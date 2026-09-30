A régió bevásárlóközpontjainak kétharmada elmúlt 15 éves, Budapesten állnak a korelnökök

Közép- és Kelet-Európa modern kiskereskedelmi ingatlanállományának mintegy kétharmada, nagyjából 20 millió négyzetméter már elmúlt tizenöt éves. A régió piacára emiatt mostantól elsősorban a felújítás és a szolgáltatások körének szélesítése lesz a jellemző a terjeszkedés helyett - írja a Colliers legfrissebb, ExCEEding Borders Retail 2026 című jelentése.

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A régió – beleértve a balti piacokat is – kiskereskedelmi ingatlanjai életciklusuk új szakaszába értek. Három évtizednyi intenzív fejlesztési hullám után a bevásárlóközpontok és bevásárlóparkok (retail parkok) jelentős része ma már 16 és 30 év közötti. Bár a vizsgált piacokon található 33,3 millió négyzetméternyi modern állomány öregszik – ebből több mint 10,6 millió négyzetméter már a húsz évet is átlépte –, a piac nem a leépülés, hanem a megújulás felé halad.

A trend különösen a fővárosokban szembetűnő, a listát Budapest vezeti, ahol a létesítmények 84 százaléka idősebb tizenöt évnél, megelőzve Rigát és Varsót.

A fókusz az új területek beépítéséről a meglévő épületek korszerűsítésére helyeződött át: Nyugat-Európával ellentétben – ahol a kiöregedett plázákat gyakran lakóparkokká vagy logisztikai központokká alakítják – a mi régiónkban

a bevásárlóközpontok kihasználtsága és a bérlői kereslet továbbra is stabil.

A tulajdonosok stratégiája ezért elsősorban a felújításra, a bérlői összetétel tudatos átalakítására és a célzott átépítésekre épül.

Ez a modernizáció már messze túlmutat a puszta esztétikai ráncfelvarráson. A hagyományos üzletek mellett egyre nagyobb teret kap a vendéglátás, a szórakozás, az egészségügyi és wellness-szolgáltatások, valamint a közösségi irodák és coworking-terek. Az új funkciók nemcsak növelik a látogatószámot, hanem az online kereskedelem hatásaival szemben is ellenállóbbá teszik az ingatlanokat.

A funkcióbővítést a társadalmi és gazdasági változások indokolják

Bár a régió lakossága öregszik, a háztartások vásárlóereje folyamatosan nő, és egyre inkább a nagyvárosokban koncentrálódik.

Az idősebb korosztályok és a tehetősebb rétegek a puszta termékvásárlás helyett a szolgáltatásokat, az egészségmegőrzést és a szabadidős élményeket keresik,

aminek köszönhetően a plázáknak többé nem elég pusztán bevásárlóhelyként funkcionálniuk.

Míg a bevásárlóközpontoknál a komplexebb átalakítás a jellemző, a telítettebb piacokon egyre több példa akad arra is, hogy

az egykori tisztán kereskedelmi tereket vegyes használatú projektekkel, lakó- vagy irodafunkciókkal kombinálják.

Ezzel szemben a jellemzően fiatalabb épületekből álló, a kisebb városokban népszerű kiskereskedelmi parkok más életciklust járnak be, esetükben környezettudatos, fenntarthatósági fejlesztéseket helyezik előtérbe.

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