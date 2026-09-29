22°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Kiábrándító adatok érkeztek az unióból: a fiatalok több mint negyede így kénytelen élni
Ingatlan

Kiábrándító adatok érkeztek az unióból: a fiatalok több mint negyede így kénytelen élni

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Eurostat friss adatai szerint az Európai Unióban 2025-ben a 15-29 éves fiatalok több mint negyede élt túlzsúfolt lakásban, ami jóval meghaladja a teljes népességre jellemző arányt - közölte friss adatait az eurostat.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Az uniós tagállamokban a 15-29 éves korosztály 26,9 százaléka élt túlzsúfolt háztartásban, ami 10,1 százalékponttal volt magasabb a teljes népességre vonatkozó 16,8 százalékos értéknél.

A túlzsúfoltság mértéke az életkor előrehaladtával csökkent,

így

  • a 15-19 évesek körében 30,1,
  • a 20-24 éveseknél 28,7,
  • a 25-29 éves korcsoportban pedig 21,8 százalékot tett ki.
eurostatliving

A tagállamok között jelentős eltérések mutatkoztak. A legmagasabb arányt Romániában (60,4%), Lettországban (54,9%) és Bulgáriában (52,8%) mérték, míg a legkedvezőbb helyzetben Ciprus (3,5%), Írország (7,4%) és Málta (7,7%) volt.

Még több Ingatlan

Fordul a lakáspiac: nő az új lakások kínálata, kivárnak a vevők

4300 négyzetméterrel bővül a pláza Budakeszin

Felhalmozódtak az eladatlan lakások, tarolnak a családi házak

Három országban különösen szembetűnő volt a szakadék a fiatalok és a teljes népesség túlzsúfoltsági mutatói között.

  • Bulgáriában a fiatalok 52,8 százaléka élt túlzsúfolt lakásban a teljes népességre jellemző 32,5 százalékkal szemben,
  • Görögországban ez az arány 48,4 százalék volt a 28,3 százalékos átlaggal szemben,
  • Romániában pedig 60,4 százalék a 40,4 százalékkal szemben – mindhárom esetben legalább 20 százalékpontos különbséggel.
Kapcsolódó cikkünk

Egy híján húsz kérdés és válasz: készülhetünk a nagy átrendeződésre a magyar ingatlanpiacon

Magyar csoda: hitelfelvétel eladósodás nélkül - Mi a magyarázat?

Elképesztő összegeket mozgósítanak: új programmal teremtene megfizethető otthonokat Franciaország

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében
Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Felhalmozódtak az eladatlan lakások, tarolnak a családi házak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility