte.

Az új kereskedelmi épület kialakítása során környezettudatos gépészeti megoldásokat alkalmaznak: a hűtési és fűtési feladatokat egy harmincszondás föld-víz hőszivattyús rendszer látja majd el, emellett egy kétszáz panelből álló napelemmezőt, valamint csapadékvíz-gyűjtő és -újrahasznosító hálózatot is kiépítenek a területen.

A budakeszi projekt a ZONE márka első saját, új építésű beruházása a korábbi Park Center-portfólió idei országos integrációja és arculatváltása óta. A kiskereskedelmi hálózat jelenleg tizenkilenc városban, húsz helyszínen van jelen, és mintegy 116 500 négyzetméternyi bruttó alapterületen közel százötven üzletet foglal magában.