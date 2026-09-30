Ez a rossz döntés évekkel később milliókba kerülhet az építkezésen
Egy új családi ház megtervezésekor egyre több építtető szembesül azzal, hogy a látszólag kedvezőbb árú megoldások később jelentős többletköltséget okozhatnak. A falazat, a tető, a hőtechnikai teljesítmény vagy éppen a beépítés minősége olyan műszaki részletek, amelyek nem mindig látványosak, mégis alapvetően befolyásolják az épület élettartamát és üzemeltethetőségét. A mai piaci környezetben ezért egyre fontosabbá válik, hogy
az építtetők ne különálló termékekben, hanem komplett, egymáshoz illeszkedő építőanyag-rendszerekben gondolkodjanak.
A minőségi családi ház építésében kulcsszerepe van a gyártói műszaki tanácsadásnak, a felkészült kivitelezői háttérnek és az utólag is igazolható szakmai kontrollnak. Egy dokumentáltan jó minőségben, ellenőrzött anyagokkal és megfelelő technológiával készült ingatlan nemcsak biztonságosabb és fenntarthatóbb otthont jelenthet, hanem az értékesítés során is előnyt adhat a piacon. Erről kérdezte a Portfolio Horváth Andrást, a Wienerberger szakértőjét, valamint Farkas Benedek generálkivitelezőt, a Szent György Ház Építő Kft. képviselőjét, akik a korszerű építőanyag-rendszerek, a kivitelezési minőség és a Mesterház Program koncepció gyakorlati jelentőségéről beszéltek.
A cikk és a videó megjelenését a Wienerberger Magyarország támogatta.
Címlapkép forrása: Portfolio
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