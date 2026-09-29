Kiábrándító adatok érkeztek az unióból: a fiatalok több mint negyede így kénytelen élni

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Az uniós tagállamokban a 15-29 éves korosztály 26,9 százaléka élt túlzsúfolt háztartásban, ami 10,1 százalékponttal volt magasabb a teljes népességre vonatkozó 16,8 százalékos értéknél.

A túlzsúfoltság mértéke az életkor előrehaladtával csökkent,

így

a 15-19 évesek körében 30,1,

a 20-24 éveseknél 28,7,

a 25-29 éves korcsoportban pedig 21,8 százalékot tett ki.

A tagállamok között jelentős eltérések mutatkoztak. A legmagasabb arányt Romániában (60,4%), Lettországban (54,9%) és Bulgáriában (52,8%) mérték, míg a legkedvezőbb helyzetben Ciprus (3,5%), Írország (7,4%) és Málta (7,7%) volt.

Három országban különösen szembetűnő volt a szakadék a fiatalok és a teljes népesség túlzsúfoltsági mutatói között.

Bulgáriában a fiatalok 52,8 százaléka élt túlzsúfolt lakásban a teljes népességre jellemző 32,5 százalékkal szemben,

a fiatalok 52,8 százaléka élt túlzsúfolt lakásban a teljes népességre jellemző 32,5 százalékkal szemben, Görögországban ez az arány 48,4 százalék volt a 28,3 százalékos átlaggal szemben,

ez az arány 48,4 százalék volt a 28,3 százalékos átlaggal szemben, Romániában pedig 60,4 százalék a 40,4 százalékkal szemben – mindhárom esetben legalább 20 százalékpontos különbséggel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images