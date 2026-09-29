A Német piacra lép a Credipass

Közös vállalatot hoz létre a hazai tőzsdén jegyzett DH Group Nyrt. és a RE/MAX németországi képviselete, hogy a teljes német piacon elérhetővé tegyék a Credipass pénzügyi közvetítői modellt - közölte a társaság a BÉT-en. Az újonnan alapított Credipass Germany GmbH-ban a DH Group 70 százalékos, míg a német ingatlanhálózat 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.

Financial Intermediation Conference 2026 Idén újra szakmai konferencia a hitelközvetítés jelenéről és jövőjéről a Portfolio.hu és a legnagyobb közvetítő partnereket tömörítő Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) együttműködésében, ahol minden oldal (közvetítők, bankok, hatóságok) képviselteti magát.

A megállapodás értelmében a Credipass Germany a RE/MAX németországi hálózatának

kizárólagos partnere lesz a pénzügyi termékek közvetítésében.

A szolgáltatás révén az ingatlaniroda ügyfelei jelzáloghitelek, fogyasztási és vállalkozói kölcsönök, továbbá megtakarítási és biztosítási termékek közül választhatnak. A több mint 160 irodával és mintegy 700 értékesítővel működő német RE/MAX hálózat kiterjedt és azonnali ügyfélbázist biztosít az új cég számára.

A terjeszkedéssel Németország a DH Group ötödik piaca lesz a már meglévő magyarországi, olaszországi, lengyelországi és spanyolországi érdekeltségek után. A német jelzáloghitel-piac az egyik legnagyobb Európában, ahol a 2025-ös adatok alapján a hitelezők mintegy 240 milliárd euró értékben folyósítottak új lakáscélú kölcsönöket. Ez az összeg többszöröse a Credipass eddigi piacain tapasztalható forgalomnak, hiszen Olaszországban mintegy 47 milliárd, Lengyelországban 24 milliárd, Magyarországon pedig 4,7 milliárd euró volt ez az érték. A jelenleg évente összesen több mint 4 milliárd euró értékű hitelt közvetítő Credipass célja, hogy a korábban már bevált, ingatlanhálózatokra épülő modelljével szerezzen részesedést a német piacon.

Bár az értékesítés és a közvetítés alapját kezdetben a RE/MAX hálózata jelenti, a vállalat a jövőben digitális ügyfélszerzési csatornák bevonását, valamint más ingatlanpiaci szereplők felé történő nyitást is tervezi. A partnerség kialakításakor a felek kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az ingatlanértékesítési és a pénzügyi tanácsadási folyamatok a gyakorlatban egyértelműen elkülönüljenek egymástól.

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