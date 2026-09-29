Fordul a lakáspiac: nő az új lakások kínálata, kivárnak a vevők

A vevők kerültek kedvezőbb alkupozícióba a harmadik negyedévre a magyar lakáspiacon. Kiegyensúlyozottabbá vált a hazai lakáspiac a nyár végére: a kereslet mérséklődött, az árakban egyre több helyen megjelent a korrekció, az értékesítési idők hosszabbodtak, miközben az új lakások kínálata több térségben tovább bővült. A Fundamenta, a zenga.hu és a Duna House friss piaci adatai egyaránt arra utalnak, hogy a tavalyi és év eleji élénkülés után a piac alkalmazkodási szakaszba lépett.

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A lakásvásárlók alkupozíciója több piaci szegmensben javult a nyár végére-ősz elejére. A Fundamenta InPulzus indexe szerint tovább csökkent a lakóingatlanok iránti kereslet: a szeptemberi felmérésben a válaszadók több mint 91 százaléka érzékelt visszaesést saját régiójában. Ez jelentős változás a júniusi 71,7, illetve a márciusi 51,7 százalékhoz képest.

A keresleti index az előző negyedévi érték 75 százalékán, a márciusi első méréshez képest pedig 61 százalékon áll. A folyamat ugyanakkor nem feltétlenül hirtelen piaci törést jelez, inkább az év eleji, rendkívül magas aktivitás fokozatos lecsengését. A tavaly év végi keresletélénkülésben szerepe volt az Otthon Start Programnak is, amely több vásárlást előrehozhatott.

Az árakban szintén megjelent az alkalmazkodás. A Fundamenta felmérése szerint szeptemberben a válaszadók 56,7 százaléka tapasztalt valamilyen mértékű árcsökkenést, míg júniusban ez az arány 41,5 százalék volt. Ezzel párhuzamosan az áremelkedést érzékelők aránya a márciusi 51,7 százalékról júniusra 15,1 százalékra, szeptemberre pedig 1,7 százalékra csökkent. Az árindex az előző negyedévi érték 88 százalékán áll, vagyis a korábbi erős árdinamika lassulása már az árakban is érzékelhető.

A kínálat ezzel szemben lassabban mozdul. Az InPulzus kínálati index az előző negyedévi érték 91 százalékán áll, a márciusi induló szinthez képest pedig 90 százalékon. A válaszadók 63,3 százaléka szerint csökkent az eladásra kínált lakóingatlanok száma, 21,7 százalék nem tapasztalt érdemi változást, 15 százalék pedig bővülést érzékelt.

Több új lakás kerül piacra, de kevesebb az érdeklődő

Az új lakások piacán különösen látványos a kereslet és kínálat eltérő iránya. A zenga.hu adatai szerint egy év alatt 6 százalékkal nőtt a portálon hirdetett új lakások száma, miközben az irántuk mutatkozó kereslet 47 százalékkal csökkent. Budapesten például 25 százalékkal bővült az új lakások kínálata. Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője szerint ennek egyik oka, hogy a 2024 végétől élénkülő keresletre reagálva több fejlesztés indult, amit az Otthon Start Program is erősített.

A folyamat eredményeként 2027-ben jelentősen nőhet a frissen átadott új lakások száma.

A kínálat ugyanakkor erősen koncentrált. Az új lakóingatlanok 54 százalékát Budapesten és Pest megyében hirdetik. A fővárosi agglomeráción kívül Somogy, Veszprém, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron, Csongrád, Fejér, Bács-Kiskun és Baranya megyében éri el az ezres nagyságrendet az eladásra kínált új lakások száma. Ezzel szemben Békés, Nógrád és Tolna együttesen is az országos kínálat kevesebb mint 1 százalékát adja. A kereslet éves alapon csak három megyében – Békésben, Jász-Nagykun-Szolnokban és Tolnában – nőtt, ezeknek a térségeknek azonban alacsony a részesedésük az országos keresletből.

Futó Péter szerint a kereslet visszaesésében szerepet játszik a tavalyi jelentős áremelkedés miatt romló megfizethetőség, a befektetői aktivitás csökkenése és az Otthon Start által előrehozott vásárlások kifutása is.

Nagyok a különbségek az új és használt lakások között

Az új építésű lakások használtakhoz viszonyított felára megyénként nagyon eltérő. A drágább térségekben – Budapesten, Pest és Győr-Moson-Sopron megyében – az új lakások jellemzően 25-30 százalékkal kerülnek többe a használtaknál. Békésben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Jász-Nagykun-Szolnokban és Nógrádban viszont a különbség akár 130 százalék körüli is lehet, vagyis egy új lakás több mint kétszer annyiba kerülhet, mint egy hasonló méretű használt. A különbség részben abból adódik, hogy az új építésű lakások műszaki és minőségi szintje az előírások miatt országosan kevésbé szóródik, mint a használt ingatlanoké. A Balaton környéki megyék külön esetet jelentenek: Somogyban és Veszprémben az új kínálat jelentős része a tó közelében koncentrálódik, ahol az árszint jóval magasabb a megyei átlagnál.

A zenga.hu adatai szerint 50 millió forintból Budapesten átlagosan mindössze 27 négyzetméternyi új lakás vásárolható. Ugyanez az összeg Békésben 65, Nógrádban 64 négyzetméterre lehet elegendő. A különbségek tehát az új lakásoknál is jelentősek, még ha kisebbek is, mint a használt piacon.

A következő évek új lakáskínálatát érdemben befolyásolhatja az 5 százalékos lakásáfa sorsa is. A jelenlegi szabályok szerint a kedvezmény azoknál a projekteknél alkalmazható, amelyek 2026 végéig megszerzik az építési engedélyt. Ha a határidőt nem hosszabbítják meg, és az új projektekre ismét 27 százalékos áfa vonatkozna, az visszafoghatja a fejlesztési volumeneket.

Hosszabb értékesítési idő, nagyobb alku

A használt lakások piacán a Duna House augusztusi adatai szerint a nyári hónapok végére kismértékben élénkült ugyan a kereslet, de ez nem hozott fordulatot a forgalomban. A cég keresletindexe a júliusi 64 pontról augusztusban 68 pontra emelkedett, a tranzakciók száma azonban visszaesett: a becslés szerint augusztusban 8077 lakóingatlan cserélt gazdát, 13 százalékkal kevesebb, mint júliusban.

Az értékesítési idő több szegmensben hosszabbodott: Budán a panellakások átlagosan 90, Pesten 74 nap alatt keltek el. A használt téglalakásoknál Pesten 100, Budán 92, a belvárosban 88 nap volt az átlagos értékesítési idő. Vidéken a téglalakások keleten és nyugaton egyaránt több mint 100 napot töltöttek a piacon.

A hosszabb értékesítési idő több helyen nagyobb alkuval párosult.

A vidéki téglalakásoknál 6-7 százalékos, a fővárosi téglapiacon jellemzően 4 százalék körüli engedménnyel zárultak az adásvételek. Az árak alakulása területileg erősen eltér.

Összességében a három friss piaci jelentés ugyanabba az irányba mutatnak: a kereslet a tavalyi és év eleji élénkülés után mérséklődött, az árakban egyre több helyen megjelent a korrekció, az értékesítési idők hosszabbodtak, miközben az új lakások kínálata tovább nő. Ez a vevők számára több alkulehetőséget jelenthet, az eladók és fejlesztők oldalán viszont egyre fontosabbá válik a reális árazás és a helyi kereslet pontos felmérése.

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