500 milliárdos ingatlanfejlesztés a Váci úton: hatalmas terhet hagyott hátra az Orbán-kormány

A mintegy 500 milliárd forintos összköltségvetésű budapesti ingatlanfejlesztés mögött álló Southblaze Kft. februárban 100 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket, amelyek 70 százalékát titokban az MFB jegyezte le.

A beruházók a fennmaradó 30 milliárdot piaci hitelekből fedezték, így a tőkét ráérnek 2031-ben visszafizetni. Rahimkulovék saját tőkéből mindössze 30 milliárd forintot tettek a projektbe, holott a család vagyona a lap szerint meghaladja az 1100 milliárd forintot. A pénzügyi elköteleződésen túl az állam egy 39 milliárd forintos bankgaranciával is jótállt a kivitelező Bayer Construct munkájáért.

Mivel az építőipari cég a zuglói állami irodaház-vásárlások leállítása miatt csődközelbe került,

fennáll a veszélye, hogy amennyiben nem tud teljesíteni, az ebből fakadó kötelezettségek is az adófizetőkre hárulnak.

A helyzetet tovább súlyosbítja a World Aquatics (WA) új budapesti központjának ügye. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter még 2023-ban állapodott meg a nemzetközi sportszervezettel arról, hogy a Láng Negyedben felépülő, legalább 150 milliárd forintra becsült sportkomplexumot az állam megvásárolja, majd 15 évig bérletidíj-mentesen biztosítja a szövetség számára. Bár az új Pénzügyminisztérium informálisan nem örül a megörökölt tehernek, kihátrálni nehéz belőle, hiszen a szervezet már Budapesten működteti ideiglenes irodáját, és aktívan toborozza a munkatársakat.

Az új kormány a nyáron részben már beavatkozott a projektbe,

amikor a terület északi részén visszavonta a beruházás kiemelt állami státuszát, megszüntetve ezzel a gyorsított engedélyeztetési eljárást. A kedvezményes lakásáfa-visszatérítést biztosító rozsdaövezeti besorolást azonban meghagyták.

A beruházó időközben a megváltozott piaci igényekre hivatkozva módosította a terveket, így az irodák egy részét elhagyva a lakófunkciót helyezte előtérbe. A 13–18 emeletes tornyokban így összesen mintegy ezer, zömében kisebb, 30 és 82 négyzetméter közötti lakást alakítanak ki.

Az előző kormányzat példátlan nagyvonalúságának hátterében a sportdiplomáciai és politikai érdekek egyaránt meghúzódhattak. Orbán Viktor egyrészt a kuvaiti WA-elnök befolyásától remélt támogatást a magyar olimpiai álmokhoz, másrészt a befektetők, Rahimkulov és Zentai kulcsszerepet játszottak a 2022-es országgyűlési választás előtt kirobbant Városháza-ügyben. 2021 őszén titkos hangfelvételek készültek a velük tárgyaló Bajnai Gordon volt miniszterelnökről, amelyeket később – "Anonymus" néven – az ellenzéki kampány aláásására és tematizálására használtak fel. Az Orbán-kormány pedig éppen abban az időszakban, 2021 novemberében adta meg a Láng Negyednek az adókedvezményekkel járó rozsdaövezeti minősítést.