Fordul a lakáspiac: nő az új lakások kínálata, kivárnak a vevők

A lakásvásárlók alkupozíciója több piaci szegmensben javult a nyár végére-ősz elejére. A Fundamenta InPulzus indexe szerint tovább csökkent a lakóingatlanok iránti kereslet: a szeptemberi felmérésben a válaszadók több mint 91 százaléka érzékelt visszaesést saját régiójában. Ez jelentős változás a júniusi 71,7, illetve a márciusi 51,7 százalékhoz képest.
A keresleti index az előző negyedévi érték 75 százalékán, a márciusi első méréshez képest pedig 61 százalékon áll. A folyamat ugyanakkor nem feltétlenül hirtelen piaci törést jelez, inkább az év eleji, rendkívül magas aktivitás fokozatos lecsengését. A tavaly év végi keresletélénkülésben szerepe volt az Otthon Start Programnak is, amely több vásárlást előrehozhatott.
Az árakban szintén megjelent az alkalmazkodás. A Fundamenta felmérése szerint szeptemberben a válaszadók 56,7 százaléka tapasztalt valamilyen mértékű árcsökkenést, míg júniusban ez az arány 41,5 százalék volt. Ezzel párhuzamosan az áremelkedést érzékelők aránya a márciusi 51,7 százalékról júniusra 15,1 százalékra, szeptemberre pedig 1,7 százalékra csökkent. Az árindex az előző negyedévi érték 88 százalékán áll, vagyis a korábbi erős árdinamika lassulása már az árakban is érzékelhető.
A kínálat ezzel szemben lassabban mozdul. Az InPulzus kínálati index az előző negyedévi érték 91 százalékán áll, a márciusi induló szinthez képest pedig 90 százalékon. A válaszadók 63,3 százaléka szerint csökkent az eladásra kínált lakóingatlanok száma, 21,7 százalék nem tapasztalt érdemi változást, 15 százalék pedig bővülést érzékelt.
Több új lakás kerül piacra, de kevesebb az érdeklődő
Az új lakások piacán különösen látványos a kereslet és kínálat eltérő iránya. A zenga.hu adatai szerint egy év alatt 6 százalékkal nőtt a portálon hirdetett új lakások száma, miközben az irántuk mutatkozó kereslet 47 százalékkal csökkent. Budapesten például 25 százalékkal bővült az új lakások kínálata. Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője szerint ennek egyik oka, hogy a 2024 végétől élénkülő keresletre reagálva több fejlesztés indult, amit az Otthon Start Program is erősített.
A folyamat eredményeként 2027-ben jelentősen nőhet a frissen átadott új lakások száma.
A kínálat ugyanakkor erősen koncentrált. Az új lakóingatlanok 54 százalékát Budapesten és Pest megyében hirdetik. A fővárosi agglomeráción kívül Somogy, Veszprém, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron, Csongrád, Fejér, Bács-Kiskun és Baranya megyében éri el az ezres nagyságrendet az eladásra kínált új lakások száma. Ezzel szemben Békés, Nógrád és Tolna együttesen is az országos kínálat kevesebb mint 1 százalékát adja. A kereslet éves alapon csak három megyében – Békésben, Jász-Nagykun-Szolnokban és Tolnában – nőtt, ezeknek a térségeknek azonban alacsony a részesedésük az országos keresletből.
Futó Péter szerint a kereslet visszaesésében szerepet játszik a tavalyi jelentős áremelkedés miatt romló megfizethetőség, a befektetői aktivitás csökkenése és az Otthon Start által előrehozott vásárlások kifutása is.
Nagyok a különbségek az új és használt lakások között
Az új építésű lakások használtakhoz viszonyított felára megyénként nagyon eltérő. A drágább térségekben – Budapesten, Pest és Győr-Moson-Sopron megyében – az új lakások jellemzően 25-30 százalékkal kerülnek többe a használtaknál. Békésben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Jász-Nagykun-Szolnokban és Nógrádban viszont a különbség akár 130 százalék körüli is lehet, vagyis egy új lakás több mint kétszer annyiba kerülhet, mint egy hasonló méretű használt. A különbség részben abból adódik, hogy az új építésű lakások műszaki és minőségi szintje az előírások miatt országosan kevésbé szóródik, mint a használt ingatlanoké. A Balaton környéki megyék külön esetet jelentenek: Somogyban és Veszprémben az új kínálat jelentős része a tó közelében koncentrálódik, ahol az árszint jóval magasabb a megyei átlagnál.
A zenga.hu adatai szerint 50 millió forintból Budapesten átlagosan mindössze 27 négyzetméternyi új lakás vásárolható. Ugyanez az összeg Békésben 65, Nógrádban 64 négyzetméterre lehet elegendő. A különbségek tehát az új lakásoknál is jelentősek, még ha kisebbek is, mint a használt piacon.
A következő évek új lakáskínálatát érdemben befolyásolhatja az 5 százalékos lakásáfa sorsa is. A jelenlegi szabályok szerint a kedvezmény azoknál a projekteknél alkalmazható, amelyek 2026 végéig megszerzik az építési engedélyt. Ha a határidőt nem hosszabbítják meg, és az új projektekre ismét 27 százalékos áfa vonatkozna, az visszafoghatja a fejlesztési volumeneket.
Hosszabb értékesítési idő, nagyobb alku
A használt lakások piacán a Duna House augusztusi adatai szerint a nyári hónapok végére kismértékben élénkült ugyan a kereslet, de ez nem hozott fordulatot a forgalomban. A cég keresletindexe a júliusi 64 pontról augusztusban 68 pontra emelkedett, a tranzakciók száma azonban visszaesett: a becslés szerint augusztusban 8077 lakóingatlan cserélt gazdát, 13 százalékkal kevesebb, mint júliusban.
Az értékesítési idő több szegmensben hosszabbodott: Budán a panellakások átlagosan 90, Pesten 74 nap alatt keltek el. A használt téglalakásoknál Pesten 100, Budán 92, a belvárosban 88 nap volt az átlagos értékesítési idő. Vidéken a téglalakások keleten és nyugaton egyaránt több mint 100 napot töltöttek a piacon.
A hosszabb értékesítési idő több helyen nagyobb alkuval párosult.
A vidéki téglalakásoknál 6-7 százalékos, a fővárosi téglapiacon jellemzően 4 százalék körüli engedménnyel zárultak az adásvételek. Az árak alakulása területileg erősen eltér.
Összességében a három friss piaci jelentés ugyanabba az irányba mutatnak: a kereslet a tavalyi és év eleji élénkülés után mérséklődött, az árakban egyre több helyen megjelent a korrekció, az értékesítési idők hosszabbodtak, miközben az új lakások kínálata tovább nő. Ez a vevők számára több alkulehetőséget jelenthet, az eladók és fejlesztők oldalán viszont egyre fontosabbá válik a reális árazás és a helyi kereslet pontos felmérése.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt a Morgan Stanley neves stratégája: megremeghetnek a tőzsdék, de pont erre van most szükség
Akár még pozitív fordulatot is hozhat az év hátralévő részében.
Kiderült az igazság az ukrajnai F-16-osokról: hatalmas pusztítást végeztek, de súlyos hiánnyal küzdenek
Nem zökkenőmentes a nyugati vadászgépek használata, de az ukránok mindent kifacsarnak belőlük, amit lehet.
Brüsszel bekeményít, eddig nem látott módszerekkel vágnák vissza a migrációs nyomást
Határvadászokat állítanak fel, de a közösségi média fokozott megfigyelésére is készülnek.
Megjött a szakértői elemzés a kiszivárgott vagyonadó-tervezetről
Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletág-vezetője értékelt.
Szennyezte a talajvizet az iváncsai akkumulátorgyár, újabb bírságot kapott
100 millió forint.
Éjszakai riadó a szomszédban: lezuhant egy drón, azonnal vadászgépeket küldtek a magasba
Lassan mindennapossá válnak a légi riadók.
Orbán Viktor és az aranykonvoj - Magyar Péter szerint újabb kihallgatásnak kellene következnie
Így látja a miniszterelnök.
Mi lesz veled, ezüst?
Akár már néhány napon belül nagy emelkedés kezdődhet.
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Olcsóbbak lettek az új személyi kölcsönök - megéri lecserélni a régit?
Megéri alacsonyabb kamatú hitelre cserélni a meglévő személyi kölcsönt? A kérdés egyre aktuálisabb: az új szerződések száma és átlagos összege is jelentősen nő, a hitelállomány mégse
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
5 + 1 kritikus pont a vagyonadó-tervezetről
A vagyonadó tervezett bevezetése nemcsak új adófizetési kötelezettséget teremtene az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezők számára. A napokban nyilvánosságra került, ne
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Új lakást venne? Mutatjuk az akciós kínálatot (x)
Árkedvezményt és rugalmas fizetési feltételeket kínál a Cordia.
Átalakul a logisztikai piac: egyre kevésbé elég csak kamionokat üzemeltetni
Tóth Szabolcs Gáborral, a Waberer's gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk.
Kritikus szintre került a forint, de már látni, mi dönti el az árfolyam sorsát
Merre indul majd?
2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
5 százalék felett tízéves hozam.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?