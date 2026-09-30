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Átalakul a legendás magyar milliárdos üzleti öröksége: DEVO néven folytatja a Gránit Pólus
Ingatlan

Átalakul a legendás magyar milliárdos üzleti öröksége: DEVO néven folytatja a Gránit Pólus

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Új, egységes szervezeti struktúrába szervezi át tevékenységét a Gránit Pólus Csoport, közös irányítás alá vonja a korábban különálló nyolc üzletágát és DEVO néven működik tovább - derült ki a vállalatcsoport stratégiai jövőképét bemutató, budapesti sajtótájékoztatóján.
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A fejlesztések következő évtizedét meghatározó projektek szorosan kapcsolódnak a budapesti közlekedési és infrastrukturális hálózat korszerűsítéséhez, különös tekintettel a Podmaniczky utcai rozsdaövezeti, barnamezős területek rehabilitációjára. A Szemerey Samu főépítésszel folytatott szakmai egyeztetések alapján az ingatlanfejlesztések új megközelítése az úgynevezett masterplan, azaz mesterterv-alapú tervezésen nyugszik.

Az ingatlanfejlesztés jövője a mesterterveken alapuló megközelítésben rejlik, amely a fejlesztők, a helyi közösség, a főváros és a kormányzat hosszú távú, összehangolt együttműködését igényli

- mondta el a cég sajtótájékoztatóján Gyertyánfy Miklós, a cégcsoport vezérigazgatója.

Gyertyánfy Miklós MRICS
Devo csoport, vezérigazgató
Gyertyánfy Miklós 2025. január 1-től a Gránit Pólus Csoport vezérigazgatója. Közgazdász, 2011-ben csatlakozott a Gránit Pólus cégcsoporthoz. 2015-től asset manager, 2018-tól asset management igazgató,
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A holding portfóliójának gerincét továbbra is a kereskedelmi ingatlanok fejlesztése és üzemeltetése adja. Ennek legfontosabb pillére a Westend bevásárlóközpont, amely idén ünnepli 25. évfordulóját. A fenntarthatósági törekvések részeként bevezetett, mesterséges intelligenciával támogatott épületfelügyeleti rendszernek köszönhetően a Westend energiafelhasználása jelentősen csökkent: a 2019-es bázisévhez képest 84 százalékkal kevesebb gázt fogyaszt, az áramellátásban pedig 5 százalékra nőtt a zöldenergia részaránya.

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Az ingatlanüzemeltetést az úgynevezett proptech, azaz ingatlantechnológiai üzletág támogatja, amely digitális megoldásokkal optimalizálja az irodai bérlők, a szállodai vendégek és a vásárlók elégedettségét, miközben csökkenti az energiafogyasztást.

Az infrastrukturális portfólió részét képezi a Tököli Repülőtér is, amely a repülőgép-felszállások száma alapján Magyarország második legforgalmasabb légikikötője. A filmiparban a cégcsoport az etyeki Korda Stúdión keresztül van jelen, amely technikai hátteret és lokációt biztosít a hazai és nemzetközi produkcióknak.

A lakóingatlan-fejlesztési területen a fenntarthatóságra és a helyiekkel való párbeszédre helyezik a hangsúlyt, a cég 9 hektáros, a Westend melletti telkét várhatóan a városvezetéssel összehangolt masterplan alapján fogják fejleszteni. Az ipari és logisztikai ingatlanok piacán a cégcsoport középtávon lát komoly növekedési potenciált a közép-kelet-európai és balkáni régióban.

A csoport diverzifikált tevékenységi körébe tartoznak még az alábbi stratégiai érdekeltségek és tőkebefektetések:

  • Time Out Market Budapest: gasztronómiai és food hall koncepció. A Time Out médiamárkára épül: városonként helyi éttermeket, bárokat és kulturális programokat válogat össze egy fedél alá.

  • Varga Flexo: magyar gépgyártó vállalat, fő profilja nyomdaipari/csomagolóipari berendezések gyártása.

  • Solar Markt: magyar megújulóenergia-fejlesztő és -üzemeltető cégcsoport, főként naperőművekhez, zöldenergia-termeléshez és vállalati dekarbonizációs/energiaellátási megoldásokhoz kapcsolódik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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