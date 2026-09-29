18°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
A Német piacra lép a Credipass
Ingatlan

A Német piacra lép a Credipass

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közös vállalatot hoz létre a hazai tőzsdén jegyzett DH Group Nyrt. és a RE/MAX németországi képviselete, hogy a teljes német piacon elérhetővé tegyék a Credipass pénzügyi közvetítői modellt - közölte a társaság a BÉT-en. Az újonnan alapított Credipass Germany GmbH-ban a DH Group 70 százalékos, míg a német ingatlanhálózat 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.
Financial Intermediation Conference 2026
Idén újra szakmai konferencia a hitelközvetítés jelenéről és jövőjéről a Portfolio.hu és a legnagyobb közvetítő partnereket tömörítő Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) együttműködésében, ahol minden oldal (közvetítők, bankok, hatóságok) képviselteti magát.
Információ és jelentkezés

A megállapodás értelmében a Credipass Germany a RE/MAX németországi hálózatának

kizárólagos partnere lesz a pénzügyi termékek közvetítésében.

A szolgáltatás révén az ingatlaniroda ügyfelei jelzáloghitelek, fogyasztási és vállalkozói kölcsönök, továbbá megtakarítási és biztosítási termékek közül választhatnak. A több mint 160 irodával és mintegy 700 értékesítővel működő német RE/MAX hálózat kiterjedt és azonnali ügyfélbázist biztosít az új cég számára.

A terjeszkedéssel Németország a DH Group ötödik piaca lesz a már meglévő magyarországi, olaszországi, lengyelországi és spanyolországi érdekeltségek után. A német jelzáloghitel-piac az egyik legnagyobb Európában, ahol a 2025-ös adatok alapján a hitelezők mintegy 240 milliárd euró értékben folyósítottak új lakáscélú kölcsönöket. Ez az összeg többszöröse a Credipass eddigi piacain tapasztalható forgalomnak, hiszen Olaszországban mintegy 47 milliárd, Lengyelországban 24 milliárd, Magyarországon pedig 4,7 milliárd euró volt ez az érték. A jelenleg évente összesen több mint 4 milliárd euró értékű hitelt közvetítő Credipass célja, hogy a korábban már bevált, ingatlanhálózatokra épülő modelljével szerezzen részesedést a német piacon.

Még több Ingatlan

Kiábrándító adatok érkeztek az unióból: a fiatalok több mint negyede így kénytelen élni

Fordul a lakáspiac: nő az új lakások kínálata, kivárnak a vevők

4300 négyzetméterrel bővül a pláza Budakeszin

Bár az értékesítés és a közvetítés alapját kezdetben a RE/MAX hálózata jelenti, a vállalat a jövőben digitális ügyfélszerzési csatornák bevonását, valamint más ingatlanpiaci szereplők felé történő nyitást is tervezi. A partnerség kialakításakor a felek kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az ingatlanértékesítési és a pénzügyi tanácsadási folyamatok a gyakorlatban egyértelműen elkülönüljenek egymástól.

Kapcsolódó cikkünk

Elmaradt a várt áttörés: nagyot esett a lakásvásárlások száma Magyarországon

Rekordot döntött a DH Group, megemelték az éves várakozást

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében
Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Fordul a lakáspiac: nő az új lakások kínálata, kivárnak a vevők
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility