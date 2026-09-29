Felhalmozódtak az eladatlan lakások, tarolnak a családi házak

Ötéves csúcsra ért az új építésű lakóingatlanok kínálata Magyarországon, miközben az olcsóbb szegmensben megállt, sőt a fővárosban enyhén csökkent a drágulás üteme. Legfrissebb adatok alapján élesedett a kontraszt a társasházi lakások és a családi házak között, hiszen míg az előbbiek iránt jelentősen megcsappant az érdeklődés, az utóbbiak iránti kereslet stabil maradt. A vevők számára egyre inkább a megfizethetőség a döntő szempont, a piac pedig feszülten várja az év végén lejáró 5 százalékos kedvezményes lakásáfa sorsának alakulását.

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Az elmúlt két évben az eladó új lakások száma 68 százalékkal ugrott meg, ezzel szemben az új építésű családi házak kínálata csupán 10 százalékkal bővült az ingatlan.com szeptemberi kínálati adatain alapuló elemzése szerint.

Jelenleg mintegy 10,7 ezer új lakóingatlan vár gazdára az országban.

A keresések száma azonban más képet mutat: idén január és augusztus között az új lakások iránt 26 százalékkal kevesebben érdeklődtek az egy évvel korábbi időszakhoz képest, míg a házak esetében mindössze 2 százalékos volt a visszaesés. Ennek eredményeként ma már az új ingatlanokra érkező megkeresések fele családi házakra irányul, egyetlen házhirdetésre pedig átlagosan több mint háromszor annyi érdeklődő jut, mint egy lakáséra.

A visszaeső kereslet láthatóan szűkíti az áremelkedés terét. Az új lakások piacának legolcsóbb tizedében az országos belépőár jelenleg 59 millió forint, ami alig egymillióval haladja meg a tavalyi szintet.

A kínálat legkedvezőbb árú tíz százalékába tartozó lakásokat Budapesten legfeljebb 71 millió, a megyeszékhelyeken 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvásárolni. A fővárosi négyzetméterárak ugyanebben a kategóriában 1,37 millió forint alatt mozognak. Beszédes adat, hogy bár 2025 szeptembere és 2026 júniusa között Budapesten még 11,6 százalékkal drágult ez a szegmens, az idei nyár folyamán már 1,1 százalékos árcsökkenést regisztráltak, miközben az eladó lakások száma tovább nőtt.

Bár a nagyobb alapterület miatt az új építésű családi házak vételára az alsó tízszázalékos sávban országosan megközelíti a 75 millió forintot, a 760 ezer forintos átlagos négyzetméterár jóval kedvezőbb a társasházi lakásokénál. A nagyvárosok közül a lakáspiacon Zalaegerszeg kínálja a legalacsonyabb, 34 millió forintos belépőárat, míg Győrben 46 millió, Veszprémben és Szombathelyen 47 millió forint a határ. A házaknál Nyíregyháza a legolcsóbb 69 millió forinttal. Budapesten belül a XIX. kerület biztosítja a legkönnyebb piacra lépést 50 millió forinttal, a legalacsonyabb, 1,13 millió forint alatti négyzetméterárakat pedig a XV. kerületben lehet megtalálni.

A lakások drágulásának következményeként az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátja egyre kevesebb új ingatlanra érvényesíthető. Két évvel ezelőtt a budapesti kínálat kétharmada befért ebbe a keretbe,

ma már azonban alig a negyede felel meg a feltételnek, és országosan is 74-ről 43 százalékra esett vissza ez az arány.

A vidéki új kertes házaknak viszont még mindig több mint 90 százaléka a limit alatt marad, így megfizethetőség szempontjából egyértelműen helyzeti előnyben vannak a lakásokkal szemben.

Az év végéhez közeledve a vásárlók és az eladók figyelme egyaránt a december 31-én lejáró 5 százalékos kedvezményes lakásáfa felé fordul. A piac szereplői szerint

a jelenlegi árszintek és a kereslet alakulása mellett irreális lenne a 27 százalékos normál áfakulcs visszaállítása,

így komoly esély van rá, hogy a kedvezményes adómérték 2026 után is megmarad, ami létfontosságú az új építésű piac lendületének megőrzéséhez.

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