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500 milliárdos ingatlanfejlesztés a Váci úton: hatalmas terhet hagyott hátra az Orbán-kormány
Ingatlan

500 milliárdos ingatlanfejlesztés a Váci úton: hatalmas terhet hagyott hátra az Orbán-kormány

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Több százmilliárd forintos pénzügyi terhet és jelentős kockázatokat hagyott hátra az előző kormány a pesti Váci úton épülő Láng Negyed ingatlanberuházásával. Az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 70 milliárd forint értékű kötvényvásárlással és hatalmas garanciavállalással segítette ki az orosz származású milliárdos, Ruszlan Rahimkulov és Zentai Péter projektjét, miközben egy másik megállapodás értelmében a magyar állam mintegy 150 milliárd forintból építene ingyenes székházat a Nemzetközi Úszószövetségnek (World Aquatics). Az új kormánynak most ezekkel a súlyos, nehezen felbontható kötelezettségekkel kell megküzdenie - írja a hvg.hu.

A mintegy 500 milliárd forintos összköltségvetésű budapesti ingatlanfejlesztés mögött álló Southblaze Kft. februárban 100 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket, amelyek 70 százalékát titokban az MFB jegyezte le.

A beruházók a fennmaradó 30 milliárdot piaci hitelekből fedezték, így a tőkét ráérnek 2031-ben visszafizetni. Rahimkulovék saját tőkéből mindössze 30 milliárd forintot tettek a projektbe, holott a család vagyona a lap szerint meghaladja az 1100 milliárd forintot. A pénzügyi elköteleződésen túl az állam egy 39 milliárd forintos bankgaranciával is jótállt a kivitelező Bayer Construct munkájáért.

Mivel az építőipari cég a zuglói állami irodaház-vásárlások leállítása miatt csődközelbe került,

fennáll a veszélye, hogy amennyiben nem tud teljesíteni, az ebből fakadó kötelezettségek is az adófizetőkre hárulnak.

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A helyzetet tovább súlyosbítja a World Aquatics (WA) új budapesti központjának ügye. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter még 2023-ban állapodott meg a nemzetközi sportszervezettel arról, hogy a Láng Negyedben felépülő, legalább 150 milliárd forintra becsült sportkomplexumot az állam megvásárolja, majd 15 évig bérletidíj-mentesen biztosítja a szövetség számára. Bár az új Pénzügyminisztérium informálisan nem örül a megörökölt tehernek, kihátrálni nehéz belőle, hiszen a szervezet már Budapesten működteti ideiglenes irodáját, és aktívan toborozza a munkatársakat.

Az új kormány a nyáron részben már beavatkozott a projektbe,

amikor a terület északi részén visszavonta a beruházás kiemelt állami státuszát, megszüntetve ezzel a gyorsított engedélyeztetési eljárást. A kedvezményes lakásáfa-visszatérítést biztosító rozsdaövezeti besorolást azonban meghagyták.

A beruházó időközben a megváltozott piaci igényekre hivatkozva módosította a terveket, így az irodák egy részét elhagyva a lakófunkciót helyezte előtérbe. A 13–18 emeletes tornyokban így összesen mintegy ezer, zömében kisebb, 30 és 82 négyzetméter közötti lakást alakítanak ki.

Az előző kormányzat példátlan nagyvonalúságának hátterében a sportdiplomáciai és politikai érdekek egyaránt meghúzódhattak. Orbán Viktor egyrészt a kuvaiti WA-elnök befolyásától remélt támogatást a magyar olimpiai álmokhoz, másrészt a befektetők, Rahimkulov és Zentai kulcsszerepet játszottak a 2022-es országgyűlési választás előtt kirobbant Városháza-ügyben. 2021 őszén titkos hangfelvételek készültek a velük tárgyaló Bajnai Gordon volt miniszterelnökről, amelyeket később – "Anonymus" néven – az ellenzéki kampány aláásására és tematizálására használtak fel. Az Orbán-kormány pedig éppen abban az időszakban, 2021 novemberében adta meg a Láng Negyednek az adókedvezményekkel járó rozsdaövezeti minősítést.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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