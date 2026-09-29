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Fordul a lakáspiac: nő az új lakások kínálata, kivárnak a vevők
Ingatlan

Fordul a lakáspiac: nő az új lakások kínálata, kivárnak a vevők

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A vevők kerültek kedvezőbb alkupozícióba a harmadik negyedévre a magyar lakáspiacon. Kiegyensúlyozottabbá vált a hazai lakáspiac a nyár végére: a kereslet mérséklődött, az árakban egyre több helyen megjelent a korrekció, az értékesítési idők hosszabbodtak, miközben az új lakások kínálata több térségben tovább bővült. A Fundamenta, a zenga.hu és a Duna House friss piaci adatai egyaránt arra utalnak, hogy a tavalyi és év eleji élénkülés után a piac alkalmazkodási szakaszba lépett.
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A lakásvásárlók alkupozíciója több piaci szegmensben javult a nyár végére-ősz elejére. A Fundamenta InPulzus indexe szerint tovább csökkent a lakóingatlanok iránti kereslet: a szeptemberi felmérésben a válaszadók több mint 91 százaléka érzékelt visszaesést saját régiójában. Ez jelentős változás a júniusi 71,7, illetve a márciusi 51,7 százalékhoz képest.

A keresleti index az előző negyedévi érték 75 százalékán, a márciusi első méréshez képest pedig 61 százalékon áll. A folyamat ugyanakkor nem feltétlenül hirtelen piaci törést jelez, inkább az év eleji, rendkívül magas aktivitás fokozatos lecsengését. A tavaly év végi keresletélénkülésben szerepe volt az Otthon Start Programnak is, amely több vásárlást előrehozhatott.

funda_ingatlan_diagramok_szeptember_kereslet

Az árakban szintén megjelent az alkalmazkodás. A Fundamenta felmérése szerint szeptemberben a válaszadók 56,7 százaléka tapasztalt valamilyen mértékű árcsökkenést, míg júniusban ez az arány 41,5 százalék volt. Ezzel párhuzamosan az áremelkedést érzékelők aránya a márciusi 51,7 százalékról júniusra 15,1 százalékra, szeptemberre pedig 1,7 százalékra csökkent. Az árindex az előző negyedévi érték 88 százalékán áll, vagyis a korábbi erős árdinamika lassulása már az árakban is érzékelhető.

funda_ingatlan_diagramok_szeptember_atlagarak

A kínálat ezzel szemben lassabban mozdul. Az InPulzus kínálati index az előző negyedévi érték 91 százalékán áll, a márciusi induló szinthez képest pedig 90 százalékon. A válaszadók 63,3 százaléka szerint csökkent az eladásra kínált lakóingatlanok száma, 21,7 százalék nem tapasztalt érdemi változást, 15 százalék pedig bővülést érzékelt.

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funda_ingatlan_diagramok_szeptember_kinalat

Több új lakás kerül piacra, de kevesebb az érdeklődő

Az új lakások piacán különösen látványos a kereslet és kínálat eltérő iránya. A zenga.hu adatai szerint egy év alatt 6 százalékkal nőtt a portálon hirdetett új lakások száma, miközben az irántuk mutatkozó kereslet 47 százalékkal csökkent. Budapesten például 25 százalékkal bővült az új lakások kínálata. Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője szerint ennek egyik oka, hogy a 2024 végétől élénkülő keresletre reagálva több fejlesztés indult, amit az Otthon Start Program is erősített.

A folyamat eredményeként 2027-ben jelentősen nőhet a frissen átadott új lakások száma.

A kínálat ugyanakkor erősen koncentrált. Az új lakóingatlanok 54 százalékát Budapesten és Pest megyében hirdetik. A fővárosi agglomeráción kívül Somogy, Veszprém, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron, Csongrád, Fejér, Bács-Kiskun és Baranya megyében éri el az ezres nagyságrendet az eladásra kínált új lakások száma. Ezzel szemben Békés, Nógrád és Tolna együttesen is az országos kínálat kevesebb mint 1 százalékát adja. A kereslet éves alapon csak három megyében – Békésben, Jász-Nagykun-Szolnokban és Tolnában – nőtt, ezeknek a térségeknek azonban alacsony a részesedésük az országos keresletből.

1_kereslet és kínálat változása az újlakáspiacon

Futó Péter szerint a kereslet visszaesésében szerepet játszik a tavalyi jelentős áremelkedés miatt romló megfizethetőség, a befektetői aktivitás csökkenése és az Otthon Start által előrehozott vásárlások kifutása is.

Nagyok a különbségek az új és használt lakások között

Az új építésű lakások használtakhoz viszonyított felára megyénként nagyon eltérő. A drágább térségekben – Budapesten, Pest és Győr-Moson-Sopron megyében – az új lakások jellemzően 25-30 százalékkal kerülnek többe a használtaknál. Békésben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Jász-Nagykun-Szolnokban és Nógrádban viszont a különbség akár 130 százalék körüli is lehet, vagyis egy új lakás több mint kétszer annyiba kerülhet, mint egy hasonló méretű használt. A különbség részben abból adódik, hogy az új építésű lakások műszaki és minőségi szintje az előírások miatt országosan kevésbé szóródik, mint a használt ingatlanoké. A Balaton környéki megyék külön esetet jelentenek: Somogyban és Veszprémben az új kínálat jelentős része a tó közelében koncentrálódik, ahol az árszint jóval magasabb a megyei átlagnál.

2_új lakások felára a használtakhoz képest

A zenga.hu adatai szerint 50 millió forintból Budapesten átlagosan mindössze 27 négyzetméternyi új lakás vásárolható. Ugyanez az összeg Békésben 65, Nógrádban 64 négyzetméterre lehet elegendő. A különbségek tehát az új lakásoknál is jelentősek, még ha kisebbek is, mint a használt piacon.

3_hány négyzetméternyi új lakásra elég 50 millió forint

A következő évek új lakáskínálatát érdemben befolyásolhatja az 5 százalékos lakásáfa sorsa is. A jelenlegi szabályok szerint a kedvezmény azoknál a projekteknél alkalmazható, amelyek 2026 végéig megszerzik az építési engedélyt. Ha a határidőt nem hosszabbítják meg, és az új projektekre ismét 27 százalékos áfa vonatkozna, az visszafoghatja a fejlesztési volumeneket.

Hosszabb értékesítési idő, nagyobb alku

A használt lakások piacán a Duna House augusztusi adatai szerint a nyári hónapok végére kismértékben élénkült ugyan a kereslet, de ez nem hozott fordulatot a forgalomban. A cég keresletindexe a júliusi 64 pontról augusztusban 68 pontra emelkedett, a tranzakciók száma azonban visszaesett: a becslés szerint augusztusban 8077 lakóingatlan cserélt gazdát, 13 százalékkal kevesebb, mint júliusban.

Az értékesítési idő több szegmensben hosszabbodott: Budán a panellakások átlagosan 90, Pesten 74 nap alatt keltek el. A használt téglalakásoknál Pesten 100, Budán 92, a belvárosban 88 nap volt az átlagos értékesítési idő. Vidéken a téglalakások keleten és nyugaton egyaránt több mint 100 napot töltöttek a piacon.

A hosszabb értékesítési idő több helyen nagyobb alkuval párosult.

A vidéki téglalakásoknál 6-7 százalékos, a fővárosi téglapiacon jellemzően 4 százalék körüli engedménnyel zárultak az adásvételek. Az árak alakulása területileg erősen eltér.

Összességében a három friss piaci jelentés ugyanabba az irányba mutatnak: a kereslet a tavalyi és év eleji élénkülés után mérséklődött, az árakban egyre több helyen megjelent a korrekció, az értékesítési idők hosszabbodtak, miközben az új lakások kínálata tovább nő. Ez a vevők számára több alkulehetőséget jelenthet, az eladók és fejlesztők oldalán viszont egyre fontosabbá válik a reális árazás és a helyi kereslet pontos felmérése.

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